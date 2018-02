En octubre pasado, el alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz, se sumó a las filas de Acción Popular (AP) y es uno de los precandidatos de ese partido para la Municipalidad de Lima en las elecciones de octubre.

Muñoz explica cuáles considera que deben ser las prioridades para la ciudad en los próximos cuatro años y critica la gestión de Luis Castañeda Lossio.



–¿Cuáles son las urgencias para Lima en cuanto a transporte?

Tenemos que hablar de un sistema integrado. Y este tiene varios componentes: el Metropolitano tiene que ser ampliado y complementarlo con las líneas complementarias del metro, que si bien es un tema que no le compete directamente el alcalde, este tiene que ser un gran articulador. Además, está la conclusión de tres anillos viales para la ciudad.

–De todas ellas, ¿cuál sería la prioridad?

Creo que hay que hacer todo, poner todo en la línea de partida.

–¿Un período de cuatro años alcanzará para lograr todo eso?

Siendo realista, muchas cosas se pueden quedar en el tintero, pero lo que sí se tiene que alcanzar es poner todos los lineamientos. Eso hay que hacerlo, el problema es que nadie se ha puesto en el partidor todavía.

–En algunos distritos céntricos de Lima ha empezado a utilizarse la mototaxi como medio de transporte para trayectos cortos…

Creo que eso puede generar un impacto negativo, lo hemos visto ya. La proliferación de vehículos de esa naturaleza, lejos de ayudar, lo que hace es entorpecer. Eso no es ordenado, no lo tendría en mis planes. No descarto que en zonas más periféricas haya la necesidad de que se pueda mantener, pero en el corazón de la ciudad creo que no es lo más adecuado.

–En el 2019 Lima será anfitriona de los Juegos Panamericanos, ¿cómo evalúa los avances hechos hasta ahora?

Toda actividad de esta naturaleza lo que busca es generar legados: lugares para hacer deporte, mejores vías y una cultura de una mejor ciudad, pero las obras viales ni siquiera se han iniciado. Creo que vamos a llegar a los Panamericanos, no hay marcha atrás, pero puede que sean unos Panamericanos con fórceps. Las cosas que se inician no bien, por lo general terminan no bien.

–¿Es buena la relación entre la Alcaldía de Lima y la de Miraflores?

Está mejorando. Hemos pasado un año y medio para que nos den una delegación de facultades para hacer una obra en [la avenida] Diagonal. Recién en la última semana nos ha llegado la delegación de facultades. La demora se debió a temas burocráticos metropolitanos.

–¿Cuál es su opinión sobre la gestión del alcalde Castañeda?

No soy quien para juzgar, pero mira las encuestas. La gente no está contenta. Creo que el alcalde Castañeda hizo cosas importantes en algún momento, pero se ha ido diluyendo en el tiempo. La sensación que tengo es que no tiene una visión de futuro.

–Mencionó que es partidario de que Lima tenga una autoridad autónoma para la salud, ¿qué facultades tendría para no chocar con las competencias de otras instituciones?

Es un tema que estamos trabajando, algunos técnicos nos están ayudando. Todavía está a nivel de idea. Yo sí creo, por ejemplo, que los hospitales de la solidaridad son una buena respuesta, hay que repotenciar esas cosas.

–¿Y en cuanto a seguridad ciudadana?

Lo primero es trabajar de manera coordinada, de manera concertada, con la Policía Nacional. Un sistema integrado de comunicación para mí es fundamental. Y hay que ver también cómo innovamos: el WhatsApp, las redes sociales, los canales bidireccionales. La tecnología ayuda a ser mucho más eficientes en seguridad ciudadana. La tecnología debe estar al servicio de los ciudadanos.

–¿Serenazgo debería convertirse en una sola unidad?

Yo pienso que no estamos en una etapa para que sea una sola unidad. Hay que saber respetar [las competencias distritales], pero dar los elementos para fortalecer manifestaciones en cada distrito: tener lineamientos comunes, pero sobre todo trabajar con la policía, que ya tiene una base común.

