En entrevista con El Comercio, el exministro de Defensa también dijo que Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta Dina Boluarte, se acercó en el primer intento de formación de su partido, incluso adquiriendo el kit electoral, pero la pandemia hizo que ese proyecto fracasara.

— En los últimos años, el Reinfo ha sido extendido por el actual Congreso. Este registro, en teoría vence a fines de este año. ¿En un eventual gobierno suyo, qué pasará con el Reinfo?

[...] En realidad, más que el Reinfo, el problema es qué hacemos con los miles de mineros informales que existen en el Perú y de cuyo trabajo dependen también miles de familias. Lo que necesitamos es una nueva ley de la pequeña minería. Para esa ley necesitamos construir un consenso que dé salida y soluciones a los problemas que tiene el sector, que establezca con claridad obligaciones tanto de los mineros para registrarse, para formalizarse, como del Estado para el seguimiento de sus procesos y trámites. Mientras, no tengamos solución a este problema, mientras la amenaza siga siendo el escalamiento del conflicto social, vamos a encontrar distintas maneras de evitar ese conflicto social.

— No se ha llegado a un consenso en los últimos 10 años para una nueva Ley MAPE. Mientras se logra eso, ¿el Reinfo será ampliado o va a ser eliminado?

Eso dependerá de la capacidad que tenga el nuevo gobierno, en este caso la administración del Partido del Buen Gobierno, de construir esos consensos. Hay áreas conflictivas, hay que aislarlas mientras llegamos a acuerdos en los otros puntos en los cuales es más fácil ponerse de acuerdo. Y, al final del proceso, esas áreas, dos o tres complicadas y conflictivas, tienen que ser colocadas sobre la mesa y tendremos que llegar a algún tipo de acuerdo para ir poco a poco a acomodando opiniones, intereses y llegar a una ley de la pequeña minería.

Si no tenemos eso, vamos a seguir con la amenaza del conflicto social. No hay que engañarse, nadie quiere que salga el Ejército o la Policía Nacional a las carreteras tomadas por miles de gentes que trabajan en este sector [minería informal] y que ocurran muertes. De modo, que seamos realistas, lo que necesitamos es trabajar seriamente ese consenso para una nueva ley de minería.

— Un sector de los gremios de transportistas, víctimas de la extorsión, han calificado como “pro crimen” a un conjunto de leyes dadas por el Congreso. Una de ellas excluyó de esta figura a más de 50 delitos, entre ellos los de corrupción de funcionarios, la trata de personas y a la minería ilegal. ¿Las derogaría?

Sin ninguna duda. Lo que es minería ilegal, aquella que destruye áreas protegidas, tiene que ser combatida, tiene que aplicar la ley. Distinto es el caso de la enorme multitud de mineros informales, que muchos de ellos han tratado de formalizarse, pero no han encontrado las rutas en el Estado para poder hacerlo. Las leyes pro crimen deben ser derogada totalmente, porque traban la posibilidad de que el Estado en sus distintas dependencias actúe contra el crimen. Y lo estamos viendo, teníamos, hace seis meses, cinco, casi seis muertos por homicidio [por día], hoy estamos en 10. La cifra no ha dejado de crecer. No estamos dando la respuesta adecuada para detener esta ola de criminalidad. Y parte del problema son esas leyes que por hacerles fácil la vida a los líderes de los partidos del actual Congreso han terminado favoreciendo a los criminales.

— ¿Morgan Quero- ministro de Educación en el gobierno de Dina Boluarte- ha sido cercado a su persona? ¿Fue su asesor en México?

En México era un estudiante peruano más al que yo conocí junto con otros 20 o 25 estudiantes. Él fue mi asesor cuando yo estuve en el Ministerio de Cultura, fue el jefe de Gabinete [de asesores] ahí. Luego pasé al Ministerio de Defensa y ya no fue jefe de Gabinete, sino un integrante más. Mientras estuvo bajo mi mando, nadie se enteró que existía un señor que se llamaba Morgan Quero. ¿Por qué? Porque es el jefe, el líder, el conducto el responsable de los aciertos y de los errores del equipo que conduce. De modo, que ya lo que ha hecho después es su propia historia política.

“Quien inicia la crisis es una mala perdedora que dice: ‘voy a gobernar desde el Congreso’”, remarcó Jorge Nieto. (Foto: Antonio Melgarejo/ El Comercio)

— ¿Usted ha sido cercano a la expresidenta Dina Boluarte, a Nicanor Boluarte, a través de Quero?

