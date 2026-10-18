El líder del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, afirmó que el preacuerdo que había presentado a una “alta autoridad del Gobierno” para aprobar 20 puntos de la delegación de facultades y enviar como proyecto de ley los otros 7 a la Cámara de Diputados ha sido “desechado”.

En entrevista con “Punto Final”, señaló que con esta decisión, el tema ha vuelto “a fojas cero” debido a que el Ejecutivo insistirá en que dichos puntos se aprueben en la Comisión de Constitución del Senado.

“Lamentablemente el día de hoy la alta autoridad del Gobierno con la que yo conversé largamente hace un par de noches me envió hoy día un mensaje diciéndome que había sido desechado ese preacuerdo que habíamos logrado y estamos nuevamente a fojas cero”, expresó.

“No tengo autorización para decir con quién hablé. Ha sido rechazada, han evaluado, van a ir a la convocatoria de la Comisión de Constitución y que esperan resolver allí. Bueno, hemos vuelto a fojas cero”, agregó.

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Más temprano, en RPP, el excandidato presidencial había señalado que “hubo un preacuerdo” que también contemplaba conformar un grupo de trabajo para revisar el diseño del régimen parlamentario.

Nieto Montesinos recordó que el único consenso que se logró en el Congreso tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado fue el que logró el Buen Gobierno con Renovación Popular, Obras y Ahora Nación.

“Contra ese consenso, en la Cámara de Diputados, en la primera votación, votaron quienes no querían nada, Juntos por el Perú, y quienes querían todo, Fuerza Popular”, manifestó.

“Votaron en contra de este acuerdo que era el único viable logrado con mucho esfuerzo. Por tanto, cuando a mí me dicen: ‘a ti te titiritea Roberto Sánchez’, yo digo: desde el comienzo Roberto y Juntos por el Perú han dicho: ‘no le vamos a dar nada al Gobierno’”, añadió.

Finalmente, Jorge Nieto deslizó la posibilidad de que el Ejecutivo tendría algún tipo de acuerdo con algunas bancadas de oposición para sacar adelante el proyecto de la delegación de facultades en el Senado.

“Creo que tienen algún tipo de acuerdo con algún partido de oposición, quizás, que los llevan a sentirse seguros y que pueden sacar las cosas adelante. (¿Pueden ser Obras?) Puede ser, me han dicho, no lo sé”, aseveró.

Reanudará sesión

Cabe indicar que la Comisión de Constitución del Senado continuará este lunes a partir de las 11 a.m. con la sesión extraordinaria en la que se debatía la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo en las materias de fenómeno El Niño y Seguridad Ciudadana.

La decisión se adoptó tras las reuniones que sostuvieron días atrás los asesores de distintas bancadas. Según fuentes de El Comercio, las agrupaciones políticas estuvieron de acuerdo con asistir a la sesión y garantizar el quórum necesario para llevarla a cabo. Al estar integrada por 12 senadores, se requiere la presencia de al menos siete para sesionar.