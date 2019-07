Jorge Moscoso: “Seré inflexible para aplicar la ley contra la corrupción”

En su primera entrevista con un medio de comunicación, el nuevo ministro de Defensa, Jorge Moscoso, asegura que su gestión será de puertas abiertas y que tiene el especial encargo del presidente Martín Vizcarra de pacificar el Vraem al 2021.



—¿Qué hará puntualmente para pacificar el convulsionado Vraem?

La pacificación del Vraem es una tarea del gobierno, lo hemos conversado con el presidente de la República. Mi último cargo como jefe del Comando Conjunto me ha permitido tener un conocimiento del trabajo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otras instituciones en el Vraem que vienen desarrollando operaciones para lograr la pacificación, y que no solo signifique que nuestros compatriotas vivan en paz sino que se den las condiciones adecuadas para el desarrollo.

—Sin embargo, expertos consideran que no hay una adecuada articulación de acciones de las Fuerzas Armadas y la policía, y que es necesario tener un coordinador. ¿Cree que sí es necesaria esta figura?

Yo creo que es muy importante revisar y orientar la estrategia del Estado para conseguir el objetivo de la pacificación en el Vraem.

—¿De qué manera?

Con la intensificación de la inteligencia, que es fundamental. El logro de hoy [viernes], la captura de este mando militar [‘Julio Chapo’], es producto del esfuerzo de las fuerzas del Interior y Defensa. No puedo, en estos momentos, indicar si pasa por tener un coordinador pero sí es importantísimo [realizar] una real articulación. También vamos a definir agendas de trabajo conjunto con Educación, Salud, Desarrollo e Inclusión. La población tiene que tener la seguridad de que el Estado va a llegar con servicios oportunos y de calidad.

— ¿A qué se refería cuando dijo que Sendero Luminoso ya no representaba un peligro para el Estado?

Estos remanentes terroristas son delincuentes y su ideología está al servicio de una actividad ilícita tan compleja como es el narcotráfico. Estoy totalmente convencido de que esa, entre comillas ideología, porque no es una ideología, es el empleo de un determinado discurso para objetivos personales.

—En cuanto a la lucha anticorrupción, ¿cómo se explica que un grupo de miembros de la Fuerza Aérea haya creado una planilla fantasma en el Vraem, desfalcando al Estado por más de 370 mil soles? ¿Qué hará para que eso no siga ocurriendo?

En materia de corrupción y transparencia, voy a ser el primero en dar todas las facilidades para que se haga una supervisión de los procesos de adquisiciones y uso de los recursos. Seré inflexible en la aplicación de la ley respecto a actos de corrupción. Vamos a potenciar también el trabajo de los órganos de control institucional que dependen de la contraloría para que puedan tener acceso a toda la información de los recursos.

— No ha sido el único caso reciente de corrupción en las Fuerzas Armadas. El Comercio informó que se había falsificado la identidad de combatientes del Cenepa para hacer cobros indebidos, y lo que sabemos es que hasta ahora el procurador no ha denunciado a los responsables. ¿Va a acelerar esa denuncia ante el Ministerio Público?

Por supuesto que sí. Todo acto de corrupción tiene que ser denunciado y tiene que aplicarse la ley de forma inmediata. Hoy [viernes] justamente tengo una reunión con el general César Astudillo (jefe del Comando Conjunto), que regresa de ver esta captura [del mando terrorista] y hemos quedado en conversar sobre temas como el que usted menciona.

— ¿A partir de estos hechos hará una auditoría a quienes manejan los recursos en las Fuerzas Armadas?

Los sistemas de control administrativos y económicos están institucionalizados en el interior de las instituciones, a través de las inspectorías, del sistema nacional de control, es decir la contraloría y los órganos de control institucional. Esa es una actividad permanente.

—Pero no están siendo efectivos, de ahí que tengamos estos casos.

La excepción no hace la regla. Yo estoy totalmente convencido de que dentro de las instituciones lo que priman son los valores institucionales, aunque no estamos exentos de que pudiera haber malos elementos. De hecho, los dos casos que usted menciona ameritan las denuncias y la aplicación de los dispositivos legales correspondientes. Lo que sí le puedo decir con total claridad y firmeza es que vamos a impulsar que se refuercen las medidas de control a nivel institucional.

—Sin embargo, en este gobierno el Ministerio Público no pudo investigar un caso de pagos a informantes fantasmas en el Vraem porque el Ministerio de Defensa no le dio acceso a los documentos, que tenían el sello de secreto. ¿En su gestión como ministro les darán acceso a los fiscales para investigar hechos de corrupción?

Acá hay dos aspectos que son muy importantes. No va a haber, de ninguna manera, que un acto de corrupción detectado entre en un área gris donde no se sabe cómo actuar. Sin embargo, al tratarse de operaciones reservadas, hay que mantener justamente eso: la reserva. Siendo yo jefe del Comando Conjunto se brindaron facilidades al Ministerio Público y creo que ese es el camino. Los señores fiscales van a poder tener el acceso, como corresponde, a la documentación como parte del debido proceso. Sí hay que cumplir la ley también respecto a la reserva de la información. Entonces, no es que no se dé la información, se tiene que dar acceso a la información, pero obviamente hay que evaluar la reserva. Evidentemente no se puede entregar copias de la documentación reservada, pero sí dar acceso.

[Moscoso fue jefe del Comando Conjunto cuando se denunció el caso de los informantes fantasmas].

—Le tomamos la palabra de que en esta gestión sí va a haber acceso.

Totalmente, así que en ese sentido cuando vaya a hablar con la fiscal de la Nación le voy a reiterar lo mismo. Todas las facilidades para que puedan cumplir su trabajo las instituciones.

—No ha habido mucha apertura a los civiles en el Ministerio de Defensa en las últimas gestiones. Es más significativa la presencia de militares en actividad o retiro. ¿Esto va a permanecer igual en su gestión o se va a revertir?

Uno de los objetivos de mi gestión es la integración de profesionales jóvenes que pueden aportar al sector Defensa. Vamos a trabajar con los funcionarios del ministerio para que se den esas condiciones porque el análisis y la reflexión respecto a los problemas que parten de nuestra responsabilidad constitucional no pueden ser tarea solo de los militares, sobre todo para la continuidad del quehacer institucional. Eso es clave.

—¿Cómo se puede mejorar el rol de las Fuerzas Armadas y optimizar su presupuesto?

La Constitución marca cuáles son las tareas de las Fuerzas Armadas: la seguridad y la defensa nacional son su razón de ser. Su participación en el desarrollo es una tarea importante, en las operaciones de paz, y la gestión de riesgos y desastres. Entonces, los recursos tienen que partir de un principio: ser empleados en forma óptima. ¿Cuál es el tamaño de las Fuerzas Armadas que necesita el Perú? Eso es parte justamente del análisis que vamos a trabajar.

—¿Se hubiera puesto el mandil rosado que generó tanta polémica?

Todas las personas, y pongo la mirada en la niñez, tienen el derecho a ser reconocidas como iguales. Un niño en Lima, en Mazamari o el que ha nacido en el río Morona tienen los mismos derechos, hombres y mujeres. Los símbolos nos ayudan a entender esa igualdad y, evidentemente, esa igualdad termina siendo la necesidad de reconocer los derechos.