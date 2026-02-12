Congresistas superan las 78 firmas para convocar a pleno extraordinario y debatir mociones contra José Jerí

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Los congresistas que impulsan la convocatoria a un pleno extraordinario a fin de debatir las mociones que buscan la salida del presidente José Jerí alcanzaron 79 firmas; es decir, una más de las requeridas para presentarla.
TE PUEDE INTERESAR
- Más de 100 candidatos dejan la contienda electoral: los partidos con más renuncias y qué motivó sus salidas
- Empresarios chinos tensan la situación de José Jerí en el Congreso: las posturas que asumieron ante Fiscalización
- José: ¿Qué diligencias realiza la Fiscalía en el caso de las contrataciones tras visitar el despacho presidencial?
- Proceso contra bienes de Toledo y Karp no será suspendido: ¿Cuáles son los elementos de prueba admitidos?