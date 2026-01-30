José Jerí frente a la fiscalía: ¿Qué preguntas debe aclarar el mandatario sobre reuniones con empresarios chinos?

El presidente de la República, José Jerí, rinde este viernes su declaración ante el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, por las reuniones que sostuvo con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.

La diligencia, como lo dio a conocer El Comercio, está prevista para horas de la mañana y será Gálvez Villegas quien concurra a Palacio de Gobierno para interrogar al presidente.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Jerí Oré no es el primer jefe de Estado en funciones en responder a la justicia. Ahora forma parte de la lista de mandatarios en ejercicio que, pese a su alto cargo, han tenido que someterse a investigaciones en su contra: Dina Boluarte, Pedro Castillo, Martín Vizcarra, por nombrar los más recientes.

El presidente es investigado por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias en agravio del Estado, por haberse reunido con los empresarios fuera de Palacio de Gobierno y a horas de la noche; además de otras visitas realizadas en Palacio de Gobierno.

Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong participaron en la cena junto a Jerí Oré el 26 de diciembre del 2025, en un restaurante de comida china, ubicado en San Borja. Además, el 6 de enero de este año, el mandatario volvió a reunirse con Zhihua Yang, pero esta vez en el ‘Market Capón’, ubicado en el Centro de Lima y de propiedad del referido empresario.

Además, Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong visitaron Palacio de Gobierno hasta en tres oportunidades entre diciembre del 2025 y enero de este año.

El empresario chino Zhihua Yang acudió a Palacio de Gobierno el día en que se inauguró el "Proyecto Chancay 2" el 14 de noviembre de 2024; y que contó con la visita del presidente Chino Xi Jinping.

Ricardo Caldas, abogado de Jerí Oré, ya había confirmado a este Diario que asistirá al mandatario encargado en esta diligencia; y que colaborarán.

“La posición de mi cliente es la que ya ha manifestado públicamente. Él no ha cometido ningún delito y esclarecerá la información que se requiera esclarecer a fin de acreditar la veracidad de sus declaraciones”, señaló entonces.

Mientras el Ministerio Público busca esclarecer las razones por las que Jerí Oré se reunió con los empresarios chinos, en el Congreso de la República ya suman siete las mociones de censura en contra del mandatario encargado en su condición de presidente de la Mesa Directiva.

El mandatario ha tratado de evitar la crítica política por las reuniones fuera de Palacio de Gobierno, presentándose ante la Comisión de Fiscalización del Legislativo; sin embargo, aún debe responder ante la justicia.

José Jerí justificó su reunión con un empresario chino no registrada. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

¿Desde cuándo conoce a los empresarios Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong y en qué circunstancias los conoció?

Según lo ha referido el mandatario encargado, José Jerí, conoció a Zhihua Yang en el 2024. De los registros públicos, se sabe que Zhihua Yang es un personaje conocido por la diplomacia china, e incluso fue invitado a Palacio de Gobierno para la inauguración del “Proyecto Chancay 2”, de inversiones chinas.

Este Diario también ha dado a conocer que Zhihua Yang está ligado al congresista Luis Cordero Jon Tay desde el 2016.

Como congresista, José Jerí invitó al empresario Zhihua Yang para el evento “El impacto económico en las relaciones bilaterales comerciales entre el Perú y la República Popular China”, realizado el 4 de octubre del 2024.

Jerí Oré, por su lado, invitó al empresario chino el 4 de octubre del 2024, para el evento ‘El impacto económico en las relaciones bilaterales comerciales entre el Perú y la República Popular China’, realizado en el Congreso.

Solo unos días antes, Jerí Oré participó en una cena realizada en la Embajada de China, junto a otros parlamentarios. “Discutimos cómo el acceso a tecnologías avanzadas no sólo fortalecería sectores estratégicos de nuestra economía, sino que también tendría un impacto significativo en el desarrollo de nuestra infraestructura”, escribió el entonces congresista en su publicación de Facebook.

JOSE JERI Y SU RELACION CON INTERESES CHINOS

Según lo dicho por el mismo Jerí, conoce a ‘Johnny’ (Zhihua Yang) “de tiempo atrás por diversas actividades culturales y sociales”.

Los vínculos de Jerí con China, de manera pública, también quedaron registrados desde mayo del 2024, cuando participó de la “Mesa de trabajo Pro hermanamiento Ancón y Suzhou”, junto a las autoridades del distrito de Ancón y con la delegación china de Suzhou.

Ese mismo mes, acudió hasta instalaciones donde se desarrollaban las obras del Megapuerto de Chancay. Según los registros publicados por el mismo Jerí Oré, ello era parte de sus actividades de fiscalización.

En setiembre del 2024 se reunió con el embajador de la República Popular China en el Perú, Song Yang, para coordinar las actividades del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y la visita del presidente de China a nuestro país. También participó el congresista Diego Bazán.

