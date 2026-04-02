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Resumen

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El candidato Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) llegó con retraso al Centro de Convenciones de Lima, ubicado en San Borja, para participar este miércoles 1 de abril en la sexta y última fecha del ciclo de debates organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Por ello, la primera ronda se inició sin su presencia.

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