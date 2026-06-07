Horas antes del inicio de la segunda vuelta electoral, el exfiscal José Domingo Pérez, abogado del golpista Pedro Castillo e integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú (JP), amenazó al excandidato presidencial Jorge Nieto con demandarlo por difamación agravada.

La conducta de Pérez fue avalada por Roberto Sánchez, quien no descartó la denuncia contra Nieto.

Pérez arremetió contra el líder del Partido del Buen Gobierno por haber declarado en el podcast “Brutalidad Política” que no haría coalición con la agrupación de Sánchez porque en sus filas hay miembros fundadores del Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso.

“Señor Jorge Nieto Montesinos, usted le ha mentido al país. Utilizando la vieja práctica ‘montesinista’, usted ha ‘terruqueado’ a la opción democrática de Roberto Sánchez y Juntos por el Perú. Es por eso que el lunes se va a interponer una denuncia por difamación agravada por los hechos falsos señalados”, señaló el exfiscal del caso Lava Jato en un video difundido horas previas a la segunda elección presidencial.

La grabación fue divulgada inicialmente en las redes sociales de Juntos por el Perú, pero fue borrada.

Este es video BORRADO donde el posible ministro de Justicia de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) José Domingo Pérez amenaza directamente a Jorge Nieto. El ex fiscal avisa a Nieto que lo denunciará el día lunes por decir lo que todos sabemos (que el Movadef es Sendero)… pic.twitter.com/wxcT5P39tA — Iván Arenas (@ivancio4) June 7, 2026

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Lejos de poner paños fríos, Sánchez respaldó las declaraciones de Pérez. El candidato también arremetió contra Nieto y aseguró que la posible demanda “se está evaluando”.

“Se está evaluando esa alternativa, pongamos tesón, tranquilidad y seamos responsables en que la disputa política siempre esté basada en la verdad”, dijo el candidato tras emitir su voto en San Borja.

“Quien era de Bandera Roja, cuando era joventón, de un movimiento maoísta, era el señor Jorge Nieto. Entonces, la vaca no se acuerda cuando fue ternera”, expresó el líder de Juntos por el Perú en otro momento.

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En tanto, Nieto cuestionó a Pérez por lanzar amenazas un día antes de la elección.

“Yo creo que es mala costumbre judicializar la política. Amenazar con procesos judiciales el día previo de la elección, en donde uno de los contendientes, que es Juntos por el Perú, puede ganar la elección, es una mala noticia para la democracia peruana”, declaró.

Posteriormente, en sus redes sociales, el excandidato presidencial se dirigió a Sánchez: “Nunca fui terrorista, Roberto. Y mi distancia con la izquierda empezó cuando mi crítica contra la contemporización que amigos míos de entonces tenían con la violencia, los llevó a organizar un brazo armado tan tarde como en 1988. Deje un libro precoz sobre eso”.

Nunca fui terrorista, Roberto. Y mi distancia con la izquierda empezó cuando mi crítica contra la contemporizacion que amigos míos de entonces tenían con la violencia, los llevó a organizar un brazo armado tan tarde como en 1988. Deje un libro precoz sobre eso inicio del terror. https://t.co/hYzfkcwTMO — Jorge Nieto Montesinos (@JorgeNietoMon) June 7, 2026

En tanto, en un comunicado, el Partido del Buen Gobierno también criticó las declaraciones del exfiscal Lava Jato e instó a Roberto Sánchez y Juntos por el Perú a “rectificar la postura” del integrante de su equipo técnico.

“Invitamos al señor Roberto Sánchez y a Juntos por el Perú a rectificar la postura que plantea una relación de carácter judicial con nuestra organización. Es preciso señalar que el calendario democrático y político no culmina el 7 de junio. El Perú enfrenta problemas que reclamarán el concurso de todos más allá de nuestras diferencias”, señaló la agrupación en un comunicado.

“Nunca es bueno judicializar la política; se trata de una mala costumbre que debemos desterrar del Perú. Amenazar con iniciar injustificadas acciones judiciales pocas horas antes de que concluya la jornada electoral constituye una señal muy negativa para nuestra democracia”, acotó.

Finalmente, la organización política aseveró que todo lo que ha declarado Nieto “es información de dominio público o se encuentra registrado en investigaciones realizadas”.

Comunicado a la Opinión Publica, ante los diversos ataques recibidos en redes.

emitimos el siguiente pronunciamiento, trabajando unidos por el país que merecemos.#ComunicadoPBG #PartidoDelBuenGobierno #GobernarEsUnir #UnaSolaFuerza pic.twitter.com/8VA8K4eINF — Partido del Buen Gobierno (@BuenGobiernoPe) June 7, 2026

¿Cuáles fueron las declaraciones de Nieto?

El último viernes 5 de junio, en el podcast “Brutalidad Política”, Nieto Montesinos explicó las razones de su decisión de votar viciado y ser oposición de cualquiera de las fórmulas que llegue a Palacio.

