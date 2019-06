José Huerta Torres: los cinco hitos que marcaron su gestión en el Mindef

Al promediar las 10 de la mañana, el ministro de Defensa, José Huerta Torres, falleció de un infarto a los 71 años de edad. El general del Ejército en retiro realizaba una visita al distrito de El Canepa, en la provincia de Condorcanqui (región Amazonas), donde tenía previsto inspeccionar el Puesto Integral de Vigilancia y Control Territorial N° 4.

Según informó el Ministerio de Defensa (Mindef), Huerta Torres sufrió un desvanecimiento.

Tras ello, fue trasladado en helicóptero al hospital de Santa María de Nieva, donde dejó de existir.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, lamentó el fallecimiento de Huerta, “quien nos ha dejado sirviendo a su patria”. “Esta es una noticia dolorosa y que nos apena profundamente. Mis sentidas condolencias a la familia”, añadió.

A continuación destacamos los cinco hechos que marcaron la administración de José Huerta como ministro de Defensa, cargo al que juró el 2 de abril del año pasado.

1. Marcó distancia con el gobierno de Fujimori

A pocos días de jurar como ministro de Defensa, José Huerta Torres fue duramente criticado por haber sido uno de los altos mandos de las Fuerzas Armadas que el 13 de marzo de 1999 firmó un acta de sujeción a favor de Vladimiro Montesinos, asesor del entonces presidente Alberto Fujimori. Según videos publicados por el Centro de Documentación e Investigación del Lugar de la Memoria (LUM), el acto se dio para respaldar el autogolpe del 5 de abril y rechazar las acusaciones de violación de derechos humanos. (Ver desde minuto: 13:43)

Huerta Torres también aparece en la celebración del cumpleaños de Montesinos el 20 de mayo de 1998 en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), en Chorrillos. (Ver desde minuto 1:13)

El titular del Mindef, en respuesta, afirmó que él nunca fue parte del “régimen corrupto” de Fujimori y Montesinos.

“Nunca fui parte del régimen corrupto de Fujimori y Montesinos, por el contrario fui un oficial relegado y maltratado”, indicó Huerta Torres en una nota enviada por el Ministerio de Defensa (Mindef), en la que añadió que durante el decenio fujimorista sus derechos fueron vulnerados así como las normas que rigen a las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

2. “Rumores de golpes son irresponsables”

A inicios de noviembre del año pasado, el ministro de Defensa negó que exista una intención del gobierno de dar un golpe de Estado. Consideró, en ese momento, que estos rumores “son totalmente irresponsables”.

"Las Fuerzas Armadas son absolutamente responsables de cuidar lo establecido en nuestra Constitución Política del Estado. Defendemos lo expuesto ahí la cual establece claras funciones [...] Somos defensores de la democracia porque creemos que es la mejor forma de gobierno para nuestro país", declaró.

De esta manera, José Huerta Torres respondió a las expresiones del hoy fallecido ex presidente Alan García, quien tras la orden de prisión preventiva a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por parte del Poder Judicial deslizó la posibilidad de que el Ejecutivo dé un golpe de Estado.

"Son declaraciones totalmente irresponsables [...] No sé qué motivación tendrá el señor Alan García, pero no estamos comprometidos en absoluto en nada de eso. Las FF.AA. son defensoras de la Constitución y la democracia", remarcó.

3. La Pampa y una brigada de protección

Huerta Torres también colaboró con la megaoperación “Mercurio”, que se realizó el 19 de febrero en La Pampa (Puerto Maldonado, Madre de Dios). Más de 1.500 policías de operaciones especiales, SUAT y 300 miembros de la Sexta Brigada de las Fuerzas Especiales del Ejército, ingresaron a fin de recuperar esta zona tomada por la minería ilegal.

El ministro de Defensa, anunció, tres días después, la creación de una brigada de protección de la Amazonía.

"Así como en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) se instalan bases antisubversivas, en 'La Pampa' se implementarán bases de protección de la Amazonía para trabajar con la Policía Nacional contra la minería ilegal", afirmó.

(Foto: Andina) Andina

Agregó que, durante el actual gobierno, "las Fuerzas Armadas se quedan acá [en La Pampa] permanentemente y si es necesario reforzar este contingente de 300 hombres, así lo haremos”.

Actualmente, en la referida zona de Madre de Dios hay cinco bases, tres de la Policía Nacional y dos del Ejército.

4. Las condecoraciones a Edwin Donayre

A mediados de mayo de este año, el ministro de Defensa confirmó que ordenó a las comandancias generales de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) que le retiren al ex congresista Edwin Donayre las condecoraciones que recibió. Esto luego de que el Parlamento lo desaforara para que cumpla la condena de cinco años que ordenó la Corte Suprema en su contra por el robo de gasolina en el Ejército Peruano.

"La decisión política ya está dada. La orden ya está impartida de parte mía a los comandantes generales y esto es cuestión de un día o dos más", remarcó.

José Huerta Torres también expresó su malestar por la conducta de Donayre, quien hasta la fecha continúa prófugo de la justicia.

"Estamos muy decepcionados por la conducta de estos altos mandos y ojalá que ellos se presenten para cumplir la condena que han recibido [...] Ahora lo importante es que sea ubicado el general Donayre [...] Tengo entendido que en todo el proceso hay cerca de 7 u 8 implicados. Todos ellos tienen que devolver sus condecoraciones", acotó.

El ex congresista Edwin Donayre fue condenado a cinco años de cárcel por el robo de gasolina en el Ejército. El Mindef ordenó que se le retiren sus condecoraciones. (Foto: GEC) GEC

5. “Un mandil no denigra el uniforme”

El viernes, en una de sus últimas apariciones públicas, el hoy fallecido titular del Mindef defendió la campaña “Fuerza Sin Violencia”, que había sido duramente criticada por la oposición, luego de que el alto comando del Ejército se haya colocado mandiles rosados en la sede del Pentagonito.

“Estas prendas no denigran para nada el uniforme de las Fuerzas Armadas. No se denigra, es parte de una campaña [...] Esa es mi opinión como ministro de Estado y acá no va a haber persona que vaya a ser castigada, sancionada ni cuestionada por esta situación”, aseveró.

Las imágenes de miembros del Ejército con mandil rosado han causado polémica. (Foto: Andina)

José Huerta Torres precisó que “no es posible” que por colocarse un mandil se considere que se está denigrando al Ejército, sobre todo por tratarse de un acto que forma parte de una campaña necesaria para el país.

“No es posible que se piense que colocarse un mandil va a denigrar el honor y coraje de un soldado. Somos soldados que estamos en guerra, tenemos experiencia de guerra, no dejamos de ser soldados y perder coraje, valor y la entrega que hemos hecho en la lucha contra el terrorismo por más de 25 años, por ponernos dos minutos un mandil para apoyar una campaña que es muy loable para el país”, subrayó.