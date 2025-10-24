Karem Barboza Quiroz
Karem Barboza Quiroz

José Domingo Pérez: ¿Cuáles son las razones de la ANC para abrir proceso disciplinario al fiscal del Caso Cocteles?
La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC-MP) abrió un proceso disciplinario, por 60 días, contra el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, por presunta falta de diligencia en la acusación que presentó en contra de la lideresa de Fuerza Popular (FP) Keiko Fujimori y otros, en el Caso “Cocteles”.

