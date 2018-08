Jorge Nieto: "No renuncié por el indulto, sino por la forma en que se dio"

El ex ministro de Defensa Jorge Nieto se pronunció por primera vez sobre las razones que lo llevaron a renunciar, en enero de este año, al Gabinete Ministerial del gobierno del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

En diálogo con Canal N, Jorge Nieto aseguró que estaba a favor del indulto para el ex presidente Alberto Fujimori, concedido por PPK el 24 de diciembre del 2017, pero no en el contexto en el que se otorgó porque "no cumplió las condiciones que debía tener para ser humanitario".

"No renuncié por el indulto. Yo renuncié porque esa decisión, en ese momento, no era correcta. Estaba de acuerdo con un indulto humanitario. No estuve de acuerdo con la forma en que se hicieron las cosas y se lo dije al presidente", mencionó.

El ex ministro confirmó que hubo reuniones en el Congreso con algunos 'avengers', grupo congresal liderado por el suspendido parlamentario Kenji Fujimori, pero no fueron por el indulto, sino para el apoyo a algunos proyectos del Ejecutivo.

Además, refirió al señalar que PPK se vio perjudicado "por una serie de grabaciones desagradables". "Sentí mucha tristeza y mucho desagrado por esas conversaciones", agregó.

Respecto a la crisis política e institucional generada por la aparición de grabaciones protagonizadas por magistrados del Poder Judicial e integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Jorge Nieto aseveró que "todos hemos tenido una responsabilidad" en la situación actual.