El titular de Agricultura, José Hernández, aseveró que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y la primera ministra Mercedes Aráoz se encuentran en la búsqueda de un Gabinete que produzca mayor consenso.



“Lo que están buscando el presidente y la premier es un Gabinete que tenga más consenso. Si ahí hay que considerar a representantes de los partidos políticos, bienvenido sea. Que haya representantes de uno u otro partido, pero que lleven adelante el programa de gobierno”, reveló Hernández en una entrevista a Canal N.



De igual manera, el ministro aseguró que el nuevo Gabinete debe promover una mejor relación con el Parlamento y con los gobiernos regionales y locales.



Señaló, en esa misma línea, que sectores como el que tiene a su cargo necesitan de una coordinación estrecha con todas las agrupaciones políticas y en especial con los parlamentarios de provincia debido a la extensión del territorio nacional.



“La gran mayoría de legisladores proviene de provincias y, entonces, todos están preocupados por lo que ocurre en el sector agrario. En ese sentido, siempre estamos coordinando con las distintas bancadas y los representantes de cada región”, expresó.



Respecto a su posible continuidad a cargo del Ministerio de Agricultura, José Hernández reiteró que ello dependerá de la decisión que tome el presidente; sin embargo, afirmó que trabajará por sacar adelante su sector “hasta el último segundo” que sea ministro.



Como se recuerda, el día martes el ministro dio a conocer que había puesto su cargo a disposición en el marco de los cambios ministeriales que el Ejecutivo se encuentra realizando y confirmó que se quedaría hasta que el mandatario lo decida.



“Cada uno ha tomado su decisión, yo he puesto mi cargo a disposición, he hablado con el presidente sobre esto y lo he dicho públicamente: yo estaré hasta que el presidente lo decida”, señaló en esa oportunidad.

MÁS EN POLÍTICA...