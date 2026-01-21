Caso José Jerí: ¿Cuántas visitas realizó el empresario chino Zhihua Yang a Palacio y a otras oficinas públicas?

Por este tema, la Comisión de Fiscalización del Congreso espera este miércoles la presencia del mandatario, quien solicitó presentarse ante dicho grupo de trabajo para explicar esta y otras reuniones con empresarios chinos.

De acuerdo al registro de visitas del Congreso de la República, Zhihua Yang fue uno de los invitados por el congresista para el evento “El impacto económico en las relaciones bilaterales comerciales entre el Perú y la República Popular China”, realizado el 4 de octubre del 2024.

De acuerdo a registros visuales y el registro electrónico de visitas del Congreso de la República, el empresario Zhihua Yang, ingresó como “invitado” de Jerí Oré a las 15:00 horas y permaneció en las instalaciones congresales hasta las 16:26 horas.

En dicho evento también participó el congresista Luis Cordero Jon Tay.

En ese momento, Jerí Oré integraba como titular diversas comisiones como la de Energía y Minas (22/08/2024 al 26/07/2025) y la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República (15/08/2024 al 26/07/2025), entre otras pero como accesitario.

José Jerí y la reunión con Zhihua Yang en el Congreso.

Como se recuerda, denuncias periodísticas dieron cuenta que el ahora mandatario se reunió hasta en dos oportunidades con Zhihua Yang, fuera de las instalaciones palaciegas.

Una de estas reuniones se realizó en un chifa de San Borja, el 26 de diciembre del 2025, donde el presidente llegó vistiendo una polera con la capucha sobre la cabeza. Eran más de las 10:00 p.m de la noche.

Como congresista, José Jerí invitó al empresario Zhihua Yang para el evento “El impacto económico en las relaciones bilaterales comerciales entre el Perú y la República Popular China”, realizado el 4 de octubre del 2024.

La segunda reunión no oficial se realizó el 6 de enero del 2026, en el Market Capón del Centro de Lima. Jerí Oré ingresó al promediar 6:08 p.m. vistiendo lentes negros y una casaca azul. Zhihua Yang acompañaba al mandatario.

Las relaciones de Jerí con China no son nuevas. Como congresista y como mandatario encargado ha mantenido cercanía asistiendo a cenas diplomáticas y a reuniones empresariales.

En su condición de presidente del Congreso, el 26 de septiembre de 2025, Jerí Oré participó de la ceremonia por el 76 aniversario de la República Popular China, realizada en su sede diplomática ubicada en San Isidro.

Dicho acto diplomático estuvo liderado por el embajador de la República Popular China en Perú, Song Yang y asistieron congresistas.

El 10 de noviembre del 2025, Jerí Oré se reunió con el embajador de China y empresarios chinos.

El 19 de diciembre del 2025, el mandatario asistió a la ceremonia de condecoración para Song Yang, embajador de China en el Perú, realizada en el Palacio Legislativo.

Así acudió José Jerí a la reunión con el empresario chino Zhihua Yang el pasado 26 de diciembre del 2025 en San Borja. (Foto: Captura Punto Final)

Pero Zhihua Yang llegó también a Palacio de Gobierno el 12 de diciembre del 2025 acompañado del empresario chino Ji Wu Xiaodong, quien se encuentra procesado por presunto crimen organizado. Según el registro, acudieron a la Subsecretaría de Comunicaciones de Palacio.

El 29 de diciembre del 2025, Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong regresaron a la casa de Pizarro e ingresaron junto a otros tres ciudadanos chinos a la Subsecretaría de Comunicaciones de Palacio.

Y, el 5 de enero, se realizó una tercera visita a Palacio de Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong y según el registro sostuvieron una reunión en la Secretaría de Comunicaciones y Prensa palaciega.

El 10 de diciembre del 2025, dos ciudadanos chinos ingresaron a la casa de Pizarro y se reunieron con el Secretario del Despacho Presidencial, Benito Villanueva.

Ese mismo día, otros tres ciudadanos chinos ingresaron a Palacio y sostuvieron una reunión en la Subsecretaría de Comunicaciones de Palacio.

El 9 de enero, cerca de 11 ciudadanos chinos llegaron a Palacio de Gobierno y sostuvieron una reunión de trabajo con la Subsecretaría de Comunicaciones de Palacio

El 15 de enero, un total de 7 ciudadanos chinos, representantes de la Embajada de la República Popular China, llegaron a Palacio de Gobierno y se reunieron con el Secretario del Despacho Presidencial, Benito Villanueva.

De otro lado, Zhihua Yang no solo visitó a José Jerí en el Congreso de la República, también registró dos vistas al legislador Luis Cordero Jon Tay. Una, el 9 de junio del 2023 y otra el 27 de octubre del 2025.

