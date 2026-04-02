El candidato Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) llegó con retraso al Centro de Convenciones de Lima, ubicado en San Borja, para participar este miércoles 1 de abril en la sexta y última fecha del ciclo de debates organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Por ello, la primera ronda se inició sin su presencia.

A las 8:00 p.m., el aspirante al sillón presidencial no había arribado al evento, por lo cual la primera ronda, referida a educación, innovación y tecnología, comenzó sin su participación.

“Invitamos a pasar a la primera terna, aunque en este caso será una dupla, porque el candidato Jorge Nieto aún no ha llegado, ha tenido un inconveniente. Tenemos que iniciar, es la hora que se ha programado”, dijo la periodista Angélica Valdés, moderadora del debate.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, la agrupación informó sobre “hechos que vienen impidiendo el libre tránsito” del candidato hacia el lugar donde se desarrolla el debate presidencial.

Por medio de un comunicado, el Partido del Buen Gobierno intenta justificar que su candidato Jorge Nieto esté tarde para el debate presidencial.

Jorge Nieto, candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, informa que ya llegó al Centro de Convenciones de Lima. Cuestiona que militantes de Renovación Popular hayan tomado el peaje y creado un caos vehicular. @Politica_ECpe pic.twitter.com/NNcYr386LP — Sebastian Ortiz M. (@Shebas07) April 2, 2026

Segundo bloque: pregunta ciudadana

Jorge Nieto no hizo uso de la palabra sino hasta el segundo bloque, referido a la pregunta ciudadana. Desde Los Olivos (Lima), se le consultó al candidato del Partido del Buen Gobierno lo siguiente:

“La conectividad en zonas rurales es un cuello de botella que no permite que nuestra sociedad avance de manera equitativa. Solo un 8.2% de alumnos cuenta con una computadora. ¿Cuál es la propuesta y con qué presupuesto se piensa cerrar esta brecha para que cada niño de una comunidad cuente con educación digital?”

Antes de contestar la pregunta, Nieto se tomó unos segundos para pedir disculpas por su tardanza. Argumentó que “durante cinco horas” la vía Panamericana Sur había sido, según dijo, “bloqueada por un grupo de militantes” de Renovación Popular, lo que había generado un caos. “Pido disculpas, haya sido como haya sido”, expresó.

Tras esto, y respondiendo la pregunta ciudadana, dijo que para resolver el tema de la conectividad se requerían dos cosas. “La primera, poner en pleno funcionamiento la red dorsal nacional y las redes regionales de fibra óptica. Gastamos US$2.200 millones en esa red y hoy día usamos de ella apenas el 7% u 8%. Eso es lo primero. Esto permitiría conectar a todo el Estado y todas las dependencias de modo gratuito, porque pagamos la red y pagamos su mantenimiento”, refirió Nieto.

“Y lo segundo que tenemos que hacer es comprar un satélite de comunicaciones. El mejor satélite de comunicaciones debe estar costando más o menos US$300 millones. Anualmente gastamos en servicios en los cuales no deberíamos gastar 50 o 60 millones en Internet. Solamente en tres o cuatro años hemos pagado el costo de un satélite de comunicación. Esa es la solución”, agregó.

Tercer bloque: Empleo, desarrollo y emprendimiento

En el tercer bloque, mencionó algunas cifras sobre la situación del empleo, como los 4 millones que son “autoempleados”, y dijo que se debe reorientar la política económica y trabajar el desarrollo de sectores como la pequeña y la microempresa. También señaló que ya existía la legislación para que el Estado compre a las mypes el 40%; sin embargo, que simplemente no se aplica.

“¿Por qué no se aplica? Porque tenemos un Estado que está lastrado por la corrupción. Y los concursos y las licitaciones se hacen a modo, de modo que sean los ‘amiguitos’ los que resulten favorecidos. Esto tiene que cambiar. Este es el combate a la coalición del mal. Una coalición mafiosa que impide que las pequeñas empresas, que las microempresas, accedan a lo que la ley les da”, expresó Nieto.

También sostuvo que el Perú mantiene una deuda histórica con la sierra andina, especialmente en la zona sur, y señaló que aún existen compatriotas que viven en condiciones propias de los siglos XVI o XVII. En ese contexto, planteó saldar esa brecha mediante un “plan Pachacútec”, que incluiría la provisión de energía eléctrica a partir de la radiación solar, así como iniciativas de siembra y cosecha de agua.

Asimismo, advirtió que la tasa de desempleo juvenil triplica la tasa general del país, por lo que consideró necesaria una “verdadera ofensiva de empleo” para este sector. “Incentivos tributarios para que las empresas, incluyendo las del sector informal —dándoles todos los derechos—, ofrezcan un primer empleo para que nuestros jóvenes empiecen su vida productiva en el país”, señaló.

Cuarto bloque: mensaje final

En su mensaje de cierre, Nieto aprovechó su tiempo final del debate para responder a su contrincante, el candidato Wolfgang Grozo (Integridad Democrática), quien lo había cuestionado en el bloque anterior.

“Tenemos, por ejemplo, un candidato Nieto que está a mi izquierda, que dice que vino tarde porque estaba en la playa, mientras emprendedores, jóvenes y mujeres tienen que romperse los lomos para poder trabajar y llegar temprano a su trabajo”, expresó Grozo.

Nieto le dijo que “para ser un hombre de inteligencia, está usted muy mal informado”. “No vengo de la playa, vivo en el sur de la ciudad todo el año. Ahora entiendo por qué le dicen ‘Mentigrozo’. Pero dejemos la minucia a un lado; vamos al tema de fondo”, señaló.

Acto seguido, continuó indicando que estas elecciones “son decisivas”. “¿Vamos a seguir gobernados por una coalición del mal, mafiosa y corrupta, que envenena todo y produce una decadencia sistemática en el país? ¿O cambiamos de rumbo? Esa es la elección que tenemos que tomar. Está en juego nuestro futuro: el de nuestras familias, el de nuestros hijos, el de nuestras hijas. Usemos el poder de nuestro voto”, agregó.

Cerró su mensaje indicando que, si bien había pedido que voten a la presidencia por él, también pidió que se le otorgue una mayoría en el Congreso en la primera vuelta “para acabar definitivamente con este sistema corrupto que nos tiene en decadencia permanente”.

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