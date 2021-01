La bancada de Unión por el Perú (UPP) busca presentar una moción de censura contra el ministro del Interior, José Elice, por las protestas contra la nueva ley agraria donde se registraron dos fallecidos. Con ese objetivo ha comenzado a reunir las firmas en los diversos bloques. El documento fue elaborado por los congresistas José Vega (vocero de UPP), Yéssica Apaza y Héctor Maquera, y tiene la firma de Edgar Alarcón. Debe alcanzar 33 para que la pueda presentar ante el Congreso.

La moción de censura de UPP ha comenzado a circular luego de que el ministro José Elice se presentara el viernes 15 de enero, junto a la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, ante la Comisión Permanente, donde fueron citados para responder por los enfrentamientos entre policías y manifestantes que protestaron contra la nueva ley agraria aprobada por el Congreso y que dejaron como saldo dos personas fallecidas por impacto de proyectiles de armas de fuego.

Al responder los cuestionamientos de parte de los parlamentarios que pidieron su renuncia por los muertos en dichos enfrentamientos, el ministro aseguró que reconocía su responsabilidad política pero que eso no implicaba que renunciara al cargo necesariamente.

“Responsabilidad política no significa, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, que tenga que renunciar. No tengo ningún problema en renunciar, no sueño con ser ministro ni he soñado con ninguno de los cargos que he tenido a lo largo de mi vida”, respondió ante la Comisión Permanente.

Los congresistas de UPP, en su propuesta de moción de censura, consideran que José Elice con estas declaraciones demostró “frialdad”.

“La institución policial depende directamente del ministro del Interior, quien es el responsable político del sector y además lo ha reconocido públicamente en la última sesión de la Comisión Permanente donde con total frialdad ha señalado que a pesar de ello no renunciará, lo cual obliga al ejercicio eficaz de control político y para ello es necesario y democrático plantear una moción de censura”, indica el documento.

Los legisladores que buscan remover del cargo a Elice también lo acusan de tener “incompetencia y falta de visión política y democrática” en el manejo del conflicto social por la ley agraria, así como de haber expuesto a la policía nacional a enfrentar a los manifestantes en malas condiciones.

“Su incapacidad de gestión queda nuevamente demostrada al no tener resultados, a pesar del tiempo transcurrido, en lo referido a la investigación iniciada frente a los hechos suscitados por la vacancia presidencial y la muerte de dos jóvenes manifestantes”, concluye el texto.

UPP plantea censurar a José Elice.