En su condición de presidente del Congreso, el 26 de septiembre de 2025, Jerí Oré participó de la ceremonia por el 76 aniversario de la República Popular China, realizada en su sede diplomática ubicada en San Isidro.

Dicho acto diplomático estuvo liderado por el embajador de la República Popular China en Perú, Song Yang, y asistieron congresistas.

JOSE JERI Y SU RELACION CON INTERESES CHINOS

El 10 de noviembre del 2025, Jerí Oré se reunió con el embajador de China y empresarios chinos.

El 19 de diciembre del 2025, el mandatario asistió a la ceremonia de condecoración de Song Yang, embajador de China en el Perú, realizada en el Palacio Legislativo.

Sobre Ji Wu Xiaodong, el mandatario ha sido escueto al señalar que lo vio el día de la cena de fines de diciembre en el chifa de capital.

¿Cuántas veces se reunió con Zhihua Yang y Ji Wu Xiao, fuera y en Palacio de Gobierno?

Una de las preguntas más importantes será conocer la cantidad de veces que el presidente de la República encargado, José Jerí, se reunió con los empresarios Zhihua Yang y Ji Wu Xiao.

De lo que se conoce hasta el momento, fueron dos reuniones con Zhihua Yang fuera de Palacio de Gobierno. Una, en un chifa capitalino y la segunda vez, en el ‘Market Capón’ de propiedad del mencionado empresario chino.

Defensa de José Jerí minimiza encuentro con empresario chino investigado. “Fue una situación coyuntural”, alegó. Composición: Gestión

Trascendidos señalan que habrían 19 reuniones fuera de las instalaciones de Palacio de Gobierno; sin embargo, hasta el momento no se han demostrado o mostrado en videos.

“He comido varias veces en el chifa, he ido varias veces a la tienda”, reconoció Jerí en una entrevista. Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso reconoció dos visitas más al restaurante del empresario chino, además de la cena ya conocida del 26 de diciembre.

La primera reunión, dada a conocer por Punto Final, se realizó el 26 de diciembre del 2025, al promediar las 10:20 de la noche. Duró cerca de una hora.

Sobre esta reunión, la versión fue variando con el transcurrir de los días. Inicialmente, el mandatario encargado sostuvo que fue para conversar sobre las actividades por el Día de la Amistad Perú-China, luego aseguró que fue una “reunión privada” aunque también se habló de la referida celebración.

“Fui a cenar como parte de las actividades del Día de la amistad Perú-China”, dijo.

Finalmente, a través de un video, aseguró que fue él quien invitó al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y a su escolta presidencial a cenar en el chifa de su ex amigo “Johnny”.

En el video, publicado a la 1:53 de la madrugada del 18 de enero, no precisó que se había reunido en otra oportunidad con Zhihua ‘Johnny’ Yang.

Esto fue revelado la noche de ese mismo domingo 18 de enero por Cuarto Poder, al difundir otro video de una visita realizada por Jerí Oré al local ‘Market Capón’ de propiedad del empresario chino.

El encuentro se realizó el 6 de enero de este año, cuando el referido local se encontraba clausurado.

La respuesta de Palacio de Gobierno, sobre dicho encuentro fue que el mandatario “fue a comprar caramelos”.

Posteriormente, en una entrevista con América TV, el mismo Jerí Oré aseguró que ese día también se llevó unos “cuadros” y no pagó ni por los caramelos ni los cuadros.

“Yo he dicho perfectamente que es normal para mí ir a una tienda a comprar cosas. Además, en ese marco de los caramelos también es preciso señalar que yo me llevé algunos cuadros, que es lo que pretenden mostrar por allí y que he tomado conocimiento”, dijo entonces.

Sobre la llamada telefónica que se le ve realizando en el video, durante su visita al ‘Market Capón’ de Zhihua Yang, dijo que no recordaba con quién hablaba, pero que era “con algún sector que no tengo en cuenta en este momento”.

Cuarto Poder difundió imágenes del presidente Jerí captado por la cámara de seguridad de la tienda Market Capón del empresario Zhihua Yang.

Sin embargo, días después, ante el Congreso de la República, recordó que la llamada era con su jefa de prensa Johanna Ocampo Santos.

“Yo compartía mi enfado y molestia con la señorita Johanna, que es la jefa de prensa de Palacio de Gobierno, con ella habíamos coordinado [la grabación], ella me comunicó que no podía difundirse el video [...] Descarto categóricamente que esa llamada tenga que ver con solicitar reaperturas o una resolución de cualquier naturaleza”, dijo ante el Parlamento.

¿Sabía o no que la empresa de Zhihua Yang tenía una licitación con el Estado y que tenía problemas para empezar a operar?

Otra de las interrogantes que deberá plantear y sobre todo investigar la Fiscalía de la Nación, es si las reuniones del mandatario con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, tuvieron algún trasfondo.

Como se recuerda, Jerí Oré dijo que había ido a comprar caramelos chinos al Market Capón de Zhihua Yang, pese a que estaba clausurado.

