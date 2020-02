El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, consideró que los exburgomaestres Luis Castañeda Lossio y Susana Villarán -ambos con prisión preventiva e investigados por el Caso Lava Jato- son un ejemplo “de lo que no se debe hacer” como funcionario público.

“[¿Qué cosas no se deben hacer para no acabar así?] No hay que transitar por las vías que ellos han caminado. Y yo creo que ellos son un ejemplo de lo que no se debe hacer”, afirmó en entrevista con el diario “Trome”.

El último viernes, la jueza María Álvarez Camacho aceptó en parte la solicitud realizada por la fiscal Milagros Salazar, del equipo especial Lava Jato, y ordenó 24 meses de prisión preventiva para Luis Castañeda Lossio, líder de Solidaridad Nacional.

Castañeda Lossio es investigado por lavado de activos y otros delitos por presuntamente haber recibido dinero de las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht a cambio de favorecerlas en licitaciones de obras públicas.

Por su parte, la exalcaldesa Susana Villarán cumple una medida de 18 meses de prisión preventiva desde mayo del 2019, cuando el juez Jorge Chávez Tamariz aprobó el pedido fiscal como parte de la investigación que se sigue en su contra por la recepción de aportes ilegales de las empresas Odebrecht y OAS por US$10 millones.

-El factor Acción Popular-

Además, Jorge Muñoz consideró que Acción Popular alcanzó un importante respaldo de la población en las últimas Elecciones Congresales Extraordinarias por ser “un partido limpio”.

“Se ha hecho un trabajo importante de base, porque es un partido limpio, porque hay una alcaldía que está haciendo las cosas bien, porque hay varias otras gestiones de gobiernos regionales también que son muy exitosas, entonces hay una opción que se está vislumbrando para el ciudadano”, dijo

Muñoz señaló que trabaja por la “unidad del partido”, por lo que siempre está “buscando lo mejor de todos los líderes”.

Finalmente, reiteró que culminará con su mandato en la alcaldía de Lima en el 2022, ya que está concentrado al “100% en la municipalidad”.