El fiscal José Domingo Pérez afirmó este lunes que sus palabras sobre los grupos terroristas Sendero Luminoso y MRTA, durante una exposición en México, han sido “sacadas de contexto” en las redes sociales, donde ha sido cuestionado por algunos congresistas y simpatizantes de Fuerza Popular.

“Bueno se ha sacado de contexto, en el desarrollo de la conferencia se explica cuáles son los alcances de la presentación que he realizado, no he considerado nada que pueda ofender a nuestra memoria respecto a la guerra subversiva y terrorista que hubo en agravio de todos los peruanos”, manifestó Pérez.

La parlamentaria Rosa Bartra, indicó que las expresiones de Pérez, que investiga a la lideresa de su partido, Keiko Fujimori, “es un insulto para las víctimas” de Sendero Luminoso y el MRTA.

"Es un insulto para las víctimas de Sendero Luminoso y del MRTA que en sus discursos los describa como 'guerrillas''", indicó Bartra en su cuenta de Twitter.

Al ser consultado sobre el tuit que publicó esta mañana el titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, en el que este se limita a señalar “terrorismo nunca más”, el fiscal indicó que le causa “cierto malestar” que se permita “este nivel de interferencia”.

“Me causa cierto malestar que en lugar de permitir que el Ministerio Público pueda hacer su labor de manera independiente y autónoma, haya este nivel de interferencia hacia los fiscales que, con los pocos recursos que contamos y con nuestro conocimiento, tenemos que sacar investigaciones complejas”, refirió.

José Domingo Pérez señaló que le causa “cierta desazón” las críticas que viene recibiendo, pero invitó a la opinión pública a que vean el desarrollo de toda su exposición. “Hago las precisiones correspondientes”, remarcó.

El fiscal también contó que esta mañana conversó con la Policía Nacional, que ya está tramitando el resguardo que solicitó para él y su familia ante las amenazas que ha recibido.

El juez Richard Concepción Carhuancho ordenó, a solicitud de Pérez, que la ex candidata presidencial Keiko Fujimori cumpla desde el último miércoles una orden de detención preliminar por 10 días en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos por los aportes que recibió su partido en el 2011.