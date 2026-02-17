José Jerí: ¿Con quiénes decidió reunirse y qué actividades priorizó antes de ser censurado por el Congreso?

Escuchar
El presidente José Jerí fue censurado este martes 17 de febrero por el Congreso y su sucesor será elegido el miércoles. Antes de la decisión del Parlamento, el mandatario participó en el tradicional cambio de guardia a cargo del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto.