No, no, a la señora Boluarte la he visto una vez en mi vida, la vez que me invitó a Palacio de Gobierno en la idea de proponerme que sea su primer ministro. En ese momento, habían ocurrido 11 muertes en Ayacucho. Mi propósito era muy claro, evitar que siguiera habiendo muertes. De modo que cuando conversé con ella le puse dos condiciones fundamentales para que pudiera restablecer su vínculo con el país: que asumiera la responsabilidad política de las muertes y que los ministros que estaban implicados en estas fueran despedidos del gobierno.

— Entre ellos Alberto Otárola, que terminó siendo primer ministro...

Sí, Otárola, el ministro del Interior, ellos debían ser separados de sus cargos por esta razón [las muertes]. Y, en segundo lugar, que definiera a su gobierno como uno de transición y que convocara a elecciones en el más breve plazo. Pero ella no aceptó ninguna de las dos condiciones y lo que hemos tenido desde, entonces, para acá es el deterioro, el desgaste, la progresiva erosión de las condiciones institucionales y políticas del país.

— ¿Usted conoce a Nicanor Boluarte, se ha reunido con él?

Lo conocí cuando intentamos el primer proceso de formalización del Partido del Buen Gobierno. Le hablo del 2019, 2020. Ese proceso murió por la pandemia. Él llegó al partido, alguien lo llevó, es un abogado, había sido viceministro de Trabajo [con Humala], estaba dispuesto a comprar el kit para el partido, lo hizo, pero ese proyecto fracasó, vino la pandemia y se cerró la vida pública.

Después de eso, él se fue. Empezó ya con el proceso de conformación de las campañas para el 2021. Su hermana resultó cercana al señor Cerrón, fue parte de una fórmula presidencial y él discretamente, en silencio, sin decirnos nada, se fue alejando.

— ¿Y durante el gobierno de Dina Boluarte, no se reunió con Nicanor Boluarte?

Con ella una sola vez, que es de público conocimiento. Con él, nunca.

— ¿Y quién lo contacta? ¿La misma Dina Boluarte o...?

Su secretaria.

— ¿Quero lo recomendó para primer ministro?

No lo creo, pero no lo podría saber lo que ocurre en los interiores de Palacio de Gobierno.

— ¿Jimena Guevara, sindicada como operadora política de Dina Boluarte y exfuncionaria en el MIDIS y PCM- es candidata a diputada todavía?

Bueno, no puede renunciar a la candidatura, porque las fechas están vencidas, pero ha decidido en conversación conmigo, ha aceptado la solicitud que yo le he hecho de abandonar la campaña electoral.

— ¿Y si resulta elegida?

No nos anticipemos, veamos qué pasa, para qué nos planteamos problemas que no existen.

— De acuerdo con las encuestas, usted tiene un voto juvenil en ascenso. ¿A qué lo atribuye?

Al hecho de que venimos picando piedra desde hace tres años, exponiendo nuestros puntos de vista, dando argumentaciones, dando razones, yendo a cuanto programa o entreviste se presente para poder comunicar a la población nuestras ideas. Y en cuento a los jóvenes, creo que han visto una candidatura que es honesta, que dice lo que piensa, que se mete en temas aparentemente complicados, del que todos rehúyen. De modo que estoy contento, porque esto es a largo plazo y más allá de las elecciones. Lo que está ocurriendo es un proceso de politización de un segmento de la juventud peruana que no ocurría en el Perú desde 1970.

— En el 2023, la fiscalía formalizó una investigación en su contra por el Caso OAS. Esto a raíz de un pago por una asesoría a la campaña de Susana Villarán. La suma presuntamente entregada fueron US$120 mil. ¿En qué etapa se encuentra?

Esa es la pregunta de cajón, siempre me la hacen. Mire, hubo las frases que dijo el señor que ya murió, José Miguel Castro. Él dijo dos cosas: “la señora Villarán y el señor”, no recuerdo su apellido, es un brasileño, “han dicho”.

— Garreta...

No, no, era otro nombre, no me acuerdo, Castro dice: “me han dicho que la deuda que tenía Susana con Nieto por su trabajo de asesoría durante los primeros meses, porque luego renuncié, se lo han pagado a través de la empresa”. Cuando le preguntan a Susana sobre esto, ella dice: “nunca he dado una instrucción en ese sentido”. Ellos nunca me pagaron. Y cuando le preguntan al brasileño sobre lo mismo, porque se supone que me entregó US$120 mil, él dice: “no lo conozco”.

