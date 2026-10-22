Jorge Nieto criticó al presidente del Senado, Miguel Torres. (Foto: GEC)
Jorge Nieto criticó al presidente del Senado, Miguel Torres. (Foto: GEC)
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > Cesar Campos Medina
Por Redacción EC

El líder del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto cuestionó la aprobación de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo, afirmando que el Senado habría vulnerado su propio reglamento durante el procedimiento.

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