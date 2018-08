El fiscal José Domingo Pérez, quien integra el nuevo equipo especial el Caso Lava Jato, afirmó esta mañana que no puede rectificar las ideas u opiniones que puede tener, al ser consultado sobre las críticas que hizo hace una semana en contra del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y su antecesor Pablo Sánchez.

El 2 de agosto, en el programa “2018”, Pérez señaló que Chávarry “no era el más idóneo” para ser fiscal de la Nación. También aseguró que Sánchez le dijo: “No sabes con quién te has metido” tras el allanamiento a locales del partido Fuerza Popular.

“Yo no puedo rectificar las ideas u opiniones que puedo tener”, manifestó hoy en Canal N.

Pérez consideró que la reforma del sistema de administración de justicia también implica que instituciones y personas realicen una crítica.

“Bueno, creo que parte del cambio, las reformas vienen por las críticas que tenemos que hacer instituciones y personas”, indicó al referirse a la exhortación hecha ayer por el presidente de la República, Martín Vizcarra, al Ministerio Público para que realice una autocrítica sobre su papel en la crisis.

El fiscal evitó referirse directamente a Chávarry. “Si doy una idea seguramente mañana me abren un proceso de investigación”, subrayó.

La Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima del Ministerio Público inició dos procesos al fiscal José Domingo Pérez Gómez, según se conoció ayer en base a dos resoluciones emitidas el pasado 6 de agosto. En una de ellas se le atribuye que “habría faltado el respeto a sus superiores jerárquicos y compañeros de trabajo” por los cuestionamientos a Chávarry y Sánchez.

La segunda resolución dispone abrir investigación preliminar a Pérez por el presunto delito de cobro indebido de un bono de S/3.000 como fiscal anticorrupción. El documento indica que Pérez fue designado como fiscal de lavado de activos en setiembre del 2017.

La denuncia fue presentada el 31 de julio por Denny Guiorguina Miranda Medina (38), quien reside en Lima y no registra afiliación partidaria.

Pérez explicó a El Comercio que no ha dejado de ser fiscal anticorrupción tras su nombramiento en el 2011: “Nunca se me ha cancelado mi designación de fiscal anticorrupción. El fiscal de la Nación me destacó a la Fiscalía de Lavado por necesidad de servicio y dispuso que además de llevar casos de lavado de activos debía seguir llevando casos complejos del sistema de corrupción”. Añadió que la oficina de control conoce de ello y que ha pedido se notifique a la procuraduría anticorrupción.