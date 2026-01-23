Sebastian Ortiz Martínez
Sebastian Ortiz Martínez

José Jerí: ¿Cuántos congresistas han firmado las seis mociones de censura? ¿Y cuál es la proyección de votos?
José Jerí: ¿Cuántos congresistas han firmado las seis mociones de censura? ¿Y cuál es la proyección de votos?

José Jerí: ¿Cuántos congresistas han firmado las seis mociones de censura? ¿Y cuál es la proyección de votos?

Un día después de la presentación del presidente José Jerí (Somos Perú) ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento, los congresistas Edward Málaga (no agrupado) y Edwin Martínez (Acción Popular) y la bancada de Renovación Popular han presentado tres mociones de censura más en contra del mandatario. Así, hasta el cierre de esta nota, suman seis los pedidos para destituir al jefe de Estado, a raíz de sus reuniones no registradas con el empresario de origen chino Zhihua Yang, dueño del salón Xin Yan (San Borja) y de Market Capón y proveedor del Estado.

