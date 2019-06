José Huerta Torres, el primer ministro de Defensa del gobierno de Martín Vizcarra

Minutos después de las 10 de la mañana, el ministro de Defensa, José Huerta Torres (71), falleció de un infarto. El general del Ejército en retiro se encontraba en la San María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui (región Amazonas), a donde llegó para realizar visitas a las bases militares.

Fue nombrado por el presidente de la República, Martín Vizcarra, como titular del Ministerio de Defensa (Mindef) el 2 de abril del año pasado, una semana después de haber sucedido a Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en Palacio de Gobierno.

Huerta Torres tuvo 35 años de servicio profesional y con experiencia en las áreas de asesoramiento, docencia, planeamiento y gestión estratégica.

Antes de jurar como ministro de Defensa ocupó el cargo de viceministro de Políticas para la Defensa.

Egresó de la Escuela Militar de Chorrillos, donde ocupó el primer puesto en el arma de Artillería.

Realizó estudios de Artillería Antiaérea en la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y participó en cursos de Comando y Estado Mayor, Superior de Inteligencia, Desarrollo y Defensa Nacional en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN).

A inicios de mayo, el ministro Huerta llevó ayuda humanitaria a Huancavelica por las heladas y friaje. (Foto: Mindef) GEC

José Huerta Torres cursó también estudios para obtener la Maestría en Defensa y Desarrollo Nacional en el CAEN y Planificación y Administración de Recursos para la Defensa, en la Universidad Nacional de Defensa-Washington-DC-USA.

Durante su carrera militar fue inspector general del Ejército (2001-2002), comandante general de la Región Militar del Centro (2000), comandante General de la 31ª Brigada de Infantería -Zona de Emergencia-VRAEM (1996-1997) y director de la Escuela Superior de Guerra del Ejército (1998).

Fue además edecán del Presidente de la República del Perú (1984-1985) y profesor invitado en la Escuela de las Américas, en Fort Benning-Georgia-USA (1988 -1989).

En el exterior, fue agregado militar a la Embajada del Perú Venezuela (1995), agregado militar a la Embajada del Perú en Estados Unidos (2003) y presidió delegaciones de Ejército en reuniones con altos mandos de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile y Ecuador.

Como oficial en retiro, fue representante del Ministerio de Defensa en reuniones de coordinación para la problemática de Haití en Argentina y Perú y en seminarios para el con el establecimiento de Medidas de Confianza Mutua en Perú y Chile.

Entre 2011 y 2012, fue director ejecutivo del Consejo de Defensa Suramericano (CDS), órgano de la Unión de las Naciones Suramericanas (UNASUR) adscrito al Ministerio de Defensa.

Recibió la condecoración Orden Militar de Ayacucho en el Grado de Gran Cruz, la condecoración “Al Mérito por Servicios Distinguidos” en el grado de Comendador, otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú; la medalla de “Comendación por Servicios Meritorios”, otorgada por el Ejército de los Estados Unidos de América, entre otros.

El ministro de Defensa, José Huerta, junto al presidente Martín Vizcarra en el homenaje a los comandos Chavín de Huántar el 22 de abril último. (Foto: GEC) Mindef

Marcó distancia con gobierno de Fujimori

Durante el inicio de su administración en el Mindef, José Huerta Torres fue criticado por haber sido uno de los altos mandos de las Fuerzas Armadas que el 13 de marzo de 1999 que firmó un acta de sujeción a favor de Vladimiro Montesinos, ex asesor del ex presidente Alberto Fujimori. Según videos publicados por el Centro de Documentación e Investigación del Lugar de la Memoria (LUM), el acto se dio para respaldar el autogolpe del 5 de abril y rechazar las acusaciones de violación de derechos humanos.

También aparece en la celebración del cumpleaños de Montesinos el 20 de mayo de 1998 en instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), en Chorrillos.

Huerta, en respuesta, afirmó que nunca fue parte del “régimen corrupto” de Fujimori y Montesinos.

“Nunca fui parte del régimen corrupto de Fujimori y Montesinos, por el contrario fui un oficial relegado y maltratado”, indicó Huerta Torres en una nota enviada por el Ministerio de Defensa (Mindef), en la que añadió que durante el decenio fujimorista sus derechos fueron vulnerados así como las normas que rigen a las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

A fines de mayo, el ministro de Defensa, José Huerta, viajó a Piura, donde supervisó los almacenes del Indeci. (Foto: GEC) GEC

“Un mandil no denigra el uniforme”

El viernes, en una de sus últimas apariciones públicas, el hoy fallecido titular del Mindef defendió la campaña “Fuerza Sin Violencia”, que había sido duramente criticada por la oposición, luego de que el alto comando del Ejército se haya colocado mandiles rosados en la sede del Pentagonito.

Las imágenes de miembros del Ejército con mandil rosado han causado polémica. (Foto: Andina)

“Estas prendas no denigran para nada el uniforme de las Fuerzas Armadas. No se denigra, es parte de una campaña [...] Esa es mi opinión como ministro de Estado y acá no va a haber persona que vaya a ser castigada, sancionada ni cuestionada por esta situación”, aseveró.

José Huerta Torres precisó que “no es posible” que por colocarse un mandil se considere que se está denigrando al Ejército, sobre todo por tratarse de un acto que forma parte de una campaña necesaria para el país.

“No es posible que se piense que colocarse un mandil va a denigrar el honor y coraje de un soldado. Somos soldados que estamos en guerra, tenemos experiencia de guerra, no dejamos de ser soldados y perder coraje, valor y la entrega que hemos hecho en la lucha contra el terrorismo por más de 25 años, por ponernos dos minutos un mandil para apoyar una campaña que es muy loable para el país”, subrayó.



(Con información de la agencia Andina)