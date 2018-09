El candidato a la Alcaldía de Lima por Acción Popular, Jorge Muñoz, cuestionó la actitud de Renzo Reggiardo (Perú Patria Segura), quien esta mañana solicitó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que los debates electorales -previstos para este 23 y 30 de septiembre- sean realizados en un solo día ya que, a su juicio, no existen las garantías necesarias para su normal desarrollo.

Jorge Muñoz mencionó que Renzo Reggiardo, con acciones como esta, busca "pretextos para no asistir" al debate. Además, indicó que ello evidencia "la poca seriedad" del candidato que lidera la intención de voto para el municipio limeño, según la más reciente encuesta de El Comercio-Ipsos.

"Lo que pasa es que el señor Reggiardo está buscando pretextos para no asistir a debatir, Reggiardo no ha debatido con ningún candidato en estos días", sostuvo en diálogo con El Comercio.

"Esto es una muestra más de la poca seriedad del señor Reggiardo. No tiene un plan de Gobierno, lo ha copiado, no lo ha leído, no tiene fundamentos", agregó.

Asimismo, el también alcalde de Miraflores criticó la negativa de Ricardo Belmont a asistir al debate. Consideró que tanto el ex alcalde de Lima como Reggiardo se encuentran "en la misma situación".

"Están en la misma situación: los dos son presentadores de televisión que no tienen fundamentos para gobernar la ciudad de Lima", aseguró.

Por su parte, el candidato a la Alcaldía de Lima por Alianza para el Progreso (APP), Jaime Salinas, quien tendría que debatir con Reggiardo según el sorteo del JNE, remarcó que los candidatos no son los que ponen las reglas de la contienda electoral.

"Los candidatos no somos los que ponemos las reglas, los candidatos han firmado todos un Pacto Ético Electoral y se sujetan a las instituciones del país. Es decir, vivimos en un Estado de Derecho donde lo que priman son las instituciones", manifestó a este Diario.

En otro momento, afirmó que se puede estar a favor o en contra del funcionamiento de las instituciones, pero "no por ello se debe patear el tablero".