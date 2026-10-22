El líder del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto cuestionó la aprobación de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo, afirmando que el Senado habría vulnerado su propio reglamento durante el procedimiento.

Además, señaló que ahora la administración de Keiko Fujimori no tendrá “excusas” para no gobernar.

“ Se han aprobado, en nuestra opinión rompiendo el reglamento del Senado, ya está hecho, que gobiernen, ya no hay excusas ”, manifestó en radio Exitosa.

Nieto también expresó sus reparos sobre las disposiciones vinculadas con la seguridad ciudadana, al advertir que algunas medidas apuntarían a “militarizar la lucha contra la delincuencia”. En ese sentido, cuestionó la efectividad de recurrir a las Fuerzas Armadas para enfrentar el crimen organizado y preguntó en qué país esa estrategia había dado resultados.

“ En seguridad ciudadana hay una serie de cuestiones que marchan en un sentido: militarizar la lucha contra la delincuencia ¿en qué país ha tenido éxito la militarización? “, dijo.

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“México lleva casi 20 años en eso desde el 2007. Medio millón de muertos más 120 mil desaparecidos, y el control de los carteles continúa intacto. El Ejército y las FFAA están en Pataz y no ha habido solución”, agregó.

Finalmente, Nieto criticó al presidente del Congreso, Miguel Torres, por sus declaraciones tras la aprobación de las facultades, en donde criticó la postura de quienes “no se pusieron de lado de la ciudadanía”, votando en contra de las facultades.

“Tenemos un presidente del Congreso que se dedica a lo mismo que hacen los demás, insultar, hacerse la víctima e insultar”, afirmó.