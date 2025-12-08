José Jerí: el futuro del INPE, el salvoconducto a Betssy Chávez y otros ejes de su primera entrevista en “Siempre a las 8″

A dos días de cumplir dos meses en el cargo, el presidente de la República, José Jerí, anunció que en enero próximo se creará la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir) en reemplazo al Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Esto luego de que el Congreso le diera a su gobierno facultades para legislar en seguridad ciudadana.

“La primera medida concreta, además de las acciones de reacción que hemos tenido en los penales va a ser la creación de esta superintendencia que va a ser la que reemplace al INPE. Esa es la primera medida concreta […] En enero de todas maneras va a ser, toma nota, apunta ahí la fecha” , refirió Jerí en una entrevista a “Siempre a las ocho con Milagros Leiva”, el nuevo video podcast de El Comercio.

El jefe de Estado también explicó que en el 2013 el Estado firmó un contrato con la empresa privada para la instalación de bloqueadores en los penales y que a cambio ellos instalarían y cobrarían por el uso de teléfonos públicos en los centros de reclusión. Agregó que un interno para usar este servicio debe registrarse y toda comunicación es grabada.

“Toda la información, las formas, todo tipo de llamadas desde el 2010 en adelante han quedado registradas. Se sabe a qué número han llamado, todo está mapeado”, expresó.

Al ser consultado sobre si se utilizaron estos teléfonos públicos para extorsionar, Jerí respondió que “claro”, pero que los delincuentes utilizan “códigos y claves”.

“Hemos administrado 10 años de información que ninguna autoridad [lo hizo], más allá de un pedido judicial muy puntual, hemos tenido el origen de las extorsiones, del sicariato frente a nosotros y no se ha querido actuar”, remarcó.

El mandatario dijo que quiere pensar que esta omisión por parte de gobiernos anteriores ha sido porque las autoridades han estado “enfocadas más en el día a día” y no han ido al origen del problema del desborde criminal.

“El origen de siempre han sido los penales. Y sí, tenemos la información que quedaba registrada, los destinatarios, ¿por qué ninguna autoridad la tomó en consideración. ‘Oigan, ¿por qué no vamos a la fuente?”, cuestionó.

Según informe la Unidad de Datos de El Comercio, el Perú alcanzó el mayor número de reos y la más alta sobrepoblación penitenciaria en, por lo menos, 15 años: 103.342 personas están privadas de su libertad, pero en las cárceles solo hay capacidad para albergar a 41.764 internos, de acuerdo a cifras del INPE.

La sobrepoblación carcelaria asciende a 147%, 11 puntos porcentuales más que el año pasado y más del doble que la registrada en el 2010.

En otro momento, Jerí justificó la continuidad de Iván Paredes Yataco como jefe del INPE, a pesar de la ola de cuestionamientos que este afronta. Por ejemplo, según informó “Cuarto Poder”, el abogado es investigado por la Fiscalía Anticorrupción de Lima por el presunto cobro de un soborno de S/80 mil a cambio de facilitar la liberación de Marcos Quispe Rivero, un policía en retiro condenado a 30 años de cárcel por secuestro agravado.

“El actual jefe del INPE se ha alienado con todo lo que el gobierno le ha exigido, desde entrar a los penales y seguir actuando en cada uno […] Lo que yo le he exigido hasta hoy, el jefe del INPE lo ha cumplido y seguimos golpeando mediante requisitas. Lamentablemente, hay gente que apaña a los criminales que están en las cárceles, ¿no?”, manifestó Jerí.

“No tengo un plan, porque no fui electo”

El presidente de la República, además, refirió que no desconoce la realidad sobre el desborde de la inseguridad, pero que esta es una que ha heredado, al ser preguntado sobre los 316 homicidios que se han registrado entre el 10 de octubre y el 5 de diciembre último. Es decir, durante su mandato. De estos crímenes, 232 han sido ocasionados por proyectil de arma de fuego.

“Es imposible desconocer la realidad, pero es una que hemos heredado. Algunos también mencionan que ‘el presidente Jerí no tiene ningún plan’. A ver, en principio, no tengo ningún plan porque yo no fui electo, yo no postulé para ser presidente de la República, yo he asumido la responsabilidad, que es muy distinto”, subrayó.

Jerí indicó que su expectativa “es dejar en tranquilidad el país”, pero insistió en que no solo heredó una ola creciente de la criminalidad, sino que han encontrado que las herramientas logísticas de la Policía Nacional “no eran las suficientes”. Y que está institución ha visto “disminuidas sus capacidades” en los últimos años.

