El congresista José Cueto (Renovación Popular) se pronunció sobre la sustentación del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en la Comisión de Constitución del proyecto de ley que propone someter a referéndum la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Carta Magna.

El parlamentario señaló que el Ejecutivo pretende llevar al país a un “totalitarismo”. En ese sentido, dijo que si su intención es reformar la Constitución, deberían enviar propuestas para un cambio parcial.

“Ha mostrado una clara definición de lo que quiere, llevarnos a través de una Asamblea Constituyente al totalitarismo. Quieren ellos cambiar absolutamente todo sin determinar los dos o tres puntos que fueron expresados por el señor Torres, que fueron debatidos por gente que conoce mucho más que yo de la Constitución”, declaró a Canal N.

“No tuvo mayor argumento que el consabido: ‘el pueblo quiere, el pueblo dice’, pero no hay un concepto técnico, más allá de una intención de querer llevarnos a un totalitarismo. Si realmente quisieran cambiar o reformar la Constitución, podrían enviar los proyectos, para eso está el Congreso”, agregó.

Durante su intervención en la Comisión de Constitución, el último martes 3 de mayo, el jefe del Gabinete Ministerial aseveró que la Asamblea Constituyente tiene un poder “que no tiene límites” pues se trata de un derecho “innato del pueblo”.

“El órgano que crea una constitución es la Asamblea, denle el nombre que le den, el poder del pueblo es el que ha puesto a los congresistas. Como dice Lincoln, tienen que gobierna con el pueblo, tienen que hacerlo para el pueblo. Es el poder de poderes, es un poder que no tiene límites, es ilimitado, los únicos limites de ese poder son los derechos fundamentales que puede estar o no escritos. Es un derecho innato del pueblo, ¿Cómo se puede decir que no es?”, refirió.