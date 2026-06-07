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Resumen

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Horas antes del inicio de la segunda vuelta electoral, el exfiscal José Domingo Pérez, abogado del golpista Pedro Castillo e integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú (JP), amenazó al excandidato presidencial Jorge Nieto con demandarlo por difamación agravada.

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