A dos semanas de asumir el poder, la presidenta de la República electa, Keiko Fujimori (Fuerza Popular), se reunió con el excandidato presidencial Jorge Nieto Montesinos y con los senadores electos Flavio Figallo y Nora Bonifaz y el diputado electo Óscar Reto Otero. Todos ellos representantes del Partido del Buen Gobierno, que tendrá un rol decisivo en ambas cámaras del Parlamento bicameral.

Fujimori Higuchi, de esta manera, en la última semana, ha recibido a los líderes de dos partidos con representación en el nuevo Congreso. El último jueves sostuvo una conversación con el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga y la diputada electa Norma Yarrow, de Renovación Popular.

Tras la cita, que duró aproximadamente una hora y en la que también participó Luis Galarreta, primer vicepresidente de la República electo y secretario general de Fuerza Popular, Nieto Montesinos remarcó que su agrupación revisará “con mucho cuidado” la solicitud de facultades para legislar que presentará la jefe de Estado electa al inicio de su mandato.

“Las facultades que sean solicitadas las revisaremos con mucho cuidado, una a una. Todo a aquello que sea necesario para el bienestar del Perú lo apoyaremos sin reserva. [Pero] todo aquello que nos parezca inconveniente lo rechazaremos”, manifestó en conferencia de prensa.

(Foto: Jesús Saucedo/ El Comercio)

Nieto contó que, durante la conversación con Fujimori Higuchi, “le hemos dicho que vamos a ser una oposición leal al Perú”.

También refirió que abordaron las obras de prevención que se deben realizar de cara al fenómeno de El Niño (FEN) y respecto a la crisis de inseguridad.

El exministro de Defensa fue una de las cabezas del equipo que enfrentó a El Niño costero en el verano de 2017 durante la administración de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

“En relación al tema de El Niño costero, ella estaba interesada en conversar sobre el asunto […] Estamos retrasados en las tareas, hay cosas que no se están haciendo, hay cosas que se están haciendo mal. Informé a la presidenta sobre algunas mallas de contención- de material destructivo en algunas quebradas altas en la zona de Santa Eulalia, Chaclacayo y Chosica- que han sido desactivadas”, manifestó.

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Nieto recordó que los huaicos, productos del FEN de 1983 y 1998 fueron “una masa destructiva de piedras, árboles, ramas y lodo pesado y ligero”. No obstante, cuando se pusieron las mallas en las zonas altas mencionadas, lo que discurrió en el 2017 fue agua y lodo ligero. “Toda la capacidad destructiva se quedaba arriba, era contenida por las mallas. Por lo tanto, es necesario que eso se vuelva a hacer”, acotó.

Aclaró que los consejos que han brindado no han sido como parte del gobierno, sino “para enfrentar mejor” el FEN.

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La contrainteligencia en la PNP

En otro momento, Nieto subrayó que le pidieron a Fujimori Higuchi poner acento en la inteligencia para enfrentar a la criminalidad, pero también le expresaron “la necesidad de reorganizar a la Policía Nacional”.

“Aquí mi general Reto [diputado electo] ha colocado el tema de que dentro de la Policía Nacional haya un esfuerzo de la inspectoría y de la contrainteligencia para que sanemos una institución que está muy horadada [penetrada] por la corrupción y por la delincuencia”, sostuvo.

También indicó que le sorprendió que la presidenta electa recordara una frase de él en el debate de la primera vuelta, donde señaló que “no era lo mismo enfrentar al terror como lo hizo su padre”, porque en ese entonces había “una línea divisoria muy clara” entre las organizaciones terroristas y las fuerzas del orden.

“Hoy más bien tenemos esa línea bastante difuminada, porque han penetrado, sobre todo en nuestra policía, las organizaciones criminales y ese es un tema que tenemos que resolver. Si no resolvemos ese tema, no vamos a resolver la crisis de la delincuencia”, manifestó.

El factor Castillo

Nieto Montesinos, además, dijo que le sugirió a Fujimori Higuchi considerar “las rutas” dentro del marco del Estado de derecho y de la Constitución “para la libertad” del expresidente Pedro Castillo, a fin de buscar que el país “encuentre un espacio de descompresión y de despolarización”.

Castillo fue condenado en primera instancia, en noviembre último, a 11 años y cinco meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, a raíz del golpe de Estado que anunció en televisión nacional el 7 de diciembre de 2022, que derivó en su detención en flagrancia y vacancia por incapacidad moral permanente.

El excandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno opinó que la situación legal del exmandatario “no es una tarea que le competa” al gobierno de José María Balcázar.

“Si la posibilidad planteada de revisar la situación legal del expresidente Castillo está colocada en el marco de una política simbólica de reconciliación, de acercamiento del país, entonces no es una tarea que le competa a este gobierno, es una tarea que le compete al gobierno que entra y creo que eso debe ser muy nítido”, acotó.

A inicios de enero de 2018, Nieto renunció a su cargo de ministro de Defensa, luego de que PPK concediera un indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori, sentenciado a 25 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos y de La Cantuta.

Nieto, en una entrevista en Canal N en agosto de ese año, dijo que no renunció por el indulto, sino por la forma en que se dio.

“No renuncié por el indulto. Yo renuncié porque esa decisión, en ese momento, no era correcta. Estaba de acuerdo con un indulto humanitario. No estuve de acuerdo con la forma en que se hicieron las cosas y se lo dije al presidente”, expresó.

En las últimas semanas, Castillo Terrones ha presentado una serie de solicitudes de indulto y también de gracia presidencial para dejar el penal de Barbadillo, donde cumple su sentencia.

De otro lado, la Oficina de la presidenta Electa (OPE) informó que Fujimori Higuchi recibió la visita del embajador de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Ibrahim Salem Humaid Ali Alalawi, quien le entregó una carta de felicitación del presidente de su país, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, con motivo de su elección.

También se reunió con el embajador de Marruecos en Lima, Amín Chaoudri. Este le hizo llegar una carta del rey de su nación, Mohammed VI, en la que este destaca la relación bilateral entre ambos países.

Además, el segundo vicepresidente de la República electo, Miguel Torres, sostuvo un encuentro con los representantes del Colectivo por la Democracia de Cajamarca.

Este miércoles recibe sus credenciales

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregará este miércoles 15 de julio a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sus credenciales como presidenta de la República electa para el período 2026-2031, en una sesión solemne en el Gran Teatro Nacional, en San Borja.

En la ceremonia, la entidad electoral también le dará sus credenciales a Luis Galarreta y Miguel Torres como primer vicepresidente de la República electo y segundo vicepresidente de la República electo, respectivamente.

La sesión solemne dará inicio a las 11:30 de la mañana, según informó la Secretaría de Prensa del JNE.

Treinta minutos antes, el presidente del JNE, Roberto Burneo, ofrecerá una conferencia ante los medios de comunicación acreditados.