El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, cuestionó los primeros tres meses de gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo, pues consideró que se pudo “haber hecho más cosas” desde el Ejecutivo.

“No han sido unos tres meses satisfactorios, creo que debió haber hecho más cosas. No me satisfacen a mí”, manifestó el burgomaestre limeño en declaraciones a Exitosa, este martes 23 de noviembre.

Por otro lado, Muñoz Wells no quiso brindar una opinión sobre la iniciativa de la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos (Avanza País), de promover una moción de vacancia contra el jefe de Estado.

“Yo quisiera que nos concentremos en lo que estamos haciendo. Muchas veces me han dicho que nos concentremos en lo nuestro antes de los problemas que pueda tener el Congreso con el Ejecutivo”, reflexionó.

Cabe recordar que la moción de vacancia presidencial hasta el momento no ha sido oficializada, pese a que ya cuenta con las 26 firmas requeridas, provenientes de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País.

Por el contrario, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Acción Popular, Juntos por el Perú y Perú Libre expresaron su oposición a una eventual destitución de Castillo Terrones.

Pedro Castillo reta al Congreso

Desde Huancavelica, el mandatario Pedro Castillo invocó a los legisladores que respaldan la vacancia en su contra a que presenten su iniciativa ante la población. Además, rechazó este tipo de mociones frente a un gobierno elegido por elecciones.

“Yo quisiera invocar a los congresistas que caminen conmigo y que pidan la vacancia ante el pueblo, en estos espacios, y no dentro de cuatro paredes. Compañeros, he pasado por cosas mucho más cruentas”, aseveró.

