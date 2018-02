José Chlimper, secretario general de Fuerza Popular, señaló hoy que está seguro de que la declaración que dará el ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata al fiscal José Domingo Pérez no comprometerá a su lideresa, Keiko Fujimori.

"Estoy seguro de que no la va a comprometer y va a confirmar lo que dice el señor Odebrecht: que no conoce a Keiko Sofía, que no se reunió [con ella]. Estoy seguro que el señor Barata va a confirmar que él no le ha entregado dinero a Keiko ni a Fuerza Popular", comentó.

José Chlimper declaró a la prensa luego de ofrecer su testimonio durante tres horas ante la Comisión Lava Jato del Congreso sobre su participación en Graña y Montero como miembro de su directorio durante siete años.

El también director del Banco Central de Reserva se refirió igualmente al retiro de Kenji Fujimori y otros nueve congresistas de la bancada de Fuerza Popular. Señaló que ellos tienen la libertad para irse porque es parte de la democracia partidaria. Agregó que en Fuerza Popular "no hay ningún autoritarismo".

Precisó que la mayoría de los que han renunciados "no eran miembros del partido y por tanto no corresponde hacer nada como partido".

Sobre el menor de los hermanos Fujimori, que sí es miembro fundador de Fuerza Popular, dijo que no podía pronunciarse para evitar un adelanto de opinión.

"En el caso de Kenji yo no puedo hacer ninguna expresión porque como secretario general, si acaso alguien inicia un procedimiento, yo soy la segunda instancia de apelación, por lo tanto no puedo adelantar opinión", aseveró.