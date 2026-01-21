El presidente José Jerí anunció que solicitará en los próximos días a la Fiscalía de la Nación el levantamiento del secreto de sus comunicaciones, en medio de los cuestionamientos que afronta por sus reuniones no registradas con empresarios chinos.

En conferencia de prensa, donde respondió solo cinco preguntas luego de presentarse ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el mandatario dijo que ya ha expresado su plena disposición que cuando el Ministerio Público solicite dicha medida, se autorizará de inmediato.

“La fiscalía tiene sus atribuciones constitucionales y legales por el cual me va a solicitar, va a poder rastrear la información que considere pertinente, y allí va a quedar absolutamente con quién me comuniqué en esa hora, en ese día, un día antes, un día después”, expresó.

“En todo caso, y dentro del ánimo de colaborar, en los próximos días, conjuntamente con mi abogado, que siempre me ha acompañado, voy a solicitar el procedimiento correspondiente para el levantamiento de telecomunicaciones y que ellos actúen dentro de sus márgenes constitucionales y legales. Me refiero a la fiscalía”, agregó.

Jerí Oré también aseveró que se debe tener en cuenta que maneja secretos de Estado inteligencia que involucra la integridad y soberanía del país, razón por la cual -junto a su abogado- evaluará la pertinencia legal.

“Hay que tener en cuenta algo que es delicado: hay secretos de Estado con inteligencia que uno maneja y por eso es que voy a poner a disposición como lo anuncié: el levantamiento del secreto de mis comunicaciones respecto al celular que tengo y ellos determinarán la pertinencia constitucional y legal”, manifestó.

“Yo voy a poner como lo hice en el primer momento, y entiéndase que cuando mando el documento hace un par de días, están todos los actos que ellos consideren necesarios y pertinentes. Si ellos me dicen: ‘mañana’, mañana lo hacemos. Si mi parte jurídica me dice: ‘mañana mismo presentemos el documento’, mañana mismo se presentará. Eso va a ser una estrecha coordinación que tengo con la parte legal, teniendo en consideración también que el presidente de la república maneja información de inteligencia y secretos que tienen que ver con integridad del país”, añadió.

No se opone a medida

El jefe de Estado afirmó que no se está negando a entregar su celular, pero insistió en que se deben tener en cuenta “todas las aristas” porque recibe información de inteligencia de primera mano que puede estar en su celular.

“Hay que tener en contexto ello, lo cual no implica que yo me esté negando, pero hay que poner en contexto todas las cosas y todas las aristas, porque el presidente de la república recibe información de primera mano de inteligencia. Inteligencia también tiene que ver con la integridad y soberanía nacional, hay que tener en cuenta ello”, enfatizó.

Consultado sobre si en su caso se debe presentar una moción de vacancia o de censura, José Jerí indicó que si se le consulta sobre el tema al Gobierno, será el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) el que emita una opinión legal al respecto.

“No me corresponde a mí en este momento si es censura o vacancia. Si se le consulta al Gobierno, es por intermedio del Ministerio de Justicia, quien tiene que emitir la opinión jurídica bajo la perspectiva del Ejecutivo. Finalmente yo respeto mucho la independencia de poderes y las facultades de interpretación que tiene el Congreso de la República, y así como el Ejecutivo tiene su parte legal que opina sobre temas propios de la materia, que es el Ministerio Justicia, lo propio hará el Parlamento por intermedio de sus órganos correspondientes”, sentenció.