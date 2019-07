Jorge Nieto no descarta postular a la presidencia en eventuales elecciones en el 2020

El exministro de Defensa Jorge Nieto no descartó este martes postular a la Presidencia de la República en un eventual adelanto de elecciones generales al año 2020, a propósito de la propuesta de reforma constitucional que anunció el mandatario Martín Vizcarra durante su mensaje a la nación el 28 de julio.

"Regresé a mi país solo por un interés de servicio público, si por vida profesional fuera, me hubiera quedado donde estaba, que estaba bastante bien, pero tengo una vocación política y de servicio. No hay político que quiera hacer política y que sea serio que no aspire a participar [en las elecciones presidenciales]", sostuvo en diálogo con TV Perú.

Sin embargo, el también exministro de Cultura durante el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) consideró que la propuesta del presidente Martín Vizcarra "no es un momento de alegría para el país", porque evidencia la dificultad que el Perú tiene para ponerse de acuerdo.

"Ahora estamos viendo el espectáculo triste, porque no es un momento de alegría para el país el hecho de que el presidente plantee la necesidad de adelantar elecciones para resolver un conflicto, una polarización, una dificultad que tenemos los peruanos para lograr consensos y acuerdos", señaló.

Dijo creer, en esa línea, que los partidos tradicionales serán los más beneficiados con el adelanto de elecciones. Nieto lamentó ello, puesto que para él "lo que necesitamos es una renovación en la clase política".

"Es evidente que los partidos establecidos tienen una ventaja por sobre cualquier nuevo personal que quiera ingresar en la vida política. No solamente una renovación de tipo generacional, sino también una renovación ética y de ideas. Requerimos esto para modificar lo que hemos visto en el último tiempo", indicó.

Martín Vizcarra anunció este domingo la presentación de un proyecto de reforma constitucional para el adelanto de las próximas elecciones generales, previstas para el 2021. El mandatario se refirió a las decisiones del Congreso en torno a los seis proyectos de reforma política por los cuales el Ejecutivo hizo cuestión de confianza.

"He recorrido el país de punta a punta en el último año y debo ser claro, no hay un lugar del Perú donde no haya recibido el reclamo de 'Presidente, cierre el Congreso'”, manifestó el mandatario.

Por ello, anunció una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales, "que implica el recorte del mandato congresal y presidencial al 28 de julio del 2020".