Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

(Fotos y composición: El Comercio)
(Fotos y composición: El Comercio)
Por Redacción EC

Los congresistas que impulsan la convocatoria a un pleno extraordinario a fin de debatir las mociones que buscan la salida del presidente José Jerí alcanzaron 79 firmas; es decir, una más de las requeridas para presentarla.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Congresistas superan las 78 firmas para convocar a pleno extraordinario y debatir mociones contra José Jerí
Política

Congresistas superan las 78 firmas para convocar a pleno extraordinario y debatir mociones contra José Jerí

José Jerí: ¿Qué diligencias realiza la Fiscalía en el caso de las contrataciones tras visitar el despacho presidencial?
Política

José Jerí: ¿Qué diligencias realiza la Fiscalía en el caso de las contrataciones tras visitar el despacho presidencial?

Más de 100 candidatos dejan la contienda electoral: los partidos con más renuncias y qué motivó sus salidas
Elecciones

Más de 100 candidatos dejan la contienda electoral: los partidos con más renuncias y qué motivó sus salidas

Empresarios chinos tensan la situación de José Jerí en el Congreso: las posturas que asumieron ante Fiscalización
Congreso

Empresarios chinos tensan la situación de José Jerí en el Congreso: las posturas que asumieron ante Fiscalización