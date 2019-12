El fiscal José Domingo Pérez aseveró que el equipo especial del Ministerio Público para el Caso Lava Jato, el cual integra, ha recibido críticas “tendenciosas y falsas” con el fin de descalificar al grupo, buscar que sus miembros sean retirados y que se genere impunidad en torno a los investigados por corrupción y lavado de activos en distintos casos. Sin embargo, consideró que hay resultados y que el 2020 será un año de definiciones.

Aunque no dio mayores detalles ni precisó de dónde vienen los cuestionamientos, Pérez resaltó que el equipo especial ha logrado —en más de un año de labor bajo la coordinación del fiscal superior Rafael Vela— la presentación de tres acusaciones.

“Y en ese año y algunos meses ya ha logrado tres acusaciones. Hay cierto sector que dice: no hay acusaciones de parte del equipo especial, eso es falso. Luego se señala que las investigaciones tienen como fecha de inicio hace tres o cuatro años, eso tampoco es cierto. El equipo especial, bajo la conducción del doctor de Vela, inició estas investigaciones entre julio y agosto del año pasado”, dijo a la prensa tras la audiencia judicial en la que se evalúa el pedido de prisión preventiva para Keiko Fujimori, la cual continuará el jueves.

Las acusaciones señaladas involucran al expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por presunto lavado de activos; así como por las pesquisas contra el exmandatario Alejandro Toledo por el Caso Ecoteva y el exviceministro Jorge Cuba y otros implicados en los pagos de sobornos por el Metro de Lima.

“Cumpliendo los plazos y las metas que se estableció el doctor, estamos dando resultados. El próximo año, el 2020, es un año de definiciones. Se llevarán a cabo audiencias de juicio oral y la determinación de la responsabilidad penal”, añadió.

Sobre el caso de la excandidata presidencial Keiko Fujimori por lavado de activos a raíz de los aportes a sus campañas presidenciales del 2011 y 2016, reiteró que tiene que sustentar nuevamente su requerimiento a causa de la decisión del Tribunal Constitucional (TC), aunque añadiendo los nuevos avances de su investigación.

“Esta es una consecuencia de la decisión del Tribunal Constitucional, el cual no se pronunció respecto al pedido fiscal, el cual es válido y no ha invalidado las pruebas del Ministerio Público […] Estamos en esa instancia no porque el Ministerio Público lo haya originado el día de hoy, eso quiero que quede claro. El Ministerio Público hizo este pedido en octubre del año pasado. El Tribunal Constitucional, al anular la prisión preventiva y disponer la excarcelación e Keiko Fujimori, no se pronunció sobre el pedido del fiscal”, insistió.