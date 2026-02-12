Congresistas superan las 78 firmas para convocar a pleno extraordinario y debatir mociones contra José Jerí

Los congresistas que impulsan la convocatoria a un pleno extraordinario a fin de debatir las mociones que buscan la salida del presidente José Jerí alcanzaron 79 firmas; es decir, una más de las requeridas para presentarla.

Hasta la noche del miércoles se había registrado 74 rúbricas de distintas bancadas (menos de Fuerza Popular y de Somos Perú). En el transcurso de este jueves, se sumaron las adhesiones de los legisladores Ariana Orué (Podemos Perú), Eduardo Salhuana, Idelso García, Rosío Torres (Alianza para el Progreso) y Javier Padilla (Honor y Democracia), según pudo conocer El Comercio.

Por la tarde se contabilizó a 77 legisladores porque en el proceso de firmado se borró la firma de Edgar Tello, el mismo que volvió a firmar ahora. pic.twitter.com/5GQ4aS3xtm — Erik Rivera (@ErikRivera__) February 12, 2026

Tal como lo detalló este Diario, ahora el documento debe ser enviado al presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien debe convocar a sesión plenaria en un plazo de 15 días siguientes a la recepción de la solicitud.

El miércoles, Alianza para el Progreso emitió un comunicado anunciando que firmará la convocatoria. Precisó que la decisión se tomó luego de evaluar “los hechos y conductas que involucran a quien ejerce la más alta magistratura del país, que son de conocimiento público y que requieren ser debatidos ampliamente”.

Horas antes, el congresista, candidato presidencial y líder de Podemos, José Luna Gálvez, también aseguró que los miembros de su bancada se sumarían a la convocatoria del pleno.