Es bien difícil que alguien que te ha entregada tanta cantidad de dinero no te conozca. Por tanto, la aseveración que hizo el señor Castro se cayó. Ni una ni otro ratificaron su dicho. Yo ya debería estar fuera de ese proceso. Pero, qué ocurrió. El año investigado es el 2013. Ese año, yo compré un departamento en Miraflores, uno de 50 metro cuadrados. Lo compré por US$65 mil. Y en abril de ese año, ese departamento estaba inscrito en Registros Públicos costando US$15 mil. Cuando el fiscal ve eso, dice: “aquí hay lavo de activos”. Yo sería bien idiota como lavador de activos, porque pagaría mucho por lo que vale poco. El lavado de activos es exactamente al revés, pago poco por lo que vale mucho. Yo ya debería estar fuera de este proceso. Esto debería estar archivado. ¿Pero, qué ocurre? Tengo que esperar a que los 10 o 12 investigados, porque no soy yo solo, terminen sus procesos y, finalmente, la fiscalía tenga todos los elementos para resolver.

— Si va a juicio y resulta elegido presidente, ¿se va a escudar en la inmunidad presidencial para no afrontar el proceso?

Yo nunca me pongo en situaciones que no han ocurrido. Me pondré en esa situación cuando ocurra. Hoy día, no. Pero lo que le quiero decir es que a mí me han investigado mis cuentas bancadas, mi secreto de comunicaciones ha sido...

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— Bueno, generalmente esos pagos no entran por una cuenta de banco...

Pero US$120 mil no se esconden bajo el colchón. Por tanto, pues tiene que haber cierto movimiento que justifique. Además, he demostrado que tanto la compra de ese departamento como todas las demás que he hecho, yo elegí en vez de comprar acciones en la bolsa, elegí comprar propiedades. Mi AFP privada está hecha de propiedades que yo compré con los ahorros de más de 50 años de trabajo. Por tanto, todo está absolutamente bancarizado. Estoy absolutamente confiado en que el destino de esto sea el archivo.

— ¿Está a favor de la unión civil, del matrimonio entre parejas del mismo sexo?

Todos los derechos para todos. No hay razón, por la cual, como lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se discrimine por ningún tipo de razón.

— ¿Está a favor del aborto en casos d violación?

Sin ninguna duda. A las niñas no se les debe hacer padecer dos veces la afrenta. Pero, además, le dijo, a mí me gusta la definición que sobre el tema dio el presidente francés Valéry Giscard d’Estaing: “Yo como católico nunca le aconsejaría a mi hija o a mi esposa que abortara, pero como hombre de Estado debo tener una salud pública que esté dispuesta a enfrentar, a resolver las decisiones libres de las mujeres”. Creo que esa es una buena manera de enfrentar el problema.

— ¿Está a favor de la eutanasia? En el Perú, está en caso de Ana Estrada, pero fue muy puntual y se peleó en el Poder Judicial.

En ciertas condiciones, cuando la enfermedad es irreparable, cuando los dolores son una tortura innecesaria, sí.

— El Perú está en una crisis infinita, de los últimos 10 años. Parece un bucle. Ha caído el Gabinete Miralles y ahora está en la PCM Luis Arroyo Sánchez. ¿Cómo salir de la crisis?

[Esta crisis] se debe a que el Congreso eligió una persona para la Presidencia muy parecida a la mayoría del Congreso. Si el Congreso hubiera decidido bien, hubiera tenido que nombrar a alguien más distante, lo menos parecido a la mayoría del Congreso, pero eligió esto. Esto es el resultado de esta larga crisis.

¿Qué ha pasado? Seguramente hay partidos que tienen que dar su voto en el Congreso que no están contentos con la repartija que se hizo y quieren una nueva repartija y están negociando sus votos a cambio de ministerios. Ya lo sabemos. ¿Y para qué van a los ministerios? ¿Para resolver la salud, el trabajo, la educación y la justicia de los peruanos? No, van para hacer cargo de una parte del presupuesto.

— Usted fue parte de la administra de PPK, el gobierno de lujo terminó iniciando la crisis...

No, usted se equivoca. Quien inicia la crisis es una mala perdedora que dice: “voy a gobernar desde el Congreso”. Esa no era ni su tarea constitucional ni derivada de la votación. Casi fue una declaración golpista.

— ¿Y a PPK no le faltó más instinto político?

Yo se lo dije en su momento, cuando él indultó a Alberto Fujimori, le advertí, antes que lo hiciera, los riesgos. Y le mostré como en América Latina cada vez que un presidente había roto con su mayoría electoral terminaba fuera del gobierno. Se lo dije con toda claridad. Él no aceptó lo que le dije, no le pareció razonable y me dijo: “voy a decidir por el indulto”. Mi respuesta fue: “es tu decisión, la mía es seguirte o no. Y en esto no te sigo”.