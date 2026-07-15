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Resumen

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A dos semanas de asumir el poder, la presidenta de la República electa, Keiko Fujimori (Fuerza Popular), se reunió con el excandidato presidencial Jorge Nieto Montesinos y con los senadores electos Flavio Figallo y Nora Bonifaz y el diputado electo Óscar Reto Otero. Todos ellos representantes del Partido del Buen Gobierno, que tendrá un rol decisivo en ambas cámaras del Parlamento bicameral.

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