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Resumen

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En pleno proceso de transferencia, el fenómeno de El Niño preocupa. Según un estudio de Credicorp, la estimación de crecimiento para el 2026 se ha reducido de 3,8 a 3,3. ¿Esto debería ser la prioridad del gobierno entrante?

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