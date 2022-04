Aunque su vacancia como alcalde de Lima Metropolitana se da por asuntos netamente administrativos, Jorge Muñoz se ha defendido –ante un futuro político incierto– recurriendo al discurso político y a la victimización atacando al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) e incluso deslizando responsabilidad en el gobierno de Pedro Castillo. Quien fuera la carta del partido Acción Popular para las elecciones municipales del 2018 sale de la comuna capitalina tirando la puerta.

En conferencia de prensa el último miércoles, Muñoz aseveró –sin presentar pruebas ni detallar su postura– que “el JNE ha actuado políticamente” y que detrás de su salida hay “fines políticos” porque ha resultado “incómodo” para la gestión de Castillo por pedirle su renuncia al cargo. “Ahora lo que me toca es pasar a la calle, estar presente en los actos propios de la situación política del país. Lo que no quieren es precisamente eso, pero vamos a estar”, añadió. Luego, agudizó su postura a través de mensajes en Twitter.

Así, Muñoz deslizó acciones de cara a un porvenir político, aunque no las precisó. No obstante, analistas consultados por El Comercio indicaron que si bien el futuro del saliente alcalde en la política es incierto, dependerá de distintos factores.

#AHORA El JNE determina la vacancia de Jorge Muñoz como alcalde de Lima. Declaró fundada la apelación del ciudadano Carlos Hinostroza Rodríguez contra el acuerdo del Concejo Municipal de Lima que, en noviembre 2021, rechazó el pedido de destitución pic.twitter.com/kxeVXbR1l4 — René Zubieta Pacco (@renezp) April 27, 2022

Detrás del discurso

Para el periodista y analista político Pedro Tenorio, Jorge Muñoz está apelando a las circunstancias políticas actuales buscando un espacio en el espectro político de la derecha, no solo como opositor al gobierno sino incluso como víctima de Perú Libre.

Según explica, el saliente alcalde tenía dos alternativas. La primera, la que ha tomado, es proclamar a su estilo que no es un cadáver político, que no está derrotado y que –a su juicio– tiene posibilidad de liderar un espacio de oposición actualmente. La otra opción, que ha descartado, era aceptar pasivamente la vacancia y reconocer que ha cometido faltas administrativas. “Es una apuesta política que el tiempo dirá si tiene impacto o credibilidad. Lo cierto es que su imagen se ha visto mellada porque no ha sido un alcalde líder. Tampoco tiene una gran obra que lo respalde. Sin esos elementos, lo único a lo que le quedaba apelar era al discurso político”, apuntó Tenorio.

Enzo Elguera, analista político y especialista en temas electorales, no descartó que Muñoz tenga futuro político, pese a la forma en la que deja la municipalidad y el desgaste que ello implica. No obstante, sostuvo que lo recomendable para Muñoz sería que se aleje de la arena política al no tener un partido que lo respalde y ver debilitada su imagen por lo ocurrido y por su gestión en Lima.

“Todo depende de dos factores importantes: la aprobación que haya tenido el personaje político y mantener la vigencia de sus acciones mediante una estrategia, que por lo general es la de victimización y confrontación con las instituciones”, subrayó Elguera.

/ Twitter

Cabe recordar que en enero del 2019, tras arrancar su gestión en Lima, Muñoz tuvo una aprobación del 60%, según Ipsos Perú. A la espera de que se oficialice su destitución, deja el sillón municipal con 36% de respaldo y 55 de rechazo.

Su aprobación fue mayor a su desaprobación desde enero del 2019 hasta agosto del 2020. Este último, el rechazo fue de 49% y el respaldo, de 46%. Luego, aunque ambos rubros se intercalaron en el tiempo, la tendencia fue negativa.

La última vez que el porcentaje de aprobación fue superior al de desaprobación fue en setiembre del 2021, pues luego el rechazo a su gestión fue en incremento.

En opinión de Percy Medina, analista político y jefe de IDEA Internacional en Perú, las razones de la vacancia de Muñoz aún están sujetos a discusión e interpretación. Cabe precisar que aún no se conoce la resolución del JNE, pero si el sentido del fallo.

“El futuro político de él depende mucho de cómo termine la evaluación del motivo por el cual fue vacado. Porque si se encuentra que no hubo una razón, va a quedar como una víctima y eso, lejos de dañarlo, lo puede encumbrar. Si por el contrario, se ratifica que había razones para la vacancia, ya sea que él tuvo una actitud deshonesta o fue mal asesorado, evidentemente eso va a tener un costo en su imagen. Aunque ya sabemos que en el Perú la memoria es corta, nadie está condenado eternamente”, sostuvo.

