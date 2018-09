José Cavassa: ¿quién es el operador de Montesinos que asesoró a PpK?

José Cavassa Roncalla, detenido el 29 de julio por presuntamente integrar la red criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”, ha revelado esta semana que asesoró al equipo de personeros de la campaña del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en el 2016. El ex gerente de Gestión Electoral de la ONPE ha provocado una crisis dentro del partido de gobierno.

Pero, quién es este operador de Vladimiro Montesinos en la ONPE durante el gobierno fujimorista. A continuación lo detallamos:

1. Las firmas falsas de Perú 2000

José Cavassa Roncalla fue considerado, en su momento, la mano derecha de José Portillo en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entre los años 1997 y 2000. También fue sindicado por el Ministerio Público como uno de los cerebros detrás de las llamadas fábricas de firmas del fujimorismo.

Fue procesado por la falsificación de un millón de firmas que sirvieron para la inscripción de Perú 2000, partido con el que el ex presidente Alberto Fujimori obtuvo su segunda reelección. Pese a que su abogado José Luis Echaíz indicó que su cliente reconocía una buena parte de los delitos imputados, este finalmente fue absuelto.

2. ¿Asesor en sombra de Castillo?

Tres testigos protegidos han declarado ante el Ministerio Público, según informó el programa “Cuarto Poder”, que José Cavassa tuvo injerencia en la elección del suspendido jefe de la ONPE, Adolfo Castillo, quien negó que el ex operador de Vladimiro haya sido su asesor.

“No tiene relación alguna conmigo, sé quién es pero no tiene ninguna relación conmigo”, refirió Castillo en medio de las críticas a su institución por la inscripción de Podemos Perú, partido del ex congresista José Luna Gálvez.

3. Un “cuello blanco” fuera del puerto

José Cavassa, quien cumple en el penal Piedras Gordas una orden de prisión preventiva, es considerado por la fiscalía como integrante de la red criminal “Los Cuellos Blancos del Puertos”. De acuerdo a la imputación del Ministerio Público, el ex gerente de Gestión Electoral de la ONPE fue el operador político y el gestor de los intereses de la organización fuera del Callao.

El detenido juez Walter Ríos, en una conversación con su esposa del 7 de febrero, afirmó que Cavassa le iba a permitir tender puentes con los entonces integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Guido Aguila y Julio Gutiérrez Pebe en favor del candidato de la red a dirigir el organismo que nombra, ratifica y sanciona a jueces y fiscales.

“Estoy yendo donde José Luis Cavassa Roncalla. ¿Quién es ese pata? Es su hermano, su brother de Guido Aguila y de Julio Gutiérrez Pebe para tender puentes con nuestro candidato que es Orlando Velásquez”, refirió Ríos.

Al respecto, José Cavassa indicó a “Cuarto Poder”, en una carta desde prisión, que él no puede responder por lo dicho por terceros.

4. Asesoró campaña de PpK

José Cavassa también confirmó que asesoró al equipo de personeros de Peruanos por el Kambio durante la campaña de Pedro Pablo Kuczynski en el 2016, tras negar que haya trabajado con Luna Gálvez en el proceso de inscripción de Podemos Perú.

“El doctor José Luna Gálvez no me tenía confianza y esto debido a que en las elecciones del 2016 no apoyé ni trabajé con el partido que candidateaba, porque trabajé con el partido Peruanos por el Kambio. De ahí que nunca me llamó para su nuevo partido. Y de haberlo hecho tampoco hubiera trabajado por ser un trabajo muy extenso y yo tenía mis trabajos en la empresa privada”, señaló.

El ex gerente de Gestión Electoral de la ONPE indicó también que sus honorarios los coordinó con el personero legal de PpK, Carlos Portocarrero, quien a su vez recibió la autorización del congresista Gilbert Violeta para los pagos.

En respuesta, Violeta ha señalado que la declaración hecha por Cavassa responde a “una estrategia orquestada por la organización política Fuerza Popular”.

José Cavassa, además, negó que el vínculo laboral que tuvo en la Universidad Privada Telesup fuera gracias a Luna Gálvez. Precisó que él ingresó a trabajar ahí por el hijo del ex parlamentario.