Arresto domiciliario y pedido fiscal de 23 años de cárcel: ¿Qué sucedió con el empresario chino Ji Wu Xiaodong vinculado a José Jerí?

Según pudo conocer El Comercio, la decisión se adoptó esta semana a pedido de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Madre de Dios, que requirió al despacho judicial ejecutar la medida.

Como se recuerda, pese a que el Poder Judicial (PJ) había dictado una orden de arresto domiciliario contra Ji Wu Xiaodong, en enero del 2024, el empresario nacionalizado peruano, visitó Palacio de Gobierno hasta en tres oportunidades entre diciembre del 2025 y enero del 2026.

Además, según reconoció Jerí, el empresario Ji Wu Xiaodong también estuvo presente en la cena con el empresario chino, Zhihua Yang, en un restaurante chifa de San Borja, el 26 de diciembre del 2025.

“Él (Ji Wu Xiaodong) siempre ha estado en los contextos que siempre ha estado Johnny (Zhihua Yang). Ha estado, por ejemplo, en el chifa sirviendo la comida y solamente ahí. Se entiende justamente que su equipo es parte de las personas que trabajan con él.” José Jerí, presidente de la República

De acuerdo a información obtenida por El Comercio, el 16 de enero de este año, el fiscal provincial anticorrupción, Dionisio Quicaño Quispe, envió un escrito al Juzgado de Investigación Preparatoria de Madre de Dios, solicitando un informe sobre el cumplimiento de la medida de arresto domiciliario contra Xiaodong.

Ante ello, el miércoles 21 de enero, el juzgado dispuso -mediante Resolución Nro. 91- que el Departamento de Arresto Domiciliario de la Policía Nacional del Perú de cumplimiento a la “detención domiciliaria por 24 meses de prisión preventiva”.

Esto conforme a lo ordenado por la Sala Penal de Apelaciones, a través de una resolución del 5 de enero del 2024, la misma que revocó la prisión preventiva impuesta a Ji Wu Xiaodong.

Asimismo, en el documento requirió a la instancia policial que se le informe periódicamente del cumplimiento de la medida coercitiva.

Acusación contra Ji Wu Xiaodong

En mayo de 2023, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra Ji Wu Xiaodong tras ser detenido por integrar la presunta organización criminal ‘Los Hostiles de la Amazonía’ dedicada al tráfico de madera.

Dicha decisión fue apelada por el empresario chino, pero también por el Ministerio Público. La fiscalía solicitó que se amplíe el plazo de la medida coercitiva.

Sin embargo -como lo dio a conocer Cuarto Poder- en enero del 2024, la Sala de Apelaciones de Madre Dios revocó los 18 meses de prisión preventiva efectiva y dispuso variarlo por 24 meses de arresto domiciliario.

Registro migratorio de Ji Wu Xiaodong

Así, pese a que la medida había quedado firme desde enero del 2024, Ji Wu Xiaodong se encontraba en libertad, ingresando a Palacio de Gobierno y también a las instalaciones del Congreso de la República .

Ji Wu Xiaodong visitó el Congreso pese a que tenía orden de arresto domiciliario.

Fiscalía solicitó 23 años de cárcel para el empresario Ji Wu Xiaodong

Incluso, este Diario pudo conocer que el empresario Ji Wu Xiaodong ya cuenta con una acusación presentada por la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Madre de Dios.

De acuerdo a un documento, el Ministerio Público ha solicitado 23 años de cárcel en su contra, al acusarlo de los presuntos delitos de crimen organizado, cohecho activo genérico, tráfico de influencias y colusión agravada.

Además, solicitó que se le imponga una pena accesoria de “inhabilitación perpetua” y 1,460 días multas.

Según pudo confimar El Comercio, el caso se encuentra en control de acusación, y el juzgado ha reiniciado las audiencias este mes de enero.

La fiscalía lo acusa -junto a otras 50 personas integrantes de la presunta red criminal- de “compra y venta” de la función pública, con la finalidad de facilitar el tráfico ilegal de productos forestales maderables y otorgamiento indebido de derechos (suspensión de pagos de derechos de aprovechamiento, no fiscalización de concesiones y/o empresas forestales) en favor de personas vinculadas al tráfico de dicha mercancía.

El Ministerio Público señala a Ji Wu Xiaodong como uno de los engranajes de la red criminal que habría liderado el ex gobernador regional de Madre de Dios Luis Guillermo Hidalgo Okimura, quien habría usado el dinero obtenido indebidamente para su beneficio personal y el proyecto de la organización política ‘Alianza Para el Progreso - Madre de Dios’.

Ji Wu Xiaodong es imputado de haber realizado pagos para obtener licencias y beneficios administrativos por parte del ex gobernador regional Luis Guillermo Hidalgo Okimura.

Entre estos se encuentra la compra y venta de la concesión Rodal Semillero, concesión con fines de conservación N° 17-TAM/C-CON-J-002-05, ya que de la investigación realizada la fiscalía se advirtió que la intención del investigado Xiadong Ji Wu -al adquirir la mencionada concesión- fue para fines de comercialización de producto forestal.

Tal es así, señala el Ministerio Público, que en las diligencias fiscales “se extrajo información del teléfono celular perteneciente Ji Wu Xiaodong”, donde se encontró la Resolución Gerencial Regional N°783-2021-GOREMAD-GRFFS, del 8 julio de 2021. Fue una solicitud de Ji Wu Xiaodong, como representante Legal de Turbina S.A.C., para la Reubicación del Área para Concesión Forestal con Fines Maderables.

“Habiéndose logrado estos propósitos, ya que el apoyo gubernamental se dio en las facilidades de exoneración de pago de derecho de aprovechamiento por la concesión forestal. Sobre Nuevas Tierras Forestales, se cumplió ya que se otorgó a la empresa Turbina SAC de Xiaodong Ji Wu, 58,000 hectáreas de compensación, en tierras de comunidades nativas de la Región Madre de Dios (…) lo mismo que sucede con la obtención de la titularidad de la Concesión de Conservación el Rodal Semillero, la cual se pretende convertir en una concesión para explotar recursos maderables.” Imputación fiscal

El Comercio buscó la versión del empresario chino Ji Wu Xiaodong, pero hasta el cierre de este informe no hubo respuesta.

Durante la audiencia de prisión preventiva, Ji Wu Xiaodong rechazó la imputación fiscal en su contra señalando que todas las empresas que gerenció cumplían con las normas.

“Toda la madera que se saca es cien por ciento legal. Además, con una certificación más estricta a nivel internacional. Nunca hice comercio ilícito, no hubo necesidad de blanquear la madera”, dijo.