Jorge Muñoz llegó a la alcaldía de Lima con Acción Popular. / hugo curotto

El impacto en Acción Popular

Parece ya lejano aquel 21 de octubre del 2017, día en el que Jorge Muñoz –por entonces reelecto alcalde de Miraflores– fue recibido en un comedor popular de Villa El Salvador para ser presentado como nuevo militante de Acción Popular y, desde ya, como la carta del partido de la lampa para las elecciones municipales del 2018 prometiendo a los limeños vivir en lo que llamó “Limaflores”.

Ese día, Muñoz estuvo acompañado por pesos pesados del acciopopulismo, entre ellos el excandidato presidencial Alfredo Barnechea, los entonces legisladores Edmundo del Águila y Víctor Andrés García Belaunde, y el exvicepresidente de la República Raúl Diez Canseco. Luego se supo que este último fue quien internamente promovió y respaldó principalmente la candidatura del exalcalde miraflorino para Lima.

/ Acción Popular/ El Comercio

El 7 de octubre del 2018, Muñoz celebró su victoria en el local del partido, en el centro de Lima. Y no solo eso, sino el arrastre que su postulación con la lampa tuvo en ese proceso a nivel municipal: 14 alcaldías provinciales, 137 regidores provinciales, 119 alcaldías distritales y 672 regidores distritales.

Muñoz también estuvo con Diez Canseco y dirigentes al celebrar, el 26 de enero del 2020, otro capítulo del falaz resurgimiento de Acción Popular: la obtención de 25 escaños en las elecciones congresales extraordinarias del 2020 –tras la disolución del anterior Parlamento– convirtiéndose en la primera fuerza política de aquel Poder Legislativo.

Reacción al flash electoral en Acción Popular, en las elecciones congresales extraordinarias del 2020. Asistieron Raúl Diez Canseco , Jorge Muñoz y candidatos al Congreso. / Hugo Perez

El matrimonio, sin embargo, llegó a su fin en noviembre del 2020. Muñoz criticó al breve gobierno de Manuel Merino de Lama –tras la vacancia de Martín Vizcarra como presidente del país– y terminó por alejarse del partido en el que, oficialmente, no llegó a militar pese al anuncio de su afiliación. Los problemas de reconocimiento dirigencial de la organización colaboraron para ello.

Actualmente, Acción Popular se mantiene en división interna y carece del reconocimiento oficial de su dirigencia. Arrastra, además, los cuestionamientos al desempeño de la actual bancada –sobre todo por el caso de los denominados ‘Niños’ del presidente Pedro Castillo–, al del anterior grupo parlamentario y al breve gobierno de Manuel Merino.

Tenorio consideró que el partido tiene problemas mucho más grandes como para verse muy afectado de algún modo por la abrupta salida de Muñoz de la alcaldía. “Va a alimentar alguna disputa interna en Acción Popular, seguramente sí. Van a tomar más poder algunos regidores que llegaron con Muñoz y que realmente son del partido. A nivel Lima, seguro habrá un reacomodo, rodarán algunas cabezas, habrá algún tipo de pugna en la organización en Lima, pero dudo que eso tenga algún impacto nacional electoral. Va a depender más de los candidatos que tenga Acción Popular de lo que hoy ha sucedido, porque las personas votan por individuos más que por partidos”, indicó.

Percy Medina suma a toda esa problemática el hecho de que Acción Popular no ha podido inscribir precandidaturas para la alcaldía de Lima ni para 17 distritos capitalinos de cara a las elecciones de este año. “Quizá no haya una asociación directa entre él y Acción Popular. Pero con la sucesión de acontecimientos con personas a las que Acción Popular ha promovido y hecho elegir, eso genera un desgaste para el partido. Eso sumado a que Acción Popular no tiene dirigencia reconocida hasta ahora. Todo eso suma un conjunto de costos, indudablemente, para ese partido”, opinó.

Finalmente, Elguera sostuvo que un sector de la ciudadanía sí podría asociar a Muñoz con el partido y la mala gestión de algunas autoridades del mismo, mellando así la imagen de la lampa. “Va a haber una recordación de lo mal que funcionó el arrastre en esta elección y de la marca con la que fue elegido”, estimó.

Por ahora, Muñoz intenta abrir una puerta a su futuro político con un discurso de víctima y confrontación. La pregunta es si logrará entrar al espacio que busca o si esa puerta se le cerrará en la cara.