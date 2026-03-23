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Resumen

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Jorge Nieto Montesinos, candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, consideró que antes de una eliminación del Reinfo se debe “construir un consenso” que permita una nueva ley de la pequeña minería. “Nadie quiere que salga el Ejército a las carreteras tomadas por miles de mineros informales y que ocurran muertes”, remarcó.

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