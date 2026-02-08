Jorge Zapata Ríos, presidente de la Confiep: “Ya basta de esta dinámica de censuras y vacancias, que no le hacen bien al país”

En una entrevista con El Comercio, Zapata también se pronunció en contra de la salida del presidente José Jerí y remarcó que el país debe concentrarse en “elegir mejor” y “cambiar la historia” de los últimos 10 años.

— Son 36 candidatos a la presidencia de la República. Y de estos, menos de un tercio supera el rubro “otros” en las encuestas. ¿Cuáles son los riesgos que usted observa a raíz de esta fragmentación?

A lo que usted menciona, hay que añadir que ningún candidato, según las encuestas, pasa el 12% [de intención de voto]. Entonces, hay una enorme dispersión. Estas elecciones son bastante impredecibles. Ya ha pasado en el país que ha ganado un candidato que no aparecía en las encuestas. Las elecciones en el Perú se definen en los últimos días y con la dispersión que hay hoy en día, esto probablemente se acentúe. La falta de pronóstico es mayor que a elecciones anteriores.

Jorge Zapata, presidente de la Confiep. (Foto: joel Alonzo/GEC) / JOEL ALONZO

— ¿Y hay riesgos relacionados al crimen organizado?

Claro que sí, y es la penetración del crimen organizado en la política, en poner autoridades. Las economías ilegales no tienen ninguna restricción, no se hacen problema en poner dinero en efectivo y toman la decisión de manera muy rápida. No tienen un estatuto que regule las donaciones, y mucho menos van a pasar por el sistema financiero. Es decir, la cancha está mucho más fácil para ellos, pero los empresarios tenemos que entender esa situación, no podemos dejar pasar [esto], tenemos que entrar también a apoyar las campañas, porque no no le vamos a dejar la cancha libre a las economías ilegales.

— Usted ha referido que “cualquiera puede llegar” a Palacio de Gobierno y que “ese cualquiera pueda ser un personaje financiado por la minería ilegal”. ¿Cómo se puede evitar este peligro?

De dos formas. Nosotros [desde Confiep] hemos hecho dos llamados, uno es a las autoridades para que fiscalicen con mayor cercanía y concentración. Y que implementen medidas que permitan un mejor control. Y de otro lado, [hemos exhortado] al empresariado a que apoye a los candidatos que consideren idóneos, respetables y honestos. Y a los ciudadanos en general también, que los apoyen, porque si no hay apoyo a las campañas de los candidatos, algunos de ellos van a buscar otras fuentes de financiamiento y ese es un gran riesgo que corremos.

— ¿Este Congreso debe aprobar la nueva Ley MAPE o debe ser el nuevo Parlamento bicameral?

Lo ideal sería que lo apruebe este Congreso, porque es urgente. Pero lo veo difícil dado que están en receso y la legislatura empieza en marzo. Muchos congresistas estarán, entonces, en campaña.

— En menos de una semana, el gobierno nombró a Wilfredo Portilla Barrera, quien había sido excluido del Reinfo, como director de Formalización Minera, defendió enfáticamente esa decisión y finalmente reculó y la dejó sin efecto. ¿La administración del presidente Jerí se está tomando en serio el proceso de formalización?

Por este nombramiento y los anuncios, pareciera que no. Este gobierno es de transición, y sus tareas principales son mantener el equilibrio económico, garantizar un proceso electoral transparente y combatir la inseguridad. Aunque no se esperaban grandes reformas, hubiera sido interesante un mayor énfasis en solucionar el problema de la minería ilegal e informal.

— Según el portal “Territorio Tomado”, al menos 64 candidatos a diputados y senadores de 29 partidos políticos cuentan con Reinfo vigente. ¿Cómo interpreta esta situación?

Hay, pues muchos recursos en la minería ilegal. Y esto demuestra que se están utilizando esos recursos para financiar campañas políticas o los mismos actores de la minería informal o ilegal quieren ser congresistas, representantes del país.

— Usted ha referido que los empresarios formales deben aportar a los partidos. ¿De manera transparente, imagino?

Ah, por supuesto. De acuerdo con la ley, que está bien clara hoy en día, pueden asesorarse con abogados y especialistas. Y que esto se haga de manera absolutamente transparente.

— ¿La Confiep tiene a un candidato favorito para esta elección? ¿Quién o quiénes son?

No, la Confiep se mantiene independiente. Pero sí hacemos el llamado para que los empresarios de forma particular y de acuerdo con sus convicciones y consciencia apoyen al candidato que ellos estimen conveniente.

— La mayoría de candidatos presidenciales está prometiendo “mano dura” y “orden” ante la ola de criminalidad que azota el país. ¿Cuál es la ruta de salida a esta grave crisis? ¿Pasa por derogar las leyes que dio el Congreso y que debilitaron la lucha contra el crimen organizado?

