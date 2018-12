Prorrogan vigencia de plazas fiscales a cargo del Caso Odebrecht

El Ministerio Público prorrogó por todo el 2019 las plazas creadas para las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que tienen a su cargo las investigaciones del Caso Odebrecht, aunque sin especificar la ratificación del coordinador del equipo, Rafael Vela, ni del fiscal José Domingo Pérez.

Mediante una resolución publicada en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano, se especifica que la prórroga de las plazas se inicia desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2019.

En ese sentido, la resolución señala que para el Gerente de la Oficina General de Planificación y Presupuesto del Ministerio Público, el gasto que demanda la prórroga de dichos despachos "tiene la naturaleza de gasto rígido continuo, y por lo tanto, están considerados en el Presupuesto Institucional del Ministerio Público para el ejercicio fiscal 2019".

Asimismo, también se hace mención que la Junta de Fiscales Supremos, en sesión extraordinaria de fecha 13 de diciembre del 2018, tras debate y deliberación, "acordó por unanimidad prorrogar a partir del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 la vigencia de las plazas que se encuentran en funcionamiento a la fecha".

La resolución lleva, en su epílogo, la firma del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

No obstante, fuentes del Ministerio Público indicaron a El Comercio que, al no especificar sus nombres, esto no garantiza la continuidad del coordinador del Equipo Especial del Caso Lava Jato, Rafael Vela, ni tampoco del fiscal José Domingo Pérez.

Del mismo modo, señalaron que los fiscales no han sido notificados aún sobre la ratificación de plazas que actualmente ocupan.