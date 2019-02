Jorge Villacorta pide a Martín Vizcarra que defina su posición sobre PpK

El secretario nacional de Organización de Peruanos por el Kambio, Jorge Villacorta, instó al presidente Martín Vizcarra a sentar una posición sobre el partido y la bancada oficialista y el rol de esta última en el Congreso de la República.

“Lo que queremos saber es si él (Martín Vizcarra) asume y se considera miembro o, digamos, corresponsable del plan de gobierno y tiene una cercanía con el partido, o si más bien él quiere marcar una distancia y tener una bancada oficialista distinta”, indicó en diálogo con RPP.

►Edwin Donayre: cronología sobre su situación por el caso 'gasolinazo'

►Costa: “Vizcarra necesita apoyo, tiene una bancada que no es muy unida”

Jorge Villacorta destacó que, como agrupación, el partido PpK tiene claro que Martín Vizcarra llegó a la presidencia de forma constitucional tras la renuncia al cargo de Pedro Pablo Kuczynski. Pese a esto, dijo desconocer cuál era la posición del jefe de Estado con relación al partido y la bancada parlamentaria.

“Nosotros tenemos claro que el presidente Vizcarra fue miembro de la plancha del partido y suscribió completamente el plan de gobierno. Asumió en una posta constitucional la presidencia de la República por Peruanos por el Kambio y nosotros desde que asumió el mandato le hemos brindado todo el apoyo y respaldo desde el partido y la bancada”, refirió.

Además, manifestó que si Vizcarra decidiera tomar distancia de la bancada de Peruanos por el Kambio, él debería comunicarlo. “Que lo mencione porque en realidad nada es estático en política ni el plan de gobierno. Puede ser dinámico, se puede actualizar, se puede mejorar, pero lo que sí debe haber es claridad”, refirió.

El vocero de la bancada responde

Ante la posición de Jorge Villacorta, Jorge Meléndez, vocero de la bancada Peruanos por el Kambio, cuestionó que haya miembros del partido que quieran definir la posición de los once congresistas sin tomar en cuenta que tienen seis invitados y que todavía no hay una posición colegiada sobre la relación con el presidente Martín Vizcarra.

"(La opinión de Jorge Villacorta) es una posición de un dirigente del partido, no es una posición colegiada. Yo soy parte del Comité Ejecutivo Nacional y no recuerdo una reunión en que hayamos tomado una posición de esa naturaleza. No se está diferenciando el fuero partidario del fuero parlamentario", manifestó en declaraciones a Ideeleradio.

En ese sentido, el congresista señaló que él, como vocero de la bancada PpK, mantiene reuniones casi semanales con Martín Vizcarra, por lo que consideró que no se puede deslindar el Ejecutivo del trabajo parlamentario.

"Por ahora seguimos siendo oficialistas porque hemos salido elegidos conjuntamente con el presidente Martín Vizcarra y la población ha optado porque seamos oficialistas", recordó.