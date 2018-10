El virtual alcalde de Lima Jorge Muñoz (Acción Popular) brindó una conferencia de prensa esta noche en el local de su partido tras conocerse los resultados de los comicios el día de hoy y aseveró que investigará la gestión de Luis Castañeda Lossio en el municipio.

"Nunca me he caracterizado por hacer borrones y cuentas nuevas, nunca me he caracterizado por barrer las cosas y ponerlas debajo de la alfombra, y por ende, nosotros con prudencia, con la calma que nos caracteriza, pero con la firmeza del caso vamos a hacer una revisión y si hay cosas que no están bien hechas tenemos que actuar conforme a ley", señaló.

Al ser consultado sobre la aparición de personalidades cuestionadas que se le acerquen ahora que ha ganado las elecciones, Jorge Muñoz remarcó que pertenece a un "partido limpio" y explicó que propondrá un pacto ético entre todos los alcaldes electos de su agrupación.

"Lo que vamos a hacer es que les voy a pedir a todos los candidatos del partido que han accedido a la alcaldía que firmemos entre nosotros un pacto ético de cumplimiento de normas de transparencia y normas que nos permitan movernos con honorabilidad, y si nosotros vemos que hay una cosa de esta naturaleza la vamos a visibilizar", destacó.

Anteriormente, el aún burgomaestre de Miraflores brindó un discurso desde el balcón del local de su partido para saludar a sus correligionarios. En este remarcó que en la capital todos merecen "vivir con dignidad".

"El primer día de gestión vamos a convocar al Comité Regional de Seguridad Ciudadana para que sea una ciudad más segura y se proteja a los más vulnerables y se proteja a quienesa han sido invisibilizados, a quienes menos tienen. En Lima todos nos merecemos vivir con dignidad", sostuvo Jorge Muñoz.

En otro momento, Jorge Muñoz dio a conocer que ha recibido la llamada del presidente Martín Vizcarra, con quien trabajará de manera conjunta "para sacar adelante a Lima". Detalló que el mandatario lo ha convocado a una reunión el día martes.

"He recibido la llamada del señor presidente de la República, quien generosamente me ha manifestado que vamos a trabajar en conjunto para sacar adelante la ciudad", afirmó.

"Este martes tenemos una reunión convocada por el señor presidente para poder empezar a trabajar por nuestra ciudad", agregó.

En esa línea, indicó que el Bicentenario de la Independencia el 2021 tiene que encontrar a la capital preparada y que permita "mirar al futuro".

"La llegada del Bicentenario nos tiene que encontrar preparados, tiene que ser una mejor ciudad, una ciudad que no nos agreda, una ciudad que nos permita mirar al futuro. Aprovecho para mandarle un saludo a todas las personas que participaron en esta contienda electoral y además pedirles que se sumen para tener una ciudad cada vez más preparada", manifestó.

Asimismo, el virtual burgomaestre recordó al ex presidente Fernando Belaunde, fundador de Acción Popular, y destacó la coincidencia de su natalicio con su victoria electoral.

"Quiero recordar la memoria del fundador de Acción Popular, quiero recordarlo en un día en que cumpliría 106 años", declaró.

Jorge Muñoz invitó, también, a todos sus contendores a sumarse a su administración. "Tenemos un buen plan, pero siempre puede ser mejorado con buenas ideas", precisó.

Al ser consultado sobre haber omitido a Alberto Andrade en su discurso, pese a que este le dio su primera oportunidad en la política, aseveró que no ha cometido "una omisión, sino muchísimas a lo largo de su campaña y se disculpó por ello".

Finalmente, el virtual alcalde de Lima aseguró que el pueblo "está cansado de confrontaciones y divergencias", por esa razón se requiere "un país cohesionado, que mire al futuro".

Afirmó, en ese sentido, que desde la municipalidad buscará que los limeños se sientan "orgullosos de serlo".