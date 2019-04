José Domingo Pérez niega intención política en detención preliminar de PPK

El fiscal José Domingo Pérez negó que exista una intención política detrás de la detención preliminar contra el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Por ello, descartó que se trate de una 'cortina de humo' y pidió respeto para las investigaciones a su cargo.

"Definitivamente no es cierto [que esto sea una cortina de humo], llegamos a un proceso de maduración en la investigación que se seguía contra el ciudadano Pedro Pablo Kuczynksi y otras personas, y el Ministerio Público tiene que dar una respuesta precisamente al desarrollo del proceso", sostuvo en diálogo con el programa dominical "Panorama".

"Bueno, la crítica siempre va a estar, solamente que pido respeto, prudencia y que no hayan estos ataques de los abogados defensores porque lamentablemente me llama a dar una respuesta: la labor del Ministerio Público es ajena a cualquier tema de interés que no sea la ley", señaló.

El fiscal integrante del equipo especial Lava Jato confirmó que uno de los fundamentos en los cuales se sostiene la solicitud de detención preliminar contra el ex mandatario es el pedido para abandonar el país, pese a su impedimento de salida.

"Mire, uno de los fundamentos que sostiene el pedido de prisión preliminar es ese. A pesar de que PPK, investigado, tenía una medida de impedimento de salida del país, solicita una autorización para salir del país y hacerse tratar en un centro médico en los Estados Unidos", indicó.

"Yo me opuse porque los antecedentes del ciudadano investigado determinaban que de salir de nuestro territorio no iba a regresar, como ha sucedido con familiares de él. Ahora resulta que ese tratamiento para una enfermedad grave, no era tan grave. Madurado el proceso tengo que evaluar y solicitar la medida que me permita asegurar que la persona no se fugue del país", manifestó.

Como se recuerda, el miércoles 10 de abril el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria ordenó la detención preliminar contra Pedro Pablo Kuczynski, en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos por el Caso Odebrecht.

La medida también incluye a su ex secretaria Gloria Kisic Wagner y José Luis Bernaola Ñuflo. Además, la resolución judicial aprueba los procesos de allanamiento e incautación de los respectivos inmuebles de las personas detenidas, así como la oficina del ex presidente.

En otro momento José Domingo Pérez cuestionó la casación del juez supremo César San Martín 1445-2018, del 11 de abril del 2019, que modifica criterios para solicitar una prisión preventiva y aseveró que la misma "le indigna".

"Se da una casación en un momento en donde se va a calificar a la casación de la investigada Keiko Fujimori Higuchi. En donde llegamos en un término expectante en las investigaciones de Lavado de Activos y Corrupción de Funcionarios producto de la delación premiada con Odebrecht y nos establece", afirmó.

"Esta es una casación que no debe ser pasada por agua tibia. Son criterios en los cuales se establece, como lo dice la sumilla, que debe haber la existencia de medios suficiente. Tendríamos que acreditar que la persona ya está por fugar. Disculpe mi incomodidad por esta decisión, pero indigna, preocupa y creo que no podemos seguir siendo tolerantes", añadió.