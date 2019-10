José Chlimper, ex secretario general de Fuerza Popular, afirmó este jueves que se somete a cualquier pesquisa y colaborará con la justicia, tras la decisión del fiscal José Domingo Pérez de formalizar la investigación en su contra por el caso de los presuntos aportes irregulares a dicha agrupación, durante las campañas de 2011 y 2016.

Chlimper es investigado por los presuntos delitos de lavado de activos, falsa declaración en procedimiento administrativo y fraude procesal.

Manifestó que el fiscal Pérez “ha dispuesto una investigación preparatoria sin una mínima investigación preliminar” y dijo que pese a sus pedidos para que tome su testim o nio, no lo hizo.

“Con sorpresa he tomado conocimiento por los medios que el fiscal José Domingo Pérez ha dispuesto investigación preparatoria en mi contra por supuestos delitos en las campañas 2011 y 2016. Me someto a cualquier investigación como lo he hecho desde que me incorporé a Fuerza Popular el 2014”, escribió.



En sus redes sociales, el exdirigente de Fuerza Popular añadió que demostrará en el Poder Judicial “lo errado y desatinado” de la intención del fiscal.

Documento fiscal

“Luego que el fiscal José Domingo Pérez me mencionara en una audiencia hace un año, en 3 oportunidades le he solicitado me dé acceso al expediente y tome mi declaración preliminar para recabar mis descargos. No lo hizo. Ha dispuesto investigación preparatoria sin una mínima investigación preliminar. Tengo 43 años de vida empresarial, gremial y política con una trayectoria limpia sin una sola sentencia en mi contra y demostrare ante el Poder Judicial lo errado y desatinado de la pretensión del fiscal Pérez. Repito, colaboraré con la Justicia como siempre lo he hecho”, señaló Chlimper en sus redes sociales.

(Captura: Twitter)

Como se recuerda, en una disposición fiscal fechada 7 de octubre, José Domingo Pérez formalizó una investigación preparatoria contra Chlimper por los presuntos delitos de lavado de activos, delitos contra la administración de justicia en las modalidades de falsa declaración y fraude procesal, y el delito contra la fe pública por falsificar documentos privados.