“No me gusta ninguno de los dos. Te puedo dar razones porque no me gusta ella [Keiko Fujimori]. Te puedo dar razones, te acabo de dar razones por las cuales no me gusta él. No me siento cómodo en una alianza en donde un señor de vocación claramente autoritaria [...] Yo tomo en serio al señor Antauro Humala. Dice locuras, pero loco no es”, afirmó el exministro de Defensa.

“Tampoco me gusta estar en una coalición donde hay miembros fundadores del Movadef [Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales], que como sabemos es el epígono de Sendero Luminoso. No me gusta, no olvido. Me dicen vota con memoria. Pues sí, yo voto con la memoria de esas 70% de violaciones de Sendero Luminoso según la Comisión de la Verdad. Esa es mi memoria”, subrayó.

“Y mi memoria también es todo el mal rato que tuvo que pasar el Perú durante dos décadas para enfrentar el terror. Por tanto, desde ese punto de vista no puedo compartir esa coalición, no puedo y por eso viciamos nuestro voto”, concluyó Nieto.

¿Juntos por el Perú tiene miembros vinculados al Movadef?

El Comercio reveló, en mayo, que Juntos por el Perú presentó en sus listas al Congreso bicameral a personajes que aparecen en los planillones del Movadef.

Entre ellos figura el virtual diputado por Puno César Tito Rojas, que fue identificado en investigaciones policiales como dirigente y fundador del Movadef, así como del Conare-Sutep, una facción sindical radical surgida dentro del magisterio en la última década. En el 2021, durante el gobierno de Castillo, ingresó a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros para una reunión con el entonces jefe del Gabinete Guido Bellido.

Reportes de la Dirección contra el Terrorismo de la PNP (Dircote) señalan que entre el 2000 y el 2004 habría visitado a internos por terrorismo en el penal de Yanamayo, en Puno.

Juntos por el Perú llevó al abogado Hilso Ramos Cosme como candidato a diputado por Lima. Su nombre aparece en los planillones del brazo político de Sendero Luminoso.

Otros nombres que aparecen en la lista, así como en los planillones del Movadef, son los del excongresista Humberto Morales Ramírez, virtual senador por Ayacucho, y de Evila Sangama Tuanama, quien también postuló al Senado.

Opiniones

En diálogo con El Comercio, el exviceministro de Justicia Gilmar Andía, el expresidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma y el analista político Enrique Castillo criticaron las amenazas de Pérez al excandidato presidencial.

Andía subrayó que las declaraciones de Nieto “no calzan” en la figura de difamación porque lo señalado es de conocimiento público.

“Nieto básicamente ha dicho que hay personas que fundaron el Movadef en las filas de Juntos por el Perú y que, al haber leído el informe de la Comisión de la Verdad, tiene consciencia para no votar por ellos [...] Tendría que haber una carga de pruebas que demuestren que lo dicho por Nieto no es verdad y entiendo que el caso ya salió en prensa”, subrayó.

El exviceministro opinó que la presencia de Pérez resta, en lugar de sumar, a la candidatura de Sánchez.

“Es alguien que está tratando de hacer política sin tener experiencia política. Es una persona que busca ser mediática, cree que haciendo bulla en redes y generando titulares va a lograr los objetivos. A mí parecer es un hombre hambriento por atención y validación”, sentenció.

A su turno, García Toma calificó las declaraciones del exfiscal de “poco juiciosas y poco racionales”.

“Jurídicamente no hay una razón, causa o motivo para la denuncia porque él no es la persona afectada ni representa a la agrupación a la que supuestamente se habría aludido”, acotó.

Para el constitucionalista, el comentario hecho por Nieto “es correcto” porque es de conocimiento público que hay personas en JP que figuran en los planillones del Movadef. “Y, así no fuera correcta su declaración, en las democracias prima el sentido de tolerancia”, remarcó.

“En un país dividido, los interlocutores del próximo gobierno sea de uno u otro lado van a tener que hacer enormes esfuerzos para buscar la conciliación y la unidad y un grado de relación interpersonal e interinstitucional para sacar adelante el país”, dijo también.

“Ya acabó la era de la judicialización de la política y la politización de la justicia. De la cual el señor Pérez ha sido la más brillante expresión, en el peor sentido de la palabra y con las consecuencias que conocemos”, puntualizó.

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Por su parte, Castillo calificó el hecho de “lamentable” e “inaceptable”. “No hay manera de que se pueda demandar a alguien por declarar hechos de orden político y lo que señala Jorge Nieto tiene fundamento”, indicó.

“José Domingo Pérez abusa nuevamente de la judicialización de la política [...] Si tuviéramos que actuar como actúa él, sus propios partidarios y colegas, como Antauro Humala, tendrían que ser denunciados desde el primer momento. Tendría que empezar por casa”, aseveró.

“Esto genera un rechazo político y ciudadano, la gente está harta de la judicialización de la política y él tiene bastante experiencia en esto”, finalizó.