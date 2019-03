José Domingo Pérez cree que agresores fueron "direccionados"

El fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial del caso Lava Jato, consideró necesario que se tomen acciones ante la agresión que sufrieron él y la fiscal adjunta Magaly Ponce de León, que lo acompañó a participar en una diligencia en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos para interrogar a Keiko Fujimori.

Por ello, confirmó que interpuso en la comisaría de Chorrillos una denuncia "por el delito de violencia contra la autoridad, para que se pueda investigar y determinar a los sujetos materiales del acto y quiénes son las otras personas que han incitado que haya esta agresión contra los fiscales".

Más temprano, El Comercio reportó que además de la denuncia en la comisaría, el fiscal acudió a la sede de Medicina Legal de Chorrillos.

En esa línea, Pérez consideró que los agresores no se habrían presentado por iniciativa propia, "sino que han debido ser direccionadas por alguna persona".

"De no tomar estas acciones, esto puede crecer o pueden darse situaciones de mayor agresión", advirtió el fiscal en declaraciones a Canal N, esperando que la policía y autoridades del Distrito Fiscal de Lima Sur realicen las investigaciones.

José Domingo Pérez añadió que no puede ser considerado como "normal" que fiscales sean agredidos tras participar en diligencias, y que el objetivo de la denuncia es determinar a los autores materiales e intelectuales del presunto delito de violencia contra la autoridad.

“No es normal, no es regular que saliendo de un penal seamos víctimas los fiscales de este tipo de agresión. No es la primera vez que voy a un penal, no es la primera vez que llevo diligencias […] sí es la primera vez que ocurre una situación como la que estoy narrando”, detalló.

Asimismo, precisó que la unidad del Ministerio Público que los transportó a la diligencia también sufrió daños, recibiendo un golpe “profundo” en la parte posterior.

“La unidad vehicular del Ministerio Público también ha sufrido cierto daño y también se ha sentado la denuncia de parte del conductor. Presenta un golpe en la parte trasera, profundo, lo que indica que ha habido una agresividad inusitada que preocupa porque como fiscales podemos estar indefensos ante hechos de estas características”, manifestó.

José Domingo Pérez refirió que debe haber una actitud de respeto de parte de las personas que deciden acudir a una manifestación.

Finalmente, dijo desconocer de los mensajes enviados por Keiko Fujimori a través de su cuenta de Twitter, en los que dio cuenta de su decisión de no declarar ante la fiscalía. Sostuvo que este hecho podría haber incentivado la actitud agresiva de los simpatizantes.

“El uso de las redes sociales hace incentivar estas manifestaciones populares que el día de hoy han tenido como consecuencia la agresión física contra los fiscales”, acotó.

Como se recuerda, José Domingo Pérez acudió este lunes al Penal Anexo de Mujeres en Chorrillos para interrogar a Keiko Fujimori por presuntos aportes irregulares que habría recibido para sus campañas presidenciales del 2011 y 2016.

A su salida del centro, fue agredido por simpatizantes de Keiko Fujimori que estaban haciendo una manifestación en respaldo de la lideresa de Fuerza Popular.