José Jerí: ¿Con quiénes decidió reunirse y qué actividades priorizó antes de ser censurado por el Congreso?

El presidente José Jerí fue censurado este martes 17 de febrero por el Congreso y su sucesor será elegido el miércoles. Antes de la decisión del Parlamento, el mandatario participó en el tradicional cambio de guardia a cargo del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto.

José Jerí decidió presenciar el tradicional cambio de guardia mientras en el Congreso debatía su censura (Foto: Presidencia)

Lee también | El ABC de la cédula: una guía práctica para ejercer bien tu voto en las Elecciones 2026

En tanto, en las redes sociales de la Presidencia, difundieron un video en el que resaltan los operativos en las cárceles en los que participó el mandatario. Destacando que “a pesar de todo” el presidente reafirmó su compromiso de enfrentar a la delincuencia”.

“¡Seguimos en la lucha! El presidente de la República, José Jerí, reafirmó el compromiso de Gobierno de enfrentar la delincuencia a pesar de todo. Porque la autoridad se debe imponer y los peruanos merecen vivir con mayor seguridad”, dice la publicación de Facebook.

Fuentes de Palacio de Gobierno señalaron que, por el momento, Jerí no hará ningún pronunciamiento.

Lee también | Congreso definirá este miércoles 18 de febrero quién será el nuevo presidente de la República

El viernes 13 de febrero, cuando todavía no se convocaba el pleno extraordinario para votar las mociones de censura en su contra, el presidente sostuvo reuniones con Edward Romero y Joel Rosales, alcaldes de Changuillo y Marcona (Nazca, Ica), respectivamente.

Las autoridades municipales ingresaron a Palacio a las 4:12 pm., minutos antes de que el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), citara a los parlamentarios para la sesión de este martes 17.

El encuentro se extendió hasta minutos antes de las 7:00 pm. y también estuvo presente el director Nacional de Inteligencia (DINI), Alejandro Oviedo.

El sábado, Jerí recibió en su despacho a los ministros de Vivienda y Desarrollo e Inclusión Social, Wilder Sifuentes y Leslie Shica. Los integrantes del Gabinete permanecieron en Palacio de Gobierno por más de ocho horas.

Sifuentes y Shica regresaron al día siguiente. Esta vez se quedaron en la sede del Ejecutivo durante casi seis horas, desde las 5:24 pm hasta las 9:13 pm. Minutos después, el mandatario brindó una entrevista en vivo a la periodista Milagros Leiva, en Panamericana TV.

El lunes, los titulares de Vivienda y el Midis volvieron a reunirse con Jerí. El mandatario recibió también al ministro de Educación, Jorge Figueroa. Este último ingresó a las 10:00 pm y se quedó hasta la madrugada de este martes 17, en vísperas del debate de la censura del presidente.

Horas antes, el gobernante recibió a la parlamentaria Ana Zegarra, su correligionaria en Somos Perú. La legisladora estuvo en Palacio desde las 4:56 pm hasta las 9:32 pm.

Justamente, durante el pleno, Zegarra presentó una cuestión de orden para evitar que se someta a votación la censura a Jerí. Según dijo, lo que correspondía era una vacancia. Sin embargo, el pedido fue desestimado.

Ana Zegarra. (Foto: Congreso)

Lee también | Elecciones generales 2026: estas regiones podrían definir al próximo presidente del Perú

El lunes, Jerí también recibió a los capellanes Leoncio Nieto Mejía, José Aníbal Puerta Gonzales y Jimmy Cayo Tello Suyón.

Ese día, el presidente sostuvo una reunión con alcaldes provinciales y distritales de Puno. Además, según las redes sociales de la Presidencia de la República, otra reunión para garantizar el abastecimiento de medicamentos para pacientes oncológicos.

Asimismo, recibió en Palacio a la Federación Nacional de Defensores de la Patria. De acuerdo, con la información brindada por presidencia, el encuentro fue para fortalecer el respaldo a los veteranos de las Fuerzas Armadas.

Jerí recibió en Palacio a la Federación Nacional de Defensores de la Patria (Foto: Palacio de Gobierno) / LINO CHIPANA

El lunes, el presidente también participó del tradicional cambio de guardia.

Análisis

Para los analistas políticos Arturo Maldonado y Jeffrey Radzinsky, las actividades del mandatario fueron actos de despedida y carecieron de relevancia.

Maldonado opinó que la participación de Jerí en el tradicional cambio de guardia es “como una suerte de despedida o hacer uso por última vez de esa prerrogativa como presidente de la República”. “Es un acto más simbólico”, subrayó.

Con respecto al video en el que destaca los operativos en los penales y las reuniones con alcaldes, empresarios y para garantizar los medicamentos de enfermedades oncológicas, consideró que probablemente quería dar un mensaje sobre lo que hicieron o quisieron hacer.

“El video habla de su intento de tener actos de notoriedad en contra de la delincuencia”, resaltó.

Asimismo, opinó que la reunión con la parlamentaria Zegarra fue, probablemente, para analizar todas las alternativas y la presentación de la cuestión previa para que en lugar de la censura de vote por la vacancia y elevar así la cantidad de votos necesarios para la salida de Jerí.

Sin embargo, para Maldonado lo más significativo está en las actividades en las que no participó como la celebración del Año Nuevo Chino. “Su salida de la presidencia ocurrió durante el Año Nuevo Chino donde él tenía intención o fue el argumento que dio sobre las reuniones que sostuvo con el empresario chino”, apuntó.

Lee también | Presidente José Jerí participa en cambio de guardia mientras el Congreso debate mociones de censura

En tanto, Radzinsky calificó de “irrelevantes” las actividades y reuniones en las que participó Jerí.

“Jerí tuvo la oportunidad de tener una presidencia relativamente fácil porque luego de la sucesión a Dina Boluarte, que era una presidenta muy repudiada, tenía la valla muy baja y eso le facilitaba la gestión muchísimo. Además, era poco tiempo y a pocos meses de las elecciones [...] Desaprovechó la oportunidad”, expresó.

“Me parecen irrelevantes estos intentos y gestos de los últimos días. Creo que la ciudadanía ya no le presta atención a Jerí, ni para bien ni para mal”, concluyó.