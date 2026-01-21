José Jerí dice que llamó a su jefa de prensa desde negocio de empresario chino: Este y otros detalles de su conferencia

Durante su presentación en ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el presidente José Jerí evitó responder a quién llamó desde Market Capón, negocio del empresario chino Zhihua Yang, al que acudió de manera no oficial el último 6 de enero. Dos horas después, y en conferencia de prensa, dio el nombre: según refirió se trataba de Johanna Ocampo Santos, actual secretaria de Prensa del Despacho Presidencial.

Jerí, quien en una entrevista a América Noticias y Canal N, había dicho no recordar con quién se comunicó, esta vez brindó detalles y el motivo de su visible molestia.

“El principio por el que estuve ofuscado fue lo que mencioné ahora en la tarde, el 6 de enero justamente estaba en el IPD grabando para promover las actividades de verano para convocar a los niños y jóvenes. Pero, finalmente, tomé conocimiento de que no podía ser difundido, porque vulneraría [las prohibiciones sobre] la publicidad estatal y la neutralidad electoral. Por tal motivo me ofusque”, manifestó.

“Yo compartía mi enfado y molestia con la señorita Johanna, que es la jefa de prensa de Palacio de Gobierno, con ella habíamos coordinado [la grabación], ella me comunicó que no podía difundirse el video [...] Descarto categóricamente que esa llamada tenga que ver con solicitar reaperturas o una resolución de cualquier naturaleza”, agregó.

Esto en referencia a una resolución de Indecopi, dada a conocer por Perú 21 y a la que también tuvo acceso El Comercio, donde deja sin efecto una ordenanza municipal que permitía el cierre de negocios que utilicen sus instalaciones como almacenes en el Centro de Lima. Precisamente, Market Capón había sido clausurado el día que recibió la visita del presidente. Y tres días después se dio una medida que lo favorecía.

Ocampo Santos fue asesora de Jerí cuando esté fue elegido para dirigir la Mesa Directiva del Congreso y también era la jefa de prensa de la bancada de Somos Perú, antes de eso.

¿Entregará su celular?

Jerí enfrenta tres mociones de censura, a raíz de la serie de reuniones no registradas que tuvo con Yang en el salón Xin Yan (San Borja) y de Market Capón y proveedor del Estado.

El jefe de Estado refirió que, en los próximos días, tras coordinar con su defensa legal, solicitará que se levante su secreto a las comunicaciones.

Al ser consultado por El Comercio si está dispuesto a entregar su celular en el corto plazo, el presidente respondió que se debe tomar en cuenta que en su equipo telefónico “hay secretos de Estado”.

“Yo voy a poner a disposición como lo anuncié, el levantamiento de mis comunicaciones respecto al celular que tengo y ellos [el Ministerio Público] determinarán la pertinencia constitucional y legal [...] Si mi parte jurídica me dice ‘mañana mismo presentamos el documento’, mañana mismo se presentará”, expresó.

Remarcó que esta medida se dará en “estrecha coordinación” con su abogado, “porque el presidente de la República maneja información de inteligencia y secretos que tienen que ver con la integridad del país”. “Hay que tener en contexto ello, lo cual no implica que yo me esté negando, pero hay que poner en contexto todas las cosas y todas las aristas”, subrayó.

Este Diario también le preguntó a Jerí sobre si, a su consideración, procedía en su contra una vacancia o una censura.

“No me corresponde a mí, en este momento, evaluar si es censura o si es vacancia. Y si finalmente se le consulta al gobierno es por intermedio del Ministerio de Justicia el que tiene que emitir la opinión jurídica bajo la perspectiva del Ejecutivo. Yo respeto las facultades de interpretación que tiene el Congreso. Y así como el Ejecutivo tiene su parte legal que opina, que es el Ministerio de Justicia, lo propio hará el Parlamento, por intermedio de sus órganos correspondientes”, complementó.

“Él no habrá querido hablar conmigo”

El jefe de Estado, en otro momento, hizo referencia a una de sus mayores inconsistencias, al momento de dar sus descargos.

La noche del martes, en una entrevista con América Noticias y Canal N, Jerí dijo que Ji Wu Xiaodong- empresario chino con una orden de arresto domiciliario y procesado por presunta tala ilegal de madera, que ingresó a Palacio de Gobierno- “no habla mucho español”. No obstante, desde hace 24 años, esta persona es uno de los traductores públicos juramentados, del chino al español, acreditados por la cancillería peruana.

“Yo he dicho con suma claridad que él no hablaba mucho español, por último, él no habrá querido hablar conmigo más. Es un tema que habrá que preguntarle a él, yo no puedo interpretar por qué hace una cosa o deja de hacer otra con respecto a mí”, dijo, al respecto.

Tacna, de día; chifa, de noche

Ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, Jerí recién reveló que fue en otras dos oportunidades al chifa del empresario Yang. El 3 de diciembre, junto a su equipo, a cenar, y otra vez el 9 de diciembre, a almorzar, tras participar en una actividad protocolar en El Pentagonito.

El 3 de diciembre, el presidente realizó una visita a la ciudad de Tacna. Y, de acuerdo con el portal de Transparencia de Palacio de Gobierno, se reunió con la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, entre las 8:45 p.m. y 10:48 p.m.

Jerí contó que tras regresar de la ciudad sureña se trasladó al Ministerio del Interior, en San Isidro, y luego se fue a cenar al salón Xin Yan, en San Borja.

“Y cuando volví acá [a Palacio], cerca de las 10 p.m. aproximadamente, se encontraba aún esperándome la ministra de Economía, porque la había convocado con anticipación para justamente ver diversos temas de esa cartera [...] Puede ser llamativo, pero tienen a un presidente que es sumamente dinámico”, remarcó.

El presidente Jerí dijo que el 26 de diciembre, no fue al chifa exclusivamente para coordinar la realización del Día de la Amistad entre el Perú y China.

“Yo no he ido exclusivamente para ello, producto de la conversación, producto de la interacción, se tocó el tema. No es un tema que yo haya buscado tocar”, finalizó.

Sin embargo, en su primera explicación, tras la difusión, por parte de Punto Final, de imágenes donde se le ve ingresar encapuchado al restaurante de Yang, Jerí dijo, a través de su cuenta de X, que fue para concretar actividades sobre el Día de la Amistad entre el Perú y China.