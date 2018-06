José Arista en el bolo para suceder a David Tuesta en el MEF

El presidente Martín Vizcarra confirmó la mañana de este martes que José Arista, ex ministro de Agricultura en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, está en el bolo para suceder a David Tuesta como titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Anoche, fuentes de El Comercio adelantaron que Arista era una opción para Vizcarra. Y hoy, el mandatario manifestó en una conferencia de prensa con medios extranjeros que tiene además otras dos posibilidades.

¿Quién es José Berley Arista Arbildo? Fue el último ministro de Agricultura del gobierno de Kuczynski, entre el 9 de enero y 2 de abril de este año, como parte del “gabinete de la reconciliación”. Precisamente, su gestión se vio involucrada en los videos grabados por el congresista Moisés Mamani (Fuerza Popular).

En dichas grabaciones el parlamentario no agrupado Bienvenido Ramírez aludió a nombramientos del sector Agricultura —entonces liderado por José Arista— que se habrían dado como parte de una negociación entre el gobierno de PPK y el bloque de Kenji Fujimori.

“En menos de una semana me dieron las obras, me dieron las direcciones regionales de mi región, de Tumbes. Puse al director del proyecto Puyango, puse al director de PCI, puse al director de Agroideas, estoy poniendo ahorita al prefecto de Tumbes, estoy poniendo Produce, estoy poniendo Senasa”, dice el congresista Ramírez en uno de los videos. No todas las designaciones aludidas se realizaron y Arista no ha sido involucrado en alguna investigación formal.

—Más detalles—

José Arista es economista con una maestría por la por Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). Actualmente, se desempeña como jefe del gabinete de asesores del MEF. En este cargo fue designado el pasado 4 de abril. Asimismo, una resolución suprema firmada por Vizcarra y Tuesta, y publicada el pasado 7 de abril, dio cuenta de su nombramiento como miembro del directorio del Banco de la Nación, en representación del Poder Ejecutivo.



Ya ha laborado anteriormente en el MEF como asesor del despacho ministerial, cargo que ocupó hasta diciembre del 2017. Y entre febrero del 2005 y febrero del 2006 fue director general de Presupuesto Público de dicha cartera.

También se ha desempeñado como presidente regional de Amazonas (2011-2014) y viceministro de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas (2006-2010).

De marzo de 1997 a diciembre del 2002 ocupó la jefatura del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Fue también director de la Corporación Andina de Fomento (CAF) (2006 y 2010) y como gobernador alterno del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entre el 2006 y 2010.

Entre marzo del 2015 y marzo del 2016, fue director ejecutivo del Ministerio de Educación y formó parte del proyecto para la organización de los Juegos Panamericanos Lima 2019.