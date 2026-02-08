Jorge Zapata Ríos, presidente de la Confiep: “Ya basta de esta dinámica de censuras y vacancias, que no le hacen bien al país”

Escuchar
A poco más de dos meses para las elecciones generales, el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata Ríos, consideró que los empresarios deben entrar a apoyar financieramente a las campañas. “No le vamos a dejar la cancha libre a las economías ilegales”, manifestó.

