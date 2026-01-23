José Jerí: ¿Cuántos congresistas han firmado las seis mociones de censura? ¿Y cuál es la proyección de votos?

Hasta el miércoles solo se habían presentado tres censuras, todas promovidas por congresistas de izquierda, entre ellos Ruth Luque (Bloque Popular Democrático), Jaime Quito (Bancada Socialista) y Elías Varas (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-BM). Sin embargo, este jueves se han sumado Renovación Popular en pleno y la mitad de Acción Popular [ver recuadro].

También están representantes de otras bancadas que ha suscrito los pedidos de destitución a Jerí, a título personal, como Karol Paredes (Avanza País), José Cueto y Gladys Echaíz (Honor y Democracia) y Heidy Juárez (Podemos Perú). Las cinco mociones, al cierre de esta nota, suman a 42 parlamentarios firmantes.

Los únicos congresistas que no han firmado ninguna de las mociones de censura a Jerí son de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Somos Perú. Esta última es la agrupación de donde procede el mandatario.

José Luna Gálvez, congresista y candidato presidencial de Podemos Perú, dijo que su bancada se reunirá en las próximas horas “para tomar una decisión en conjunto” sobre si respaldan o no la destitución del mandatario. “Mi posición personal es clara, si fuera yo le diría [a Jerí] ‘hermano, renuncia’, pero somos una bancada grande y debemos conversar”, agregó en radio Vital.

La bancada de Renovación Popular, además, está recolectando firmas para viabilizar la convocatoria a un pleno extraordinario.

Fuentes de esta agrupación indicaron a El Comercio que cuentan con 28 de las 78 adhesiones requeridas. Entre los firmantes están los acciopopulistas Wilson Soto Palacios y Hilda Portero, aunque ellos no han suscrito las mociones de censura.

Las mismas fuentes contaron que buscaron a los representantes de Alianza para el Progreso y de Fuerza Popular, pero no obtuvieron una respuesta.

“De nada servirá si se presenta una, dos, o miles de mociones de censura, si es que no se puede llamar al pleno en este momento”, manifestaron.

El partido de César Acuña, el último miércoles, se pronunció, a través de un comunicado a favor de la renuncia del presidente, pero no precisó si apoyaría o no su destitución. Este Diario intentó comunicarse sin éxito con sus portavoces.

A través de su cuenta de X, el portavoz de Honor y Democracia, Jorge Montoya, dio cuenta de la presentación un oficio, a través del cual le solicitó al presidente del Congreso en funciones, Fernando Rospigliosi, convocar a un pleno extraordinario, a fin de debatir y votar las diferentes mociones de censura que se han presentado en su contra. “El Perú merece transparencia y decisiones firmes”, remarcó.

La postura de Perú Libre

El congresista Flavio Cruz, portavoz de la bancada de Perú Libre e integrante de la fórmula presidencial del partido del lápiz, dijo a El Comercio que desde que Jerí respaldó el decreto supremo que permite la privatización de Petro-Perú, su agrupación está a favor de su salida. Agregó que en las últimas semanas se han conocido hechos, en referencia a sus reuniones con Yang, que han agravado su situación.

“Para nosotros, sería pertinente una vacancia, porque [sus faltas] han sido como presidente y no como congresista. Pero tenemos una postura de bancada, que es la de respaldar ya sea una censura o una vacancia. Y, por eso, yo he firmado [algunas mociones]”, expresó.

Cruz indicó que, al menos, “para la etapa de admisión a trámite” de las mociones de censura “están garantizados los votos” del cerronismo.

Incluso, el congresista Segundo Montalvo, que impulsa la vacancia de Jerí, también suscribió una de las seis mociones de censura: la del acciopopulista Martínez.

Al cierre de esta nota, tomando en cuenta a los firmantes y las posturas de las bancadas, la censura a Jerí tendría el respaldo de 58 congresistas.

Fuerza Popular no respalda destitución

Por medio de un comunicado, Fuerza Popular- partido por el que postula, por cuarta vez a la Presidencia, Keiko Fujimori-refirió que las explicaciones ofrecidas por Jerí sobre sus reuniones no registradas con un empresario chino “siguen generando dudas sobre su actuación”. Por ello, señalaron que las investigaciones sobre estos hechos deben continuar en el Congreso y en el Ministerio Público.

A pesar de ello, el fujimorismo indicó que no respaldará las mociones de censura o de vacancia en contra del jefe de Estado.

“No hacemos especulación electoral. Por eso, no vamos a sumarnos al coro desestabilizador de siempre: caviares, comunistas y, ahora, los pseudo ‘moralistas de derecha’”, remarcaron, en referencia a las bancadas de izquierda y a Renovación Popular, que han impulsado las mociones de censura en contra de Jerí.

El partido naranja también remarcó que “si en el futuro surge algún hecho o situación que haga insostenible la permanencia del presidente, con la misma responsabilidad y sin cálculos, haremos lo que corresponda en ese momento”.

El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, dijo que las dudas sobre Jerí no han sido despejadas, y por ello, debe seguir siendo investigado en el Congreso, la Fiscalía de la Nación y en la contraloría “de la manera más transparente y rápida posible”. “Por ahora, creemos que ese es el camino”, agregó.

En comunicación con El Comercio, Galarreta explicó que la decisión de su partido se basa en que no se prestarán al juego de ciertos grupos, a los que calificó de “caviares”, “que quieren poner a otro [Francisco] Sagasti” en la Presidencia. “Si mañana aparece un hecho evidente y real y no solo un cargamontón mediático, tomaremos una posición firme”, remarcó.