Mire, hay que realizar una revisión exhaustiva de esas normas, pero no con la intención de derogarlas, pero sí, revisarlas, porque hay un discurso de que se han promovido leyes pro-crimen. Pero lo que ha ocurrido es que se ha abusado mucho de figuras como la colaboración eficaz, sobre todo para [justificar] una prisión preventiva. También se ha abusado de la extinción de dominio. Entonces, hay que revisar si ha sido por el mal uso de parte de los fiscales o si estas leyes los obligaban a utilizarlas de esta forma. Yo creo que ha sido lo primero, pero no soy especialista. Esto requiere de un análisis profundo. Debemos tener leyes que permitan luchar contra el crimen organizado, pero que no dejen una puerta abierta al abuso que hacen los fiscales.

— ¿Hubo un cambio de postura en Confiep? Porque la anterior gestión se sumó a un comunicado de varios gremios, donde pedían la derogación de estas normas.

No hay cambio de postura. Lo que yo estoy diciendo es que se tiene que hacer con una revisión exhaustiva. Incluso, en alguna reunión con autoridades lo hemos propuesto así. Que una comisión independiente haga una revisión que sea técnica. Yo no soy especialista, no conozco las leyes a profundidad.

— Rafael López Aliaga ha propuesto retornar a la unicameralidad, eliminar las AFP y que cada trabajador pueda abrir cuentas previsionales en bancos, enviar a los presos a comunidades en la selva y que se enfrenten a “las shushupes”, y que el Banco de la Nación compre oro informal, “que haya sido obtenido sin matar a nadie”. ¿Cómo evalúa estos planteamientos?

A ver, yo no he escuchado la propuesta sobre que los presos [vayan a la selva] a pelear con “las shushupes” …

— Lo dijo el domingo pasado en “Sin medias tintas” …

Es absurda [esa propuesta], obviamente. Y bueno, eliminar las AFP también es una propuesta que no tiene sentido. Todos los países del mundo tienen sistemas previsionales, si eliminamos las AFP y la hacemos voluntaria, nadie va a ahorrar [para una pensión]. Hay que hacer las cosas con seriedad. Se puede proponer una reforma, una revisión, pero no ese tipo de propuestas. ¿Cuáles son las otras que mencionó?

— Que el Banco de la Nación compre oro informal que “haya sido obtenido sin matar a nadie”…

Eso es absolutamente absurdo. Yo no lo he escuchado, pero sí es así, que está haciendo esa propuesta, pues no tienen ningún sentido.

— Keiko Fujimori postula por cuarta vez a la presidencia, luego de haber pasado tres veces consecutivas al balotaje, pero no haber logrado ganar. ¿Cómo ve esta postulación? ¿Su momento ya pasó?

Ella, efectivamente, ha postulado tres veces y no ha llegado a la Presidencia, pero tiene un caudal electoral que no es el mismo que tenía hace algunos años. Pero ese caudal, según las encuestas, la ponen en un segundo lugar, hoy en día. De manera que tampoco se le puede decir que no tiene derecho a postular o que mejor no postule. Cualquier partido que tiene un caudal electoral de esa magnitud va a querer postular y tiene todo el derecho de hacerlo.

— El actor cómico Carlos Álvarez se ubica tercero en algunas encuestas. El candidato aún no ha profundizado en sus propuestas, sobre todo en seguridad ciudadana. ¿Está preparado para ser presidente, a su juicio?

Nosotros no nos manifestamos a favor o en contra de algún candidato. En líneas generales, te puedo decir que creemos en una candidatura que promueva la iniciativa privada, que entienda que el desarrollo viene por inversiones y por el libre mercado, que respete las reglas del juego. Y obviamente, en seguridad hay que hacer cosas, hay que tener propuestas articuladas, tienen que ser coherentes y factibles. No pueden ser populistas tampoco.

— Alfonso López Chau ha propuesto la creación de un Fondo Soberano, y sostuvo que este se formará con fondos fiscales y no monetarios. ¿Existe el peligro de que se toquen las reservas del BCR?

También he escuchado esa propuesta, yo creo que no está bien planteada. Las reservas del Banco Central de Reserva son otra cosa, no son dinero público. Hay que entender claramente eso. Entonces, habría que ver cuál es exactamente el planteamiento del candidato López Chau.

— En el Congreso se han presentado siete mociones de censura y una de vacancia en contra del presidente José Jerí, a raíz de sus reuniones no registradas con un empresario chino. ¿Cuál debe ser el futuro del mandatario? ¿Debe ser destituido o continuar en el cargo?

En otros países, por ejemplo, en Estados Unidos y España, los gobernantes tienen cuestionamientos, pero ellos han construido un sistema democrático que garantiza la estabilidad. No están sacando presidentes a cada rato. Si nosotros sacamos al presidente Jerí, sea por vacancia o por censura, creo estaríamos en el noveno o décimo presidente en 10 años. Eso no es bueno para ningún país del mundo. Que se investigue a profundidad y con todo el rigor, pero ya basta de estar en esta dinámica de censuras y vacancias que no le hacen ningún bien al país. Repito, que se investigue, que se sancione con todo el peso de la ley en el momento en que corresponda. Además, en seis meses, el señor Jerí tiene que abandonar el cargo.

— Jerí, de acuerdo con un informe de la Unidad de Investigación de El Comercio, intervino a favor de una empresa China Road que era investigada por el Parlamento. ¿Agrava su situación?

