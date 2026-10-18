Jorge Nieto Montesinos se refirió a la delegación de facultades. (Foto: Adrian Apaza / GEC)
Jorge Nieto Montesinos se refirió a la delegación de facultades. (Foto: Adrian Apaza / GEC)
Por Redacción EC

El líder del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, afirmó que el preacuerdo que había presentado a una “alta autoridad del Gobierno” para aprobar 20 puntos de la delegación de facultades y enviar como proyecto de ley los otros 7 a la Cámara de Diputados ha sido “desechado”.

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