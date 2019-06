José Huerta Torres: el Gobierno Peruano está de luto

Por Rocío La Rosa Vásquez y Sebastian Ortiz Martínez

Eran las 10:26 a.m. cuando la noticia sorprendió al país. El ministro de Defensa, el general de división EP en retiro José Modesto Huerta Torres –Pepe, como lo llamaban afectivamente sus compañeros del Gabinete Ministerial–, había fallecido tras sufrir un paro cardíaco durante una visita de trabajo en el distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui, en Amazonas.

Huerta viajó muy temprano a esta zona fronteriza para inspeccionar el Puesto Integral de Vigilancia y Control Territorial 4 en la frontera con Ecuador. Había recibido el encargo de controlar la minería ilegal en esta parte del territorio.

Alrededor de las 11 a.m. un sentido comunicado del Ministerio de Defensa confirmó el hecho, al detallar que Huerta se desvaneció mientras hacía esta visita y que después de recibir los primeros auxilios fue trasladado de emergencia en helicóptero al hospital de Santa María de Nieva. En este centro, se reportó su deceso. El ministro falleció “mientras cumplía su misión”, subrayaba la nota.

A esa hora, se reunía la Comisión de Constitución del Congreso para continuar con el debate de la reforma política. Fue allí donde el vocero de la Bancada Liberal, Gino Costa, comunicó la muerte de Huerta y solicitó un minuto de silencio.

El titular de Defensa, que cumplió 71 años el último 15 de junio, asumió la cartera el 2 de abril del 2018 como parte del primer Gabinete Ministerial del presidente Martín Vizcarra. Antes había sido viceministro de Políticas para la Defensa.

En diálogo con este Diario, el titular de Justicia, Vicente Zeballos, se refirió a su compañero como un hombre “entregado a su labor y comprometido en hacer que su institución tenga mayor vinculación con la comunidad”.

Recordó cuando Huerta tuvo una activa participación en las labores de atención a los damnificados de los aniegos en San Juan de Lurigancho y de la ola de frío en distintas zonas del país.

-Una reciente polémica-

El ministro no tenía mucha exposición en medios cuando de discutir temas de gobierno, como la reforma judicial o política, se trataba.

Sí apareció enérgico la semana pasada para defender a los miembros del Ejército Peruano que participaron en la campaña del Ministerio de la Mujer Hombres por la Igualdad. Esta consistió en vestir mandiles rosados como símbolo de la lucha contra la violencia hacia la mujer. Esta participación generó críticas en algunos sectores.

“Estas prendas no denigran para nada el uniforme de las Fuerzas Armadas. No se denigra, es parte de una campaña [...] Esa es mi opinión como ministro de Estado y acá no va a haber persona que vaya a ser castigada, sancionada ni cuestionada por esta situación”, aseveró.

También en breve comunicación con El Comercio, la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, lo describió como un hombre “noble y comprometido con el desarrollo humano”, y que murió sirviendo a la patria.

—Sentido homenaje—

Los restos de Huerta llegaron a las 3:19 p.m. de Amazonas a la Base Aérea de Las Palmas, donde se le ofreció un sentido homenaje.

La vicepresidenta de la República, Mercedes Araoz, encabezó el acto en reemplazo del presidente Martín Vizcarra, quien cumplía actividades en La Libertad.

Estuvieron el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar; el canciller Néstor Popolizio y los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Más temprano, Del Solar expresó sus condolencias en su cuenta de Twitter y calificó a Huerta como un “comprometido integrante del Gabinete, destacado militar y hombre entregado al servicio de nuestra patria”. “Descansa en paz, apreciado José”, enfatizó.

Una fuente de Palacio de Gobierno comentó a este Diario que el mandatario y todos los miembros del Gabinete –que expresaron sus mensajes de pesar en Twitter– estaban muy golpeados con la sorpresiva partida de Huerta.

Para hoy estaba prevista su participación en el Gabinete Binacional con Bolivia que se realizará en Ilo. El presidente del vecino país, Evo Morales, expresó sentirse “consternado” por la muerte del “hermano José Huerta”. Por la tarde, el Gobierno Peruano decretó duelo nacional los días 24 y 25 de junio.