El fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, calificó como “impertinentes e inoportunas” las declaraciones del presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, quien el último viernes afirmó que si hubiera asumido como fiscal en el Caso Odebrecht habría buscado la captura internacional de los exejecutivos de la empresa brasileña para que el Estado peruano tenga una “posición mejor”.

“Debo exhortar a las autoridades que no tienen conocimiento del trámite de este proceso reservado que la opinión que puedan dar sea una opinión responsable y me refiero en estricto al presidente del Poder Judicial, el doctor José Luis Lecaros, quien -de una manera inoportuna y que no corresponde al cargo que ostenta- emite juicios que no son los adecuados, que son impertinentes e inoportunos en la averiguación de la verdad”, afirmó a la prensa.

En declaraciones a la prensa, tras la audiencia sobre el caso Chaglla, José Domingo Pérez demandó “prudencia” al titular del Poder Judicial.

Hago un llamado público en el rol que me toca como fiscal de este proceso de colaboración eficaz a que se tenga la prudencia correspondiente y lo hago en relación al presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, quien, de una manera inapropiada, impertinente, viene descalificando la actuación de los fiscales del equipo especial sin tener conocimiento de los antecedentes”



#LOÚLTIMO Fiscal José Domingo Pérez invocó al presidente del PJ "que deje de estar dando opiniones que lo único que generan es un clima no adecuado para la independencia de los jueces que conocen estos casos" — Política El Comercio (@Politica_ECpe) October 14, 2019

En ese contexto, Pérez pidió al vocal supremo José Luis Lecaros a que “tome medidas” para proveer de recursos logísticos a los juzgados que atienden las solicitudes del equipo especial.

Mencionó, por ejemplo, que en una audiencia del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, el juez Víctor Zúñiga, quien reemplazó al magistrado Richard Concepción Carhuancho en el caso que se le sigue a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, manifestó que “ya rebasó toda la capacidad de carga que tiene”.

“Se hace una invocación a que tome medidas para que se pueda proveer del recurso humano, logístico a los juzgados que ven los casos de esta corrupción. La semana pasada se llevó a cabo una audiencia ante el juzgado del doctor Víctor Zúñiga del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, quien manifestó públicamente el retraso en la audiencia y en el proceso que se sigue contra la imputada Keiko Fujimori, atendiendo que ya rebasó toda la capacidad de carga que tiene y que, por lo tanto, los pedidos que fueron presentados el año pasado, lamentablemente no se pueden resolver”, aseveró.