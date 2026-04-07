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Resumen

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El exfiscal José Domingo Pérez, quien integró el Equipo Especial Lava Jato, asumió la defensa legal del sentenciado expresidente Pedro Castillo, que cumple una condena de 11 años, 5 meses y 15 días por el delito de conspiración para la rebelión.

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