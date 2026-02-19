Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La Fiscalía de la Nación llegó este miércoles a Palacio de Gobierno para recabar información que no había sido entregada de manera completa, sobre personas que se beneficiaron de contratos con el Estado, luego de reunirse con el destituido expresidente José Jerí.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

José María Balcázar fue elegido presidente de la República: ¿Cómo se gestó el retorno de Perú Libre al poder?
Política

José María Balcázar fue elegido presidente de la República: ¿Cómo se gestó el retorno de Perú Libre al poder?

José Jerí: ¿Qué diligencias realizó la Fiscalía en Palacio de Gobierno?
Política

José Jerí: ¿Qué diligencias realizó la Fiscalía en Palacio de Gobierno?

José Balcázar: El oscuro historial del izquierdista radical que el Congreso eligió como nuevo presidente de la República
Congreso

José Balcázar: El oscuro historial del izquierdista radical que el Congreso eligió como nuevo presidente de la República

Estabilidad e institucionalidad
Columnistas

Estabilidad e institucionalidad