“Cuando me acerqué a comprar no había evidencia visible, a mi vista, para poder entender que se había cerrado el local por clausura”, se excusó ante el Congreso.

Ante el Parlamento insistió que en su primera reunión, en el chifa del empresario, se habló sobre el Día de la Amistad Perú-China. Esta vez, añadió que también lo invitaron a China.

“¿Se tocó algún tema irregular, ilegal, hubo algún ofrecimiento, alguna componenda, algún acto de corrupción? No. Lo que hubo fue una conversación circunstancial, dentro de esa conversación se tocó el tema que les interesaba, que es la celebración del Día de la Amistad Perú-China”, reiteró Jerí.

Como se recuerda, Zhihua Yang es dueño de diversas empresas, entre ellas Hidroeléctrica América S.A.C. que fue beneficiada con la concesión del proyecto “Central Hidroeléctrica Pachachaca 2” (Apurímac), valorizado en US$24,4 millones, en 2023.

Zhihua Yang y su empresa Hidroeléctrica América S.A.C.

Sobre ello, el mandatario encargado sostuvo que en las reuniones no se tocó el tema de dicho proyecto. Buscó deslindar cualquier vinculación al recordar que su licitación inició en 2017 y se concesionó en 2023.

“¿El presidente Jerí tuvo alguna incidencia en el 2017 o en el año 2023, cuando se inició el trámite o se inició la concesión?. No, yo no he sido Ejecutivo en esos años. En consecuencia, no he tenido ningún tipo de incidencia o acción administrativa para favorecerlos a él u otra persona, negativo”, sostuvo ante el Parlamento.

Sin embargo, lo cierto es que, para el día del encuentro, las actividades de la empresa Hidroeléctrica América S.A.C. estaban paralizadas, con 0% de avance y con una fecha para su puesta en funcionamiento prevista para mayo 2026.

No obstante, el 24 de diciembre del 2025, solo dos días antes de la cena en el chifa de Zhihua Yang, dueño de Hidroeléctrica América S.A.C, esta última remitió una carta al Ministerio de Energía y Minas solicitando la ampliación del plazo de ejecución del proyecto. Es decir, solicitó al Ejecutivo más tiempo para empezar con el proyecto.

La respuesta de la Dirección General de Electricidad del Minem recién fue emitida el 27 de enero, tras el escándalo de las reuniones, negando la prórroga solicitada por Hidroeléctrica América S.A.C. de Zhihua Yang.

respuesta de la Dirección General de Electricidad del Minem a la empresa Hidroeléctrica América S.A.C. de Zhihua Yang.

¿Conocía o no que el empresario Ji Wu Xiaodong, tenía orden de arresto domiciliario cuando se reunió con él en el chifa y cuando este acudió a Palacio?

Sobre su vinculación con el empresario Ji Wu Xiaodong, el mandatario encargado José Jerí, ha buscado desligarse poniéndolo en el escenario como el “amigo de mi amigo”.

Ji Wu Xiaodong ha sido considerado por la Fiscalía como parte de la organización criminal ‘Los Hostiles de la Amazonía’. Por ello, ha solicitado 23 años de cárcel en su contra.

En enero del 2024, el Poder Judicial varió su orden de 36 meses prisión preventiva y le impuso 24 meses de arresto domiciliario. Sin embargo, el empresario maderero permaneció en libertad, moviéndose libremente, debido a que no se ejecutó la medida.

Recién, el pasado 20 de enero, la Policía dispuso el arresto domiciliario del empresario, luego que el juzgado ordenara la ejecución de la medida a pedido de la fiscalía, tal como informó El Comercio.

Ji Wu Xiaodong

Por ello, al ser consultado sobre la reunión con Ji Wu Xiaodong en el chifa de Zhihua Yang, el jefe de Estado aseguró que “el vínculo que solía tener” con el empresario “Yhony” o Zhihua Yang, no le permitía conocer todas las actividades o amistades que dicho empresario podría tener.

Atribuyó a una debilidad del sistema que no se pueda verificar la situación legal de los visitantes a Palacio de Gobierno, ya que solo “se ve el antecedente y si tiene requisitoria”.

“Él siempre ha estado en los contextos donde siempre ha estado Jhonny. Estuvo, por ejemplo, en el chifa, sirviendo la comida”, dijo como explicación.

Remató su excusa, señalando que no habló con Ji Wu Xiaodong porque este “no habla mucho español”

Sin embargo, Ji Wu Xiaodong no solo habla bien el español; sino que además es ‘traductor certificado’ del “castellano al chino, y del chino al castellano”, por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Otra de las preguntas que no ha sido revelada es si Zhihua Yang y Ji Wu Xiao, acudieron a Palacio de Gobierno por su cuenta o invitados por algún funcionario. Ello, teniendo en cuenta que acudieron hasta en tres oportunidades entre diciembre del 2025 y enero del 2026.