El 2 de diciembre del 2025, Zhihua Yang regresó nuevamente al Palacio Legislativo. Esta vez, de acuerdo al registro electrónico lo atendió Mirtha Ana Baldeón Lostaunau, técnico del Área de Participación, Atención y Educación Ciudadana del Congreso y quien además es Secretaria General Provincial de Lima Metropolitana por Fuerza Popular y postula como diputada por dicho partido político.

El empresario chino Zhihua Yang y sus otras visitas al Congreso de la República.

Zhihua Yang, además, estuvo presente en Palacio de Gobierno durante la visita oficial de presidente de la República Popular China, Xi Jinping, el 14 de noviembre del 2024, día en que se inauguró el “Proyecto Chancay 2”

De acuerdo al registro electrónico de visitas, llegó a la Oficina de Protocolo y estuvo desde las 18:56 p.m. hasta las 21:04 p.m. Al mismo lugar ingresaron empresarios chinos vinculados al proyecto mencionado.

Por lo pronto, en la agenda de la Comisión de Fiscalización del Congreso se tiene previsto que Jerí Oré aclare la “Reunión no registrada oficialmente con el empresario Zhihua Yang, del 26 de diciembre de 2025”, las “Visitas realizadas por el empresario Ji Wu Xiaodong, a la Sede de Palacio de Gobierno durante los últimos 100 días de gestión presidencial” y la “Visita no registrada oficialmente a las instalaciones del negocio de nombre, Market Capón”,

El empresario chino Zhihua Yang acudió a Palacio de Gobierno el día en que se inauguró el "Proyecto Chancay 2" el 14 de noviembre de 2024; y que contó con la visita del presidente Chino Xi Jinping.

Ceremonia de Inauguración del "Proyecto Chancay 2" en Palacio de Gobierno, el 14 de noviembre del 2024.

“Evidentemente son varias reuniones, como amigo siempre uno se frecuenta”

Edwin de la Cruz, abogado del empresario Zhihua Yang, confirmó a El Comercio que el presidente José Jerí y su patrocinado se conocen desde que este último era congresista.

Aseguró que si bien Jerí Oré podría haber violado algunos protocolos de transparencia sobre las reuniones, aseguró que solo fueron para coordinar una actividad por el Año Nuevo Chino.

“Se trata de una reunión de amigos y han estado coordinando por el evento del Año Nuevo Chino que se iba a realizar el 1 de febrero en el Plaza de Armas de Lima, por lo tanto no hay un hecho irregular, no hay delito; al margen de que el presidente Jerí haya violado algunos protocolos como mandatario por no registrarlo en la agenda de Palacio.” Edwin de la Cruz, abogado del empresario Zhihua Yang

Al ser consultado, señaló que el empresario le indicó que solo fueron “algunas” las reuniones con Jerí cuando ya era presidente. Aseguró que ya las conoce la prensa como las registradas en Palacio de Gobierno, la cena en un chifa y la última visita que realizó Jerí a Market Capón, en Paruro, en el Centro de Lima.

“Lo que pasa es que el señor Johnny Yang conoce al señor Jerí del año 2024, cuando era congresista. Como es su amigo ha tenido evidentemente algunas reuniones como congresista. Yo no le puedo precisar cuántas reuniones tiene desde que lo ha conocido. Evidentemente son varias reuniones, como amigo siempre uno se frecuenta”, comentó.

El empresario chino Zhihua Yang y su abogado Edwin de la Cruz

Aseguró que su patrocinado es muy conocido dentro de la colonia china, puesto que pertenece a la Asociación de fujianeses, una de las más fuertes en nuestro país. De allí, indicó, que tenga relaciones con funcionarios y empresarios chinos.

“Es fundador de la Asociación de Inmigrantes Fujianeses en el Perú y por eso tiene mucho peso dentro de la colonia y es por eso que, inclusive, coordina actividades con la Embajada (China), a pesar que no es funcionario del gobierno chino, siempre lo consultan, participa en eventos. Usted sabe que cuando alguien tiene relaciones en las diferentes embajadas, uno logra hacer amistad con diferentes autoridades políticas de todos los colores y de todas las condiciones políticas y él es un empresario exitoso, de repente allí ha conocido a diferentes autoridades del país.” Edwin de la Cruz, abogado del empresario Zhihua Yang

De la Cruz rechazó que su patrocinado haya usado alguna influencia o haya realizado “lobbies” a favor de empresas chinas.

Explicó que como la mayoría de ciudadanos chinos, se han dedicado al negocio, son empresarios, emprendedores y se ayudan entre ellos.

“(¿Realizó algún tipo de influencia o lobby?) Para nada, no hace lobby, se reúne con empresarios chinos, pero no es su trabajo hacer lobby”, expresó.

Finalmente, el abogado señaló que si bien la fiscalía aún no ha convocado a declarar a su patrocinado, este se encuentra “presto” para hacerlo ante cualquier citación.