Galarreta rechazó que el fujimorismo se haya comunicado con Jerí o con personas cercanas a su gobierno antes de tomar su decisión.

“Nosotros tomamos nuestras decisiones sin conversar con nadie. No estamos llevados de las narices por los medios […] Esas reuniones [las de Jerí] son impropias, absurdas y tontas, pero no por eso vamos a entrar en la competencia de mociones de quienes buscan ganar votos o quedar como ‘pseudo moralistas’”, finalizó.

Más temprano, en Willax TV, la congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular) dijo, a título personal, que cree que “las reuniones clandestinas y los escándalos revelados sí ameritan que [Jerí] deje el cargo”. “Es indignante que la figura presidencial nos ponga nuevamente en una crisis así”, sostuvo.

Por medio de su cuenta de X, el presidente en funciones del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), insistió en que no procede una censura en contra de Jerí y que el trámite para su destitución debe ser a través de una moción de vacancia.

“Cuarta moción de censura contra Jerí. Firman casi los mismos que en las otras tres. Una novedad: se suma Gladis Echaíz, candidata de RP. Los más importantes constitucionalistas dicen que lo que tiene que plantearse en todo caso es VACANCIA, porque Jerí es presidente de la República”, tuiteó.

Rospigliosi, en referencia a la carta de Montoya, también refirió “que algunos congresistas que no conocen el reglamento, están exigiéndome a mí y la Mesa Directiva que convoque a un pleno”. “Aclaro nuevamente que el único que puede convocar a un pleno en el receso parlamentario es el presidente de la República, o 78 congresistas”, finalizó.

El parlamentario fujimorista acompañó a Jerí este jueves en la ceremonia de afirmado del pabellón nacional de los buques B.A.P. Río Huarmey y B.A.P. Río Nepeña en la Base Naval del Callao.

“No quieren romper sus acuerdos”

El congresista Málaga, uno de los promotores de la censura a Jerí, consideró con “un blindaje” la postura de Fuerza Popular, que finalmente decidió no respaldar la salida del presidente.

“Mi interpretación es que la verdadera razón para no sacar a Jerí es no romper el estatus quo de sus acuerdos o ventajas. Cada miembro de la Mesa Directiva hereda oficinas administrativas, contratos y personal; tienen cientos de razones para no querer dejar el cargo. Sospecho que personajes como Rospigliosi, Ilich López y Waldemar Cerrón no querrán dejar el cargo por los acuerdos a los que han llegado, como el caso de López con la minería”, manifestó a El Comercio.

Málaga dijo que, con la proyección de votos que ha realizado, les puede alcanzar para censurar a Jerí, pero aún no para obligar a la convocatoria de un pleno extraordinario, para lo cual se requieren 78 votos.

“Yo creo que se va a llegar; esto se da en función a la presión y el trabajo político y lo que los medios vayan sacando. Aunque hoy no se consigan las firmas porque estamos en receso, la situación evoluciona rápido y más congresistas como Montalvo o Quito se están sumando al pedido”, acotó.

A su turno, la parlamentaria Ruth Luque (Bloque Democrático Popular), también promotora de la destitución del presidente, refirió que Fuerza Popular “se ha colocado como la bancada defensora de Jerí, tal y como lo fue con Dina Boluarte”, la vacada exmandataria.

En diálogo con este Diario, Luque afirmó que el hecho de que Rospigliosi pretenda que la salida de Jerí se discuta a través de una vacancia representa “una coartada legal”.

“La moción de vacancia es un mecanismo de sanción para un presidente elegido por voto popular. El señor Jerí no fue elegido por mandato popular; él sigue siendo congresista y ejerce la presidencia de la República solo porque es el presidente del Congreso. Si se aplicara la lógica de Rospigliosi, tendríamos que elegir a un nuevo presidente del Congreso, lo cual es absurdo”, finalizó.

Exhorta a que se publiquen todos los videos

El presidente Jerí, por su lado, dijo que no se dejará amedrentar por amenazas, al referir que tiene “enemigos” que podrían estar detrás de la difusión de una serie de videos, donde queda en evidencia que mantuvo reuniones sin registrar con el empresario chino Zhihua Yang.

En conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, donde detalló su plan de seguridad, el jefe de Estado pidió que se publiquen todos los videos que tienen sobre él.

“Ojalá los comiencen a ventilar [los videos] para que podamos comprobar y tener muchos más indicios de quiénes están atrás de ello y cuál es el vínculo y el interés de fondo, porque a mí me queda cada vez mucho más claro que los que están en los penales y tienen amistades afuera tienen algún interés en que la autoridad no siga haciendo requisas en los penales”, manifestó.

Jerí reiteró que cometió un error al ir al salón Xin Yan, en San Borja, encapuchado, pero sostuvo que “no ha habido contenido ilícito” en su reunión con Yang.

Para la admisión de una moción de censura en contra del presidente del Congreso o de toda su Mesa Directiva se requiere del voto de la mayoría de congresistas hábiles para votar, Es decir, 65 (si no se cuenta al encarcelado Guillermo Bermejo). Y para aprobar el fondo de la moción, mayoría simple de los presentes.

De acuerdo con fuentes de El Comercio, la Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar al presidente por los presuntos delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal.