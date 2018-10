El secretario general de Fuerza Popular, José Chlimper, pagó US$210 mil en efectivo al gerente general de Radio Programas del Perú (RPP), Hugo Francisco Delgado Nachtigall, en mayo del 2011 por el concepto de pauta publicitaria de la campaña presidencial de Keiko Fujimori, según informó el fiscal José Domingo Pérez.

Pérez, durante la argumentación del pedido de prisión preventiva para Fujimori Higuchi, dio a conocer la declaración que hizo Delgado Nachtigall ante su despacho el último 16 de octubre.

“El 17 de mayo del 2011 recibo a José Chlimper en mi oficina de la gerencia general [de RPP en San Isidro], en dicha reunión me comentó que había entrado en la campaña de Keiko Fujimori a liderar la segunda vuelta, que estaba apoyando al partido y que le preocupaba mucho la segunda vuelta y sobre todo le preocupaba que no se continuara con las campañas de Fuerza 2011 en RPP”, dijo el empresario en su testimonio.

Delgado detalló que el ex ministro de Agricultura le explicó que para el partido fujimorista “eran cruciales” los medios, porque en dos semanas y media eran las elecciones.

“En ese momento, me entregó 210 mil dólares en efectivo y me dijo que ese dinero era para la continuidad de la campaña hasta el 5 de junio del 2011 para que se mantenga, porque ellos sabía que si no pagaban no salía la pauta”, agregó el actual presidente de directorio del Grupo RPP, de acuerdo a lo leído por el fiscal.

Pérez afirmó que la declaración de Delgado Nachtigall “demuestra” que los representantes de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) transportaban el dinero, que presuntamente aportó Odebrecht, “en efectivo”.

Por medio de su cuenta de Twitter, José Chlimper negó que él haya entregado US$210 mil en efectivo a RPP en el 2011.

“Rechazo cualquier intento de involucrarme en el manejo de relaciones comerciales entre Fuerza Popular y RPP en el 2011. Me sumé a Fuerza Popular recién en el 2014 y accedí al cargo de secretario general nacional en el 2016, a dos semanas de terminar la campaña. En el 2011 fui vocero económico entre la primera y segunda vuelta”, subrayó.

El ex ministro de Agricultura indicó que nunca ha sido requerido por el Ministerio Público para declarar sobre la supuesta entrega en efectivo a la referida radio.

“Colaboraré activamente con las autoridades que investiguen esta declaración falsa y nula, como siempre lo he hecho”, concluyó.



El gerente de Medios Informativos del Grupo RPP, Jorge Heili, indicó a este Diario que en el transcurso de la tarde emitirán un comunicado con la posición oficial de la radio sobre lo señalado por el fiscal José Domingo Pérez.