Esto se tiene que investigar, yo creo que la ciudadanía y el periodismo no se debe concentrar al 100% en la situación de Jerí, el señor tiene que ser investigado por la fiscalía. Yo creo que ya los peruanos tenemos que concentrarnos en elegir mejor, de cambiar la historia, sino en muy poco tiempo, vamos a estar exactamente en la misma posición.

— La fiscalía anticorrupción ha decidido investigar “contra quienes resulten responsables” la contratación de jóvenes en el Estado, tras reunirse con el presidente Jerí. Palacio de Gobierno emitió un comunicado donde advertía el inicio de acciones legales en contra de los medios de comunicación y periodistas que difundieron esta información. Luego retrocedió en esta intención. ¿Cuál es su punto de vista?

Todo tiene que investigarse, pero aboquémonos a temas para tratar de cambiar las cosas de verdad. Tenemos que concentrarnos en llevar a la mejor gente, a la más idónea a los cargos públicos, a la representación del país. Y eso lo hacemos a través del proceso electoral que ya está en marcha.

— A casi cuatro meses de gobierno, el presidente Jerí aún no presenta su plan de seguridad y las cifras de homicidios no se han reducido en comparación al gobierno de Dina Boluarte. ¿Cómo califica a esta administración? ¿Es puro fuego artificial?

He visto que se han hecho esfuerzos importantes y acciones interesantes, se han tomado algunas medidas. La solución al crimen organizado no es a corto plazo, porque requiere de medidas más profundas Los resultados no los vamos a ver inmediatamente. Necesitamos fortalecer a la Policía Nacional, darle mayor capacidad logística, mejor entrenamiento y crear direcciones de élite de policías para la investigación.

También se tiene que fortalecer muchísimo a la fiscalía que no ha estado tampoco a la altura de las circunstancias. Se debe construir cárceles, e implementar equipos de vigilancia y de monitoreo en las calles, comprar drones, entre otros. Todo eso no se hace de un día para el otro. Por eso, una vez más, reitero tenemos que concentrarnos en lo que dicen los planes de gobierno y ver quién es el que hace la mejor propuesta para combatir la inseguridad.

— ¿Hay condiciones para un crecimiento económico superior al 3% este año?

Sin duda, el Perú debería estar creciendo al doble, debería estar al 6% con los de intercambio que tiene hoy en día, con el potencial que tiene, con la ubicación geográfica que tiene, que está al frente de la cuenca más importante del mundo, donde se realiza el 60% del comercio mundial. Tenemos un clima variado y generado, una agroexportación en franco, una minería con US$64,000 millones en reservas que hay que empezar a explotar. Hay que darle más agilidad a la minería formal para que pueda explotar los yacimientos. Tenemos una selva con una capacidad forestal inmensa.

La construcción puede ser otro motor, dado el déficit de infraestructura que tenemos. Es decir, tenemos todas las posibilidades para crecer al doble del ritmo que estamos creciendo. Y en esta elección de abril vamos a escoger al piloto que con su equipo puede hacer volar el avión a una velocidad crucero o lo puede poner en riesgo. Esa es la importancia de esta elección.

— ¿Cómo observan las empresas el panorama electoral? ¿Los ánimos de inversión no se han visto afectados?

Hay ánimo de inversión, hay buenas expectativas, pero obviamente estarían mucho mejor estas expectativas si es que tuviéramos un clima político más estable y una predictibilidad en estas elecciones. Hay expectativas muy positivas, sobre todo en el exterior, en el extranjero ven con muy buenos ojos al Perú. Pero esas expectativas podrían ser mucho más grandes.

— ¿En estas elecciones se ve amenazada la solidez institucional de algunas entidades del sector público?

No he visto propuestas de amenaza a instituciones fundamentales, pilares del sector público, como, por ejemplo, el Banco Central de Reserva. Más allá de la propuesta para utilizas esos fondos como garantía, que la verdad no me ha quedado muy clara. Pero nadie ha señalado que hay que intervenir el BCR. Tampoco he escuchado propuestas de carácter populista en el marco macroeconómico. Es decir, que el MEF expanda el gasto fiscal sin tener un sustento adecuado.

— Como presidente de Confiep participó en el Foro de Perú ante los inversionistas internacionales en el marco del Foro Económico de América Latina y el Caribe, organizado por CAF en Panamá. En dicho espacio, el congresista Alejandro Aguinaga comentó sobre el accionar y la falta de decisión política del gobierno para determinados proyectos, ¿Qué piensa sobre ello?

Sí, bueno, el comentario que hizo el congresista Aguinaga fue en general, en el sentido de que los últimos gobiernos no han tenido decisión política para concretar algunos proyectos. Mencionó, por ejemplo, el teleférico de Choquequirao. Yo estoy de acuerdo con que hay proyectos emblemáticos que se han quedado paralizados por falta de decisión política. Pero lo más grave es que hay 2,400 obras paralizadas a nivel nacional. Es decir, 2,400 proyectos que se iniciaron y que no han terminado. Eso es terrible, porque estamos botando la plata que podría haber sido utilizada en proyectos mucho más necesarios para el país.