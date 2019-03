José Elice: Hay que sincerar el sueldo de los congresistas

El ex oficial mayor del Congreso, José Elice Navarro, considera que los viajes de los parlamentarios para recoger las demandas de la población deberían ser voluntarios, y solventados con su propio sueldo pues la representación es una de sus funciones. También señala que el presidente del Congreso podría ser eximido de responsabilidad en el caso de presunta información falsa en sus informes de representación.

—¿Por qué razón considera que debe eliminarse la semana de representación?

Porque desde que inició su existencia, en 2011, no ha demostrado que ha contribuido a mejorar la performance del Congreso en materia de representación.

► Mercedes Araoz: Se tiene que sincerar el pago por representación

► Comisión de Ética investigará a Salaverry por informes sobre semana de representación

— ¿Cuál cree que sería la mejor manera de cumplir con esta función?

Primero habría que regresar al sistema antiguo, el Congreso se organiza bien, termina sus actividades el jueves y los viernes, sábados, domingos y lunes estarían libres para que quienes deseen, con sus recursos -que les paga el Congreso- se trasladen a sus pueblos. No voy a decir circunscripciones electorales porque la representación es nacional. Así podrán hablar con la gente, escuchar sus problemas y demandas. Y si no viajan no viajan, es un tema personal, aunque ahora ya no habrá incentivo para hacer eso porque no habrá reelección.

— ¿Y también se debe suprimir el dinero adicional que reciben, de 2.800 soles aproximadamente, teniendo en cuenta que la representación es parte de su función?

Tiene razón. Y además hay que sincerar, porque otra vez se ha puesto en la mesa el debate sobre el sinceramiento del sueldo de los congresistas.

— ¿Y ese sinceramiento qué debe abarcar?

Antes el debate se dio en torno a los gastos operativos, que pasaron a la historia, pero allí lo siguen recibiendo, que son 7.600 soles, además de los 15.600 soles. Pero ahora se ha sumado otro nuevo recurso (gasto de representación), que los mismos congresistas están diciendo que, en la práctica, resulta ser parte de la remuneración de ellos. La congresista Mercedes Araoz ya habló de la necesidad de sincerar.

— ¿Y estos gastos operativos también deberían eliminarse?

No. Un sueldo de 15.600 es respetable, pero la dinámica parlamentaria hace muy difícil que esa cantidad de dinero alcance a la gente para llevar una vida como la que llevan los congresistas. No hablo de lujos ni nada, hablo de la logística, gastos familiares. Creo que los gastos operativos deben conservarse y el sueldo de los congresistas debería ser la suma del sueldo actual más los gastos operativos.

— ¿Y pueden disponer de ese dinero como ellos quieren?

Antes estaban sujetos a rendición de cuentas, después bastaba con una declaración jurada. Cuando yo trabajaba en el Congreso una parlamentaria me dijo 'yo no sé si esta chompa me la he comprado con mi sueldo o con los gastos operativos". La semana de representación empezó así, empezaron a pedir ayuda para viajar, que no les alcanzaba, lo han conservado varios años y la administración venía registrando problemas por la rendición de cuentas, entonces decidieron calcular 2.800 para todos, sin rendición de cuentas económicas, solamente presentando un informe. Ahora con lo que ha ocurrido se ha destapado la olla y ya se está hablando de sincerar el sueldo.

— ¿Y qué debe pasar con los legisladores que cobraron por semana de representación cuando estuvieron fuera del país?

Primero, el Congreso tiene que definir bien cuál es el régimen, si es que [los legisladores] fueron advertidos de que podían cometer una falta si hacían tal cosa con estos 2.800 soles. Hay muchas cosas por verse, pero creo que la lógica más simple nos dice que si no cumplieron con el inciso f del artículo 23 del reglamento pues tienen que devolver. Pero no cree que debería pasar a más.

— ¿Sería solo una falta administrativa?

Ni siquiera. Creo que la mayoría de congresistas no ha sido consciente del problema. Ahora sí están tomando consciencia del problema, de la importancia de la representación, que es permanente, y en segundo lugar que había un problema potencial que venía con estos 2.800 soles y tienen que resolverlo.

— ¿No ve delito?

Peculado no veo, soy abogado pero no penalista. Podría haber falsedad ideológica en algunos casos si es que en los informes que han presentado han incluido información falsa, pero ese es un tema que lo tiene que analizar el Ministerio Público.

— El presidente del Congreso será investigado por presuntos datos falsos en sus informes de gastos de representación.

Y seguro a partir de eso vendrán otras. Si es cierto lo que dicen, otros congresistas podrían haber hecho lo mismo. Además, los informes no los hacen los congresistas, ellos no se sientan a escribir el informe.

— En su momento Salaverry separó a uno de sus asesores por estos informes cuestionados. ¿Eso lo puede eximir de responsabilidad?

Claro, podría eximirlo de responsabilidad. Pero si fuera un delito no exime de responsabilidad al asesor que lo hizo.

— ¿Le parece oportuna la interpelación al ministro de Justicia Vicente Zeballos por un acuerdo de Odebrecht en el que no participó directamente?

No me parece oportuna de ninguna manera porque ese acuerdo lo han celebrado el Ministerio Público con las autoridades de Brasil, dentro de sus competencias. Ha habido una intervención de la procuraduría, es cierto, pero el ministro de Justicia no tiene nada que hacer allí. Lo han podido llamar a una comisión ordinaria para que explique pero no tenían que interpelarlo, me parece un exceso.

— ¿En consecuencia cree que no hay elementos para la censura?

No claro no hay, pero si hay para una interpelación se puede esperar que alguien por allí intente alguna justificación para presentar una moción de censura.

Lee también en Política...