El mandatario informó que se encuentra en curso la compra de armas, chalecos antibalas y vehículo de naturaleza táctica para la PNP.

El jefe de Estado también respaldó la continuidad del general PNP Óscar Arriola como comandante general de la Policía Nacional.

“Yo veo a un comandante general plenamente comprometido y no puede dejar de contar con una persona que esta comprometida con la causa”, mencionó.

El punto de vista

Al respecto, el exministro del Interior y ex jefe del INPE Wilfredo Pedraza consideró que un cambio de denominación “no significa nada en principio”. ¿La razón? Los problemas del INPE están en la corrupción, la falta de infraestructura, la sobrepoblación penitenciaria y la comisión de delitos desde los penales. “Nada de eso se mejora o se cambia con una reforma administrativa”, alertó.

En comunicación con El Comercio, Pedraza dijo que el Instituto Nacional Penitenciario ha sido desde su creación, en 1995, autónomo y que sería un retroceso si se le resta esa característica.

“Es importante modernizar la administración penitenciaria, pero esto no toca el tema de la corrupción, la corrupción se tiene que combatir estableciendo procedimientos de fiscalización en las compras, en el control del ingreso de paquetes y de personas a las cárceles. Y eso, insisto, no se hace solo con una reforma administrativa”, cuestionó.

Pedraza también dijo que es cierto que Jerí ha encontrado una Policía debilitada, pero que en dos meses de gobierno es suficiente para conocer la problemática y tomar decisiones concretas, “que no pasan por los estados de emergencia”. “Tampoco pasa por acciones simbólicas, como su participación en los operativos, es interesante, pero insuficiente. La inseguridad no baja con esto y tampoco los muertos”, complementó.

El exministro del Interior dijo que en el poco tiempo que tiene el gobierno de transición, el presidente sí puede dejar encaminada la dirección contra las extorsiones de la Policía Nacional.

“Esto significa asignarle recursos, efectivos policiales, logística, tecnología y dinero para labores de inteligencia. Si algún legado puede dejar en materia de seguridad no va ser su plan, planes hay muchos, sino una dirección contra la extorsión sólida, trabajando. Y estoy seguro que en un par de meses comenzaría a dar frutos”, acotó.

A su turno, el exministro de Justicia y Derechos Humanos José Tello afirmó que un cambio de denominación del INPE será “una medida aislada”, sino viene acompañada de otras medidas a corto y mediano plazo.

“Soy poco optimista, es muy poco el tiempo que tiene el presidente Jerí para conducir el país, es muy difícil que logren hacer cambios reales”, expresó.

En diálogo con este Diario, Tello opinó que el mandatario debe convocar a los candidatos presidenciales, a fin de que estos asuman el compromiso de continuar con la reforma del sistema penitenciario que está iniciando su administración.

El abogado propuso que se debe establecer una línea de carrera para los funcionarios penitenciarios y una revisión de los agentes actuales, con el objetivo de retirar a aquellos implicados en actos de corrupción.

“Invertir en el INPE es hacerlo en infraestructura, en penales y en cárceles productivas. También se habla mucho de la corrupción, pero las condiciones laborales de los agentes del INPE son precarias. Y, además, se tiene que analizar qué servicios del INPE pueden ser privatizados. La crisis amerita una reforma, un cambio”, acotó.

Los otros ejes de la entrevista

1. La crisis en la frontera sur

El presidente José Jerí afirmó que “nadie irregular” va a ingresar al Perú y, por ello, era necesario poner un principio de autoridad en la frontera sur del país.

“Una de las fuentes de la criminalidad que hoy tenemos, en estos índices altos, es justamente por haber permitido no cuidar las fronteras. Hay casos humanitarios, no los voy a descartar, pero también ingresan delincuentes, que se pasean, entran y salen, porque nadie los controla”, expresó en “Siempre a las 8″.

Al ser consultado sobre si en un eventual gobierno de José Antonio Kast en Chile, este da la orden de enviar a todos los extranjeros que ingresaron a su país de manera irregular a la frontera con el Perú qué haría, Jerí respondió que “se ha conformado una comisión bilateral [con Santiago] para bordar los escenarios futuros que puedan suceder”

“Nosotros no vamos a permitir que ninguna persona irregular ingrese en nuestro país. Mucho nos está costando limpiar la casa para seguir permitiendo que sigan ingresando”, finalizó.

2. El salvoconducto a Betssy Chávez no es prioridad

El jefe de Estado también contó que, tras dejar abierta la posibilidad de un ingreso a la embajada de México en Lima, donde se encuentra asilada la ex primera ministra Betssy Chávez, el canciller Hugo de Zela le dijo que esta postura no era “pertinente” y que en el mundo de la diplomacia y del derecho internacional existen usos y costumbres. Uno de ellos la inviolabilidad de una sede diplomática.

Jerí, en “Siempre a las ocho con Milagros Leiva”, dijo que en su gobierno “no estamos apurados” en emitir una opinión a favor o en contra sobre el salvoconducto a Chávez, sentenciada a 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, a raíz del golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, del 7 de diciembre de 2022.

Evitó responder si, durante su administración, el Perú decidirá si otorga o no la salida a la ex jefe de Gabinete.

Al ser consultado por El Comercio, una vez finalizado el video podcast, el mandatario dijo que “no hay una norma expresa que te obligue” o que te dé un plazo para pronunciarse sobre el salvoconducto. “Al no ser una prioridad de mi gobierno un tema de asilo político por más que tenga implicancias políticas en el país, nos tomaremos el tiempo necesario y eso irá de la mano de la recomendación que nos hará Cancillería”, complementó.

El exministro de Justicia y DDHH José Tello dijo que la postura del presidente sobre el futuro de Chávez Chino le parece “la más adecuada”, porque el Perú ha hecho una consulta a otros países de la región para replantear el Tratado de Caracas de 1954.

“Él está dejando que las cosas fluyan y que sea Torre Tagle el que conduzca y encamine el tema. Por ahí se resuelve [antes de que acabe su gobierno]”, expresó.

3. ¿Las zonas liberadas?

Jerí afirmó que el Perú tiene zonas que “son muy complicadas de gobernar y de gestionar”. Puso como ejemplo, Pataz (La Libertad), donde opera la minería ilegal, y el Valle de los ríos Ene, Apurímac y Mantaro (Vraem).

“Tenemos zonas en nuestro país que son muy complicadas de gobernar, de gestionar. Tenemos una que aún no logramos liberar al 100%, que viene de años, Pataz es una de ellas. Tenemos todavía el Vraem y hace poco he estado ahí. Próximamente, voy a estar en Pataz. Tenemos el Vraem, no podemos estar tanto tiempo sin acciones concretas”, refirió.

4. Vladimir Cerrón, el candidato prófugo

El presidente dijo que le ha dado lineamientos a la Policía Nacional, que cuenta con información de inteligencia, a fin de “apresurar algunos procesos” en la búsqueda y captura de Vladimir Cerrón, hoy candidato presidencial de Perú Libre, que está prófugo de la justicia desde octubre de 2023.

Jerí evitó responder si el exgobernador regional de Junín se encuentra en el Perú.

“Hay información que no puedo revelar, lo cierto es que se ha dispuesto que las personas que tienen deudas con la justicia sean capturadas, sea uno o sea otro. Así de simple, de sencillo. Yo no voy a interferir ni tampoco decir con él, sí; y con ellos, no”, remarcó.

5. Los expresidentes presos

José Jerí consideró que los ciudadanos deben “elegir mucho mejor y más allá de las emociones”, al ser consultado sobre los expresidentes que en la actualidad cumplen cárcel en el penal de Barbadillo: Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Martín Vizcarra y Pedro Castillo.

“Debemos apostar por personas que tengan una visión concreta, así no sea popular muchas veces, pero tienen que ser acorde a lo que el país necesita”, dijo.

En otro momento, el presidente indicó que le hubiera gustado postular al Senado en las elecciones generales del próximo año.

“Si hubiera mantenido la posición de presidente del Congreso hubiera postulado a ser senador, pero es parte del compromiso y parte de que para evitar que haya cuestionamientos a la figura presidencial es que uno tiene que concentrarse en lo que tiene que concentrarse”, concluyó.

El bonus Track

Al ser consultado sobre el futuro de Beca 18, el presidente Jerí afirmó que el gobierno debe ver la manera de cumplir y responsabilizó al gobierno de Dina Boluarte por la crisis en ese programa.

“Cuando el gobierno anterior ofreció [las 20 mil becas], pero nunca las presupuestó […] Evidentemente estamos viendo las mejores medidas, porque ha generado expectativa en muchos jóvenes, pero hay que ser claros: hemos heredado muchos problemas y dentro de todo es el excesivo gasto público que ha habido de promesas sin sustento presupuestario”, criticó.