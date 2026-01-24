Karem Barboza Quiroz
Karem Barboza Quiroz

Arresto domiciliario y pedido fiscal de 23 años de cárcel: ¿Qué sucedió con el empresario chino Ji Wu Xiaodong vinculado a José Jerí?
El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Madre de Dios dispuso ejecutar el arresto domiciliario del empresario chino Ji Wu Xiaodong, que ingresó en tres oportunidades a Palacio de Gobierno durante la gestión de José Jerí y se encuentra acusado por integrar la presunta organización criminal ‘Los Hostiles de la Amazonía’.

