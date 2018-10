Jorge Muñoz recibió el flash electoral como inició su campaña: rodeado de pocas personas. Ayer no eran correligionarios haciendo una apuesta temprana sino su esposa e hijos abrazándolo por el objetivo logrado. “Pedimos recibirlo solos”, confiesa en su primera entrevista con El Comercio como virtual alcalde.

— Hace un mes figuraba con apenas 4% de intención de voto y ayer casi el 35% lo eligió. ¿El resultado superó sus expectativas?

Admito que me sorprendió lo abrumadora de la votación, porque hace unos días había un triple empate. Mientras estábamos de subida, otro estaba de bajada y otro subía pero no tanto como nosotros. Lo recibo con mucha humildad, pero sé que debo responder a las expectativas.

— Ya que alude a Renzo Reggiardo como el candidato que bajaba, ¿reconoce que con su presencia en el debate las cosas probablemente hubiesen sido distintas?

Es muy probable. En política los errores se pagan. Tuve la suerte de aprovechar el error de Reggiardo.

— ¿En algún momento vio inalcanzable el triunfo?

Hubo un momento en el cual, por más que llevábamos las propuestas, los ciudadanos no las comprendían o visualizaban. Cuando la gente decía: “Me da lo mismo que tú o cualquiera me diga algo porque no creo en los políticos”, se generó una frustración. Gracias al debate, esto empezó a visualizarse y cambiaron muchas cosas.

— Señaló que lo primero que hará es convocar al Consejo de Seguridad Ciudadana. ¿Qué medida concreta pondrá sobre la mesa en dicha reunión?

Propondremos ordenanzas en seguridad que trabajaremos con nuestros técnicos. Pediremos, sobre todo, compromisos de quienes forman parte del comité como línea de base. Se partirá de ahí para medir lo que hagamos.

— Tras conocer la victoria, aludió a un plan de gobierno concertado. ¿Cuáles son las tres propuestas de otros candidatos que más le llaman la atención?

En este tema me gustaría guardar reserva porque, si hablo de tres, de pronto otros candidatos se sentirán excluidos. Quiero que todos se sientan cómodos y aporten.

— ¿Cómo le gustaría que recuerden su gestión, una vez que deba dejar el cargo?

Como la de un alcalde cercano, que entendió a la gente y transformó la ciudad. Tengo un referente al que apreciaba mucho: Alberto Andrade. Es un referente que ordenó Lima. Sabiendo que cada quien tiene una característica y que fue un alcalde exitosísimo, nosotros quisiéramos tener una gestión como la de Alberto Andrade.

— ¿Quisiera distanciarse de la gestión del actual alcalde, Luis Castañeda Lossio?

Justamente hay que aprender de esta experiencia ajena para poder dar todo lo mejor a los limeños. Pero me toca no hacer calificaciones en estos momentos.

— ¿Prevé una transición tranquila o difícil con el actual titular del municipio?

Espero que sea como corresponde, sobre todo pensando en la gente. Pero si la transición no se hace bien, no nos va a temblar la mano para pedir las rectificaciones del caso.

— La gestión de Castañeda Lossio fue muy cuestionada por su poca comunicación externa. ¿Romperá usted con la tradición de un alcalde “mudo”?

Soy un hombre dialogante. El que dialoga se comunica y el que comunica no es mudo. Yo no seré un alcalde mudo.

— Reconoció que hay cosas que no podrá resolver en cuatro años. ¿Puede garantizar que el caos del transporte será resuelto bajo su mandato?

Podemos garantizar que, por lo menos, dejaremos encaminada la solución del transporte en Lima. Esta es una ciudad en cuidados intensivos. Los parientes van a pedir a los médicos que haya alivio. Entonces, habrá victorias tempranas que tenemos que apuntar para que el alivio se perciba.

— ¿Esa ciudad en cuidados intensivos puede afrontar grandes retos como los Juegos Panamericanos y el Bicentenario?

Sí. Son retos muy grandes, pero hay otros que también son realmente importantes para atender con urgencia. Por ejemplo, las personas que no tienen luz, agua, desagüe, muros de contención, pistas, veredas, títulos de propiedad, etc. Si queremos vivir con dignidad de cara al Bicentenario, tenemos que atender eso primero.

— ¿Cómo combatirá la corrupción en un aparato tan grande como la Municipalidad de Lima?

Más allá de los proyectos que tenemos, lo haremos con un discurso real. El discurso pasa por predicar con el ejemplo. Por eso, abrimos nuestras cuentas de campaña. La transparencia es el mejor activo para la corrupción.

— ¿Una medida concreta será auditar la gestión de Castañeda Lossio?

Vamos a hacer una auditoría. En la Alcaldía de Lima no habrá borrón y cuenta nueva. Se verán las cosas que se hicieron bien y las cosas que se hicieron mal. Me ratifico en que se revisarán los puentes colocados en Paseo de la República, así como otras obras.

— Muchos de sus correligionarios han tomado este triunfo como un revivir de Acción Popular. ¿Coincide con ellos?

Es fruto del trabajo, pero también genera una gran responsabilidad. Hace 37 años no se ganaba una elección municipal en Acción Popular. Hay un reposicionamiento y florecimiento de Acción Popular.

— Cuando empezó a subir en las encuestas, conversamos sobre personas que se acercaban a ofrecer apoyo cuando antes nunca lo dieron. ¿Cómo evitará la filtración de malos consejeros ahora que llegó a la Alcaldía?

Acción Popular es un partido limpio, sin manchas ni corruptelas que hagan dudar. Sin embargo, los seres humanos a veces pueden ser proclives a cosas que no son las mejores. En consecuencia, pediré a todos los candidatos ganadores que firmemos un pacto ético en el cumplimiento de normas de transparencia y que permita, a su vez, movernos con honorabilidad para que haya corrupción cero. También crearemos una oficina anticorrupción [en la Municipalidad de Lima]. Esperamos poder elegir una persona notable por concurso para que nos ayude en este trabajo.

— ¿Cuál va a ser el rol del partido en su gestión? Usted es un candidato invitado y uno pensaría que el partido puede copar puestos del municipio.

Si hay gente de Acción Popular que es capaz, trabajará en la municipalidad. No se van a copar puestos ni es un asunto de favores. Tenemos que pensar siempre en la meritocracia.

— ¿Las decisiones, entonces, las tomará usted y no Acción Popular?

Sí. Las decisiones de la municipalidad serán mías, no